Briga aberta pelo título movimenta a penúltima etapa da ELMS em Paul Ricard

No próximo final de semana entre os dias 13 e 14 de Setembro, ocorre a quarta e penúltima etapa da European Le Mans Series (ELMS) em 2014 no tradicional circuito de Paul Ricard na França. Todas as três classes estão com seu campeões indefinidos, o que deve deixar a prova mais emocionante.

Na categoria principal, a LMP2, as três primeiras corridas do ano tiveram três vencedores diferentes, a Thiriet by TDS Racing em Silverstone, a JOTA Sport, em Imola e a Signatech Alpine no Red Bull Ring.

A liderança da classe é do Alpine A450b da Signatech Alpine com 50 pontos. Já a JOTA Sport, apesar da desistência em Silverstone, viu o triunfo em Imola, bem como as três pole‐positions, ajudaram a manter uma pequena diferença de apenas quatro pontos para os líderes.

Também muito regulares, os suíços da Race Performance ocupam o terceiro posto com 39 pontos, na frente dos franceses da Thiriet by TDS Racing, que com o azar na Áustria não podem ser descartados já que possuem com 35 pontos somados. O Zytek Z11 SN #41 da Greaves Motorsport ocupa a quinta posição, com 32 pontos, Em sexto o Morgan da equipe NewBlood by Morand Racing com 25 pontos. Completando os 10 primeiros vem o Oreca 03 da Sébastien Loeb Racing (24 pontos), o #28 de Greaves Motorsport (20), o Morgan Nissan #29 da Pegasus Racing (14) e o ORECA 03R da Murphy Motorsport.

Entre os "Pilotos LMP2", Nelson Panciatici, Oliver Webb e Paul‐Loup Chatin contam com quatro pontos de avanço para os rivais da JOTA Sport (Filipe Albuquerque, Harry Tincknell e Simon Dolan). Franck Mailleux e Michel Frey (Race Performance) somam 39 pontos e estão em terceiros, seguidos de Ludovic Badey, Pierre Thiriet e Tristan Gommendy (35 pontos). A fechar o Top 6 estão as duplas Matt McMurry/Tom KimberSmith (32) e Gary Hirsch/Christian Klien (25).

Ferrari domina na LMGTE mas está tudo em aberto

A batalha na categoria LMGTE, transformada em um reino da Ferrari, promete ainda assim ser igualmente bem animada. Após as vitórias em Inglaterra e Áustria, o 458 Italia #55 da AF Corse ocupa a primeira posição com 56 pontos, mas tem apenas três pontos de vantagem para o segundo colocado o #72 da SMP Racing. Mais distante, a 16 pontos da liderança, está o 458 #66 da JMW Motorsport (40), dois pontos e meio na frente do #81 da Kessel Racing e quatro do #56 da AT Racing. O “estranho” é o Porsche #76 da IMSA Performance Matmut, atualmente na sexta posição com 23 pontos.

Nos "Pilotos LMGTE", vantagem para Duncan Cameron e Matt Griffin, com 56 pontos, mas o trio Andrea Bertolini, Sergey Zlobin e Viktor Shaitar vem perto com apenas 3 pontos de desvantagem(53). Solitário no terceiro posto está Michele Rugolo com 50 pontos, dez na frente da dupla Daniel McKenzie/George Richardson (40). O quinto lugar pertence a Matteo Cressoni e Thomas Kemenater com 37,5 pontos, com Alexander Talkanitsa Senior e Junior, bem como Pierre Kaffer, meio ponto atrás.

GTC igualmente indeciso

Na classe GTC a briga também será intensa. A liderança é da Ferrari F458 Itália #73 da SMP Racing com 54 pontos, sendo "dono" da maior vantagem entre todas as classes ‐ 11,5 pontos para os segundo o #60 da Formula Racing e 13 pontos para o terceiro, outra Ferrari #71 também da SMP. Mesmo sendo estreante em 2014, mas graças a grande regularidade nas três primeiras provas, o McLaren MP4 12C GT3 #99 da ART Grand Prix ocupa a quarta posição com 34 pontos. Com a vitória na única prova onde participou (Silverstone), o Team Ukraine ainda tem pontos suficientes (25) para o quinto lugar, na frente do outro McLaren da ART Grand Prix #98, que soma 20 pontos.