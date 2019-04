Rosberg pede maior confiabilidade do carro da Mercedes

A sucessão de problemas que Nico Rosberg vivenciou em sua Mercedes durante o início do GP de Cingapura o fizeram abandonar a prova, além do fato de ter de ver dos boxes a vitória do seu companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton. Esses acontecimentos fizeram Rosberg, profundamente desapontado, pedir por mais confiabilidade em seu equipamento, já que quaisquer problemas podem afetar diretamente a luta pelo título no mundial de Fórmula 1.

"Auto Motor und Sport, Rosberg declarou: "Eu não tinha o sistema híbrido e nem o DRS. Quanto ao câmbio, ele subia duas duas marchas de uma vez só. Eu epserava que durante o pitstop pudéssemos consertar isso, mas no final, nada funcionou", declarou em entrevista a um portal de notícias alemão, referindo-se ao problema na fiação de seu volante durante a corrida.

Problemas de confiabilidade na Mercedes W05 Hybrid têm acontecido com certapr frequência desde antes do recesso da Fórmula 1, seja com Hamilton ou Rosberg, o que vem impedindo as flechas prateadas de fazer uma temporada perfeita em 2014. Os problemas na equipe de Brackley também vêm abrindo chances para outros pilotos brigarem por vitórias, como foi o caso dos três triunfos conquistados por Daniel Ricciardo e sua Red Bull.

Rosberg ainda apontou a confiabilidade dos carros como a maior fraqueza da construtora neste ano. "Nós já tivemos diversos problemas de confiabilidade este ano. Essa é a nossa fraqueza, Nós precisamos melhorar o carro, fazendo ele ser 100% confiável", admitiu.