Em prova marcada por acidente de Bianchi, Hamilton vence em Suzuka

Na madrugada deste domingo (05), depois de um bom tempo ocorreu uma corrida com chuva do início ao fim e Lewis Hamilton conquistou a vitória no GP do Japão, em Suzuka, depois de aproveitar-se das dificuldades que seu companheiro, Nico Rosberg, enfrentou em sua Mercedes. Com isso o inglês abriu 10 pontos sobre o alemão na briga pelo título da temporada 2014 da Fórmula 1.

A corrida foi terminada antes das 53 voltas devido ao grave acidente que o francês Jules Bianchi da Marussia sofreu na volta 44. O piloto está no hospital em estado grave e com traumatismo craniano.

A corrida começou com Safety-car, todos os pilotos com pneus de chuva extrema e logo no início Ericsson acabou rodando, mas o sueco conseguiu voltar para a pista. E antes mesmo da segunda volta ser completando a direção da corrida deu bandeira vermelha. Os carros foram para os pit-lane. A corrida seria recomeçada às 3h25.

A relargada aconteceu atrás do carro de segurança, e na terceira a Ferrari de Alonso sofreu um problema eletrônico e precisou abandonar. Aos poucos a pista ia melhorando, alguns pilotos falavam pelo rádio que já tinha condições de ter corrida.

E seis voltas depois a corrida começa, a ordem se manteve a mesma, enquanto isso Button e Maldonado foram para os boxes e colocar pneus intermediários.

Na frente Rosberg já abria vantagem para Hamilton, 2.2 de vantagem, os pilotos pararam na volta 12 para por pneus intermediários. Rosberg parou na 13 e Hamilton na volta seguinte. Rosberg fez a volta mais rápida da corrida na sequência. E Massa começava a sofre com o ataque da dupla da Red Bull, Vettel passou o Brasileiro na volta 16 e na 17 para Ricciardo.

Logo depois Vettel colou em Bottas e conseguiu a ultrapassar, não demorou para Ricciardo também ultrapassar o Finlandês. A dupla da Red Bull era uma das mais velozes na pista, junto com a Mercedes.

Os pilotos que estavam no pelotão intermediário foram fazer mais uma parada nos pits. Enquanto isso a direção liberou o uso da asa móvel.

Lá na frente Hamilton começava a descontar a desvantagem que tinha para seu companheiro e depois de várias tentativas o Inglês finalmente ultrapassou Rosberg na volta 29 e logo abriu 4 segundos de vantagem.

Na volta 32 Button que estava em terceiro fez sua parada, voltou em quinto, na seguinte foi a vez de Rosberg e três depois Hamilton. Ricciardo assumiu a liderança provisória, mas logo o Australiano foi para os boxes. Hamilton reassumiu a ponta e fez a volota mais rápida da corrida.

Mais atrás Sutil bateu na curva 7 na volta 43, na volta 44 Bianchi acabou batendo no trator que retirava a Sauber, assim o safety-car foi acionado, mas pouco tempo depois a vermelha foi acionada, e na sequência a direção encerrou a prova com 47 voltas disputadas.

Com a vitória Hamilton abre 10 pontos de vantagem para Rosberg, 266 contra 256 de Rosberg. A próxima etapa da F1 já é semana que vem em Sochi, na Russia.

Veja o resultado da corrida Aqui.