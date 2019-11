Sem grandes dificuldades, Toyota faz dobradinha e vence em Shanghai

A vitória da Toyota já era esperada, bastava saber em quais circunstâncias que ocorreram na base da estratégia. Mesmo dividindo a primeira fila com o #14 da Porsche, ainda na largada os dois carros do fabricante japonês conseguiram impor seu ritmo, porém, ainda na primeira volta, um acidente envolvendo a Ferrari #51 da AF Corse e o Oreca 03 #47 da equipe KCMG proporcionaram a entrada do carro de segurança.

Com medo de uma parada emergencial no final da prova, os dois carros do time japonês fizeram uma parada não programada, deixando momentaneamente a liderança com os carros da Porsche. Em questão de voltas, os dois Audi e os dois Porsche foram superados com uma facilidade que para os desavisados poderiam pensar que se tratava de carros da classe LMP2.

A supremacia da Toyota foi tanta, que apenas seus dois carros completaram 188 voltas. A vitória do #8, a quarta da temporada para Anthony Davidson e Sebastien Buemi e o segundo lugar para o #7 de Alex Wurz, Kazuki Nakajima e Stephane Sarrazin, chegou a ser ameaçado por problemas na recuperação de energia dos dois carros, porém o problema foi resolvido durante a prova.

Anthony Davidson comemorou mais uma vitória: "Hoje toda a equipe fez um grande trabalho com a estratégia certa e pit stops precisos; todo mundo manteve a calma e o foco em obter o resultado. Nós mostramos que tínhamos o carro mais rápido em Fuji e fizemos isso de novo aqui em Xangai. Nós não queríamos correr muitos riscos, principalmente no tráfego, então foi uma corrida relativamente tranquila para mim; Buemi fez todo o trabalho espetacular no início. Para obter tal resultado nesta fase da temporada temos que continuar o trabalho restando apenas duas etapas”.

Em terceiro, o Porsche #14 de Nell Jani, Romain Dumas e Marc Lieb, tentaram acompanhar o ritmo da Toyota, mas acabaram se acomodando com o terceiro lugar no pódio. O resultado para a Porsche poderia ter sido melhor, pois o carro #20 recebeu uma punição, quando Brendon Hartley estava ao volante, terminando em sexto.

Os dois carros da Audi, novamente tiveram um desempeno apagado e não foram competitivos durante toda a prova. A briga se restringiu a troca de posições entre o #1 e #2, dando ao #2 o quarto lugar e ao #1 o quinto.

Na classe LMP2, a vitória ficou com o o Ligier #26, da equipe G-Drive de Olivier Pla, Roman Rusinov e Julien Canal, que assim como a Toyota ganhou sua quarta vitória no ano. O domínio foi tanto que Olivier Pla chegou com três voltas de vantagem para o segundo colocado, o HPD #30 da Extreme Speed Motorsports de Ryan Dalziel, Ricardo Gonzalez e Scoot Sharp. Em terceiro e quarto os dois Oreca da equipe SMP Racing. Os líderes da classe Sergey Zlobin e Nic Minassian veem sua vantagem minar com o bom desempenho da equipe G-Drive e devem usar o segundo carro da equipe para blindar os dois pilotos faltando duas etapas para o fim do campeonato.

Na classe GTE-PRO, a Porsche conquistou uma dobradinha importante na luta pelo título de construtores. O #92 de Fred Makowiecki e Patrick Pilet, venceram em cima do #91 de Joerg Bergmeister e Richard Lietz, com mais de um minuto de vantagem. Este bom desempenho da equipe alemã, só foi possível depois que os líderes, Aston Martin #97 de Darren Turner e Stefan Muecke tiveram problemas com o motor do seu Aston, não tendo completado a prova. Em terceiro, a Ferrari #71 da equipe AF Corse de Davide Rigon e James Calado.

Patrick Pilet comemorou sua primeira vitória no campeonato: "A minha primeira vitória foi perfeita para nós, tudo correu sem problemas. Tivemos um grande carro, pit stops perfeitos e a estratégia certa. Agora estou ansioso para o Bahrein”.

Se na classe GTE-PRO, a vitória ficou com a Porsche, na GTE-AM a dobradinha acabou nas mãos da Aston Martin, com o #98 de Pedro Lamy Christoffer Nygaard e Paul Dalla Lana, que conquistaram a segunda vitória do ano em cima dos companheiros do carro #95, líderes do campeonato. Em terceiro, a Ferrari #90 da equipe 8Star Motorsports.

A próxima etapa será entre os dias 14 e 15 de Novembro no circuito de Bahrain.

Resultado final da prova:

Classificação da classe LMP1 após 6 etapas:

Pilotos:

1. Davidson/Buemi (GB/CH), Toyota, 147

2. Lotterer/Tréluyer/Fässler (D/F/CH), Audi, 105

3. Lapierre (F), Toyota, 96

4. Di Grassi/Kristensen (BRA/DK), Audi, 92

5. Wurz/Sarrazin (A/F), Toyota, 79

6. Dumas/Jani/Lieb (F/CH/D), Porsche, 73

7. Nakajima (J), Toyota, 71

8. Duval (F), Audi, 56

9. Prost/Heidfeld/Beche (F/D/CH), Rebellion, 54,5

10. Bernhard/Hartley/Webber (D/NZ/AUS), Porsche, 48,5



Construtores:

1. Toyota, 226

2. Audi, 197

3. Porsche, 133

Classificação das classes GT após 6 etapas:

1. Giancarlo Bruni, Toni Vilander (Ferrari) 131

3. Frédéric Makowiecki (Porsche) 106.5

4. Richard Lietz (Porsche) 91

5. Patrick Pilet (Porsche) 80.5

6. Jörg Bergmeister (Porsche) 79



Construtores:

1. Ferrari 221 points

2. Porsche 214

3. Aston Martin 169



FIA Endurance Trophy GTE-Pro Teams

1. AF Corse (Ferrari) 131 points

2. Porsche Team Manthey (Porsche #92) 120

3. Porsche Team Manthey (Porsche #91) 102

4. Aston Martin Racing (Aston Martin) 93