Há seis anos, Hamilton frustrava sonho de Massa e era campeão na última curva

Há 6 anos, um dos campeonatos mais disputados e emocionantes da história da Fórmula 1 se encerrava. No dia 02 de novembro de 2008, no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, São Paulo, Felipe Massa venceu, mas perdeu o título para Lewis Hamilton, com o inglês o conseguindo na última curva, ultrapassando Timo Glock, da Toyota, e conseguindo o 5º lugar necessário para ser campeão.

A Fórmula 1 naquele momento passava por um enorme aumento de popularidade. Depois dos cinco títulos consecutivos de Michael Schumacher pela Ferrari (2000 à 2004), os fãs se queixaram da falta de emoção e excesso de previsibilidade nas corridas, forçando a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) a tomar medidas drásticas, algumas bem aceitas (como a mudança na pontuação aplicada em 2003), outras bizarras (como a proibição da troca de pneus – exceto em caso de furo – em 2005).

Porém, a partir de 2005 o equilíbrio voltou, com dois títulos de Fernando Alonso pela Renault (2005 e 2006), e o impressionante título de Kimi Räikkönen em 2007, que superou Hamilton (na época novato) e Alonso, que formaram uma dupla explosiva na McLaren, e mesmo tendo o melhor carro, acabaram sucumbindo nos erros, nos problemas na hora decisiva e nos seus próprios egos, que provocaram problemas com a alta cúpula da equipe de Woking. Com essa atmosfera, a F1 foi para 2008 em busca de mais uma grande temporada.

Temporada começa com equilíbrio extremo

Seis corridas, três pilotos vencedores, duas vitórias para cada. Com esse equilíbrio se iniciou a temporada de 2008. Na primeira corrida, na Austrália, Hamilton largou na pole-position e venceu bem. Ao seu lado no pódio, duas surpresas positivas daquele ano: Robert Kubica em 2º com a BMW e Nico Rosberg, hoje na Mercedes, em 3º com a Williams. Massa teve uma corrida cheia de problemas, batendo com a outra McLaren, de Heikki Kovalainen, na largada, depois com a Red Bull de David Coulthard, e finalmente, abandonando com problemas no motor.

Na Malásia, Räikkönen, que teve problemas e não foi bem na abertura do campeonato, venceu bem. Já Massa, que largou na pole, errou sozinho na 30ª volta e abandonou, vendo seus rivais se darem bem, já que além de seu companheiro, que venceu, Hamilton saiu de 9º para 5º e Kubica chegou em 2º de novo. E a recuperação foi rápida: no Bahrein, viu Kubica tomar a pole no sábado, mas largou bem, pulou para a ponta no começo e dominou, fazendo dobradinha com Räikkönen, com Hamilton sofrendo e chegando apenas em 13º.

A Ferrari emplacou mais duas vitórias logo depois: na Espanha, Kimi Räikkönen fez a pole e venceu bem; já na Turquia, foi a vez de Felipe Massa conquistar os mesmos feitos (e conseguir sua 3ª vitória em 3 corridas pela Ferrari em solo turco). Em Mônaco, prova encerrada no tempo limite de duas horas (com 76 das 78 voltas programadas), Hamilton voltou a vencer, contando com um erro de Massa, que largou na pole, mas após abrir 13s de vantagem na frente, foi prejudicado com a entrada de um safety-car e depois com um erro próprio, que o tirou da ponta. O brasileiro concluiu a corrida em 3º.

Räikkönen cai, Kubica e Kovalainen vencem e Massa e Hamilton polarizam a briga

No Canadá, enfim Robert Kubica venceu, depois de belos resultados nas primeiras corridas, e virou líder do campeonato, pois Massa acabou se dando mal com a estratégia, cruzando em 5º, e Hamilton cometeu um erro bizarro: não viu a luz dos boxes vermelha e acertou em cheio Räikkönen, que esperava o sinal para poder sair dos pits. Na França, outra dobradinha da Ferrari, com Massa vencendo e se tornando o primeiro brasileiro a liderar um campeonato desde Ayrton Senna em 1993, graças a problemas no escapamento de Räikkönen, que largou na pole e liderava bem até perder ritmo. Hamilton não pontuou; largou em 13º (punido pelo acidente com Räikkönen na corrida anterior) e chegou em 10º.

Porém, o inglês da McLaren logo voltou a sorrir, com duas vitórias seguidas. Na Inglaterra, em casa, viu seu companheiro, Kovalainen, largar na frente, enquanto ele sairia do 5º posto, mas em um domingo de forte chuva, Hamilton pulou para 2º na primeira curva e logo depois assumiu a ponta, vencendo com uma larga vantagem de 1min08s para o 2º colocado, Nick Heidfeld, da BMW. Já Massa foi muito mal, rodou várias vezes e chegou em 13º. Na Alemanha, mais uma vitória de Hamilton, dando show, após cair para 6º por problemas com a estratégia (graças ao safety-car causado pela forte batida de Timo Glock). A grande surpresa do dia, Nelsinho Piquet, da Renault, ao contrário de Hamilton, se deu bem com o safety-car e chegou em 2º, e Massa foi o 3º. Na Hungria, Heikki Kovalainen enfim venceu a primeira com a McLaren, com o azar sorrindo para os postulantes do título: Hamilton teve um pneu furado e caiu de 2º para 6º, mas só chegou em 5º porque Massa, que liderava, teve um motor estourado com apenas três voltas para o fim, dando a vitória para o finlandês. Em Valência e na Bélgica, duas vitórias de Massa, mas com polêmica em solo belga: Hamilton fez a última curva fora do traçado no fim, e não devolveu a posição para Räikkönen de forma correta segundo os comissários, tomando uma punição de 25s após a corrida, e a vitória passou para o brasileiro (Räikkönen bateu), com Heidfeld em 2º, e Hamilton apenas em 3º.

Jovem vencedor, polêmica, Alonso no topo e Hamilton perto da taça

Na Itália, novo vencedor na categoria. Ainda jovem, em busca de bons resultados: Sebastian Vettel, da Toro Rosso, com um fim de semana marcado pela chuva, fez a pole e venceu de forma dominante em Monza. Massa e Hamilton chegaram muito próximos um do outro, com o brasileiro em 6º e o inglês em 7º. A diferença do inglês para o brasileiro era de apenas 1 ponto.

Em Cingapura, uma das maiores polêmicas da história da categoria. No início da volta, após a parada precoce de Fernando Alonso, seu companheiro de Renault, Nelsinho Piquet, bateu propositalmente para provocar o safety-car, que jogou Alonso para a ponta. O espanhol venceu a corrida (sua primeira vitória desde Itália/2007), mas o caso só foi descoberto um ano depois pela FIA, fazendo o chefe da Renault na época, Flavio Briatore, ser banido da F1, e Pat Symonds, que ajudou a articular o esquema, banido por cinco anos. O que eles não sabiam era que aquele acidente mudaria o campeonato: com o safety-car, todos foram aos box, e a Ferrari se atrapalhou, liberando Massa ainda com a mangueira de combustível presa no carro. Ela foi retirada, mas com o brasileiro em último. Ele ficou na pista, mas chegou apenas em 13º, e viu Hamilton chegar em 3º e abrir 7 pontos de frente.

No Japão, Alonso voltou a vencer, dessa vez sem problemas. Massa e Hamilton se tocaram no início da corrida, com o inglês rodando e caindo para último. O brasileiro foi punido, mas chegou em 6º, enquanto Hamilton sofreu um drive-through por um incidente posterior e chegou apenas em 13º. A diferença caía para 5 pontos. Na China, domínio de Hamilton, com pole e vitória. Massa foi ajudado por Räikkönen, que cedeu o segundo lugar para o seu companheiro. Assim, a diferença passou a ser de novo de 7 pontos.

Corrida decisiva eletrizante, e título decidido na curva final

A decisão de um campeonato de Fórmula 1 ia para o Brasil pela quarta vez seguida. Massa, que corria em casa, com o apoio de um circuito lotado, precisava vencer, com Hamilton chegando pelo menos em 6º para garantir o título. No sábado, cumpriu sua parte e fez a pole, e Hamilton, que era o segundo até o fim, perdeu duas posições: para o surpreendente Jarno Trulli, da Toyota, e Kimi Räikkönen, caindo para 4º.

A corrida começou com a chuva, que caiu 10 minutos antes da largada e atrasou a partida dos pilotos. Na primeira curva, o fim de uma carreira: David Coulthard foi tocado por Nico Rosberg, bateu em Kazuki Nakajima e encerrou sua última corrida na F1 logo no começo. As posições seguiram quase inalteradas, com Massa na frente e Hamilton em 4º. A chuva parou, mas ameaçava voltar a qualquer momento.

E voltou, faltando menos de 10 voltas para o fim. Quando todos os pilotos pararam, surpresa. A Toyota deixou seus pilotos com pneus de pista seca e Timo Glock subiu para quarto. Hamilton era quinto, bastante pressionado por Vettel. E, faltando três voltas para o fim, Vettel ultrapassa. Naquele momento, Massa era campeão, fazendo Interlagos explodir.

Pouco depois, ele garantiu a vitória, e o país vibrava com seu primeiro campeão desde Ayrton Senna em 1991. Porém, o que poucos viram (e depois perceberam) era que, na última curva, Hamilton ultrapassava Glock, que perdeu muito tempo com a chuva aumentando na última volta, e assumia a 5ª posição. A Ferrari não acreditou. A McLaren não acreditou. O autódromo não acreditou. Ninguém acreditou. Lewis Hamilton, na última curva, por 1 ponto de diferença, era campeão mundial. Massa, no pódio, chorava e tentava se reerguer, enquanto Hamilton celebrava na garagem sua conquista. Assim se encerrou o campeonato que a própria FIA reconheceu depois como aquele que teve a “decisão mais emocionante da história”.