McLaren estabelece prazo para Alonso decidir seu futuro

Fernando Alonso ainda não se decidiu sobre qual será o seu futuro, seja ele na Fórmula 1 ou não, por mais que a McLaren seja o destino mais provável do asturiano. Mas ao que parece, o time de Woking não está tão disposto a esperar pela decisão de Alonso, e quer que ele anuncie o seu destino antes do fim da temporada 2014.

O próprio Alonso admite que nada foi concretizado ainda, e que está pensando cuidadosamete no seu caminho, no que ele declarou: "Ainda não decidi nada para o próximo ano. Estou vendo com a Ferrari qual a melhor decisão para o ano que vem, continuando ou não, mas estou tentando escolher o que for melhor para o meu futuro". No momento, as únicas opções viáveis para Alonso, caso queira tentar realizar o sonho do tricampeonato, são ou ir para a McLaren ou ficar longe da Fórmula 1 por um ano, já que muitos contratos terminam no final de 2015, o que deve gerar um grande movimento no mercado de pilotos.

Além disso, as prováveis negociações de Alonso com a McLaren puseram seus atuais pilotos, Jenson Button e Kevin Magnussen, em uma posição desconfortável, já que caso Alonso entre um deles deve sair. Isso está fazendo com que Eric Boullier, chefe da McLaren perca a paciência com o espanhol, exigindo uma decisão rápida quanto ao assunto.

Boullier declarou ao jornal alemão Bild que: "Queremos que Fernando se decida entre os GPs do Brasil e de Abu Dhabi. Já tivemos boas conversas com ele, já que ele nos serviria bem e nos mostrou que quer a vaga. No entanto, queremos uma solução a longo prazo, de três anos, e não somente por um ano."

O chefe de operações da Honda na F1, Yasuhisa Arai, não se posiciona exatamente a favor de Alonso, mas cita o espanhol como um dos nomes que ele gostaria de ver na McLaren. "Não podemos comentar sobre pilotos, já que este é um assunto entre a McLaren e a Honda. Porém Alonso, Vettel e Hamilton são pilotos fortes e todas as equipes iriam querê-los. Qualquer um deles pode estar na equipe (McLaren) em 2015", afirmou Arai ao jornal espanhol Marca.