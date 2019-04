Lotus chama Esteban Ocon para participar do primeiro treino livre em Abu Dhabi

Algum tempo depois de ganhar o título da F3 Europeia em sua temporada de estreia, o promissor piloto francês Esteban Ocon pilotará o carro atual da Lotus no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2014. Ocon espera ter algum envolvimento direto com a Lotus já para a temporada 2015.

O francês de apenas 18 anos, que superou o holandês Max Verstappen, futuro piloto da Toro Rosso, ganhou a chance de poder pilotar o Lotus E22 por conta do bom ano que fez na F3 junto a equipe Prema Powerteam. Não será a primeira vez que Ocon pilotará um carro de Fórmula 1, já que ele já havia feito testes com o modelo de 2010 da Ferrari no circuito italiano de Fiorano, assim como com a própria Lotus em Valência, pilotando o carro usado na temporada 2012.

Tanto o pessoal da academia de pilotos da Ferrari quanto o pessoal da Lotus ficaram impressionados com o que puderam acompanhar do jovem francês na pista, assim como o nível de comprometimento de Ocon, que tem passagem pela World Series by Renault.

Além do teste em Abu Dhabi, Ocon ainda terá o GP de Macau de Fórmula 3, além de testes com um carro da GP2 da equipe DAMS.