Patrick Dempsey abandona o Tudor United Sportscar Championship nos EUA

Um dos atores de maior sucesso da atualidade e cada vez mais piloto, Patrick Dempsey anunciou por meio da assessoria da Porsche, que vai competir integralmente no Mundial de Endurance pela equipe Proton Competition, que vai levar o nome do ator.

Patrick vai fazer dupla com o piloto oficial da Porsche, Patrick Long, no novo Porsche 911 na classe GTE-AM: "Eu já estou ansioso para 2015 e eu estou orgulhoso de ser capaz de competir no WEC, bem como Le Mans com um Porsche. A experiência da Porsche nas corridas de longa duração é inestimável. A Porsche já vencia corridas de carros esportes antes de eu nascer. Como um fã de infância de Porsche, eu cresci vendo seus sucessos em Le Mans, Daytona e a Targa Florio. Há momentos em que eu simplesmente não posso acreditar que sou agora um membro desta grande equipe”.

Dempsey, Long e Joe Foster, braço direito do ator, competiram ano passado, em Le Mans, com um Porsche 911 GT3 RSR, também pela equipe Proton Competition. Com o anúncio do seu programa no WEC, todos os seus funcionários foram demitidos.

Sendo um bom trunfo no marketing do WEC, Gerard Neveu, CEO do WEC, saudou a vinda de Dempsey para o mundial: "Ver Patrick Dempsey ao lado de outro excelente americano, Patrick long, em um GTE-AM, e sendo um Porsche, será um sonho para os fãs de corridas de endurance dos EUA”.

Depois de muitos rumores envolvendo a participação de Emerson Fittipaldi na última etapa do Mundial de Endurance em Interlagos no dia 30 de novembro, por meio do seu facebook, o bicampeão confirmou que estará disputando a prova.

Aos 65 anos, Emerson vai pilotar uma Ferrari F458, na classe GTE-AM, da equipe AF Corse. A última prova oficial que o brasileiro pilotou foi em 2008, em parceria com o irmão Wilson Fittipaldi, em uma corrida de GT no Brasil.

Os rumores ganharam corpo desde que a lista de pilotos elegíveis da FIA, divulgada em setembro, continha o nome de Emerson. A apresentação do piloto foi realizada quarta-feira (19).