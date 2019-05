FIA divulga calendário de 2015 com Coreia de volta e recorde de 21 provas

A Fórmula 1 pode ter um número recorde de provas em sua história no ano que vem. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira (03), durante a realização do Conselho Mundial da Entidade, em Doha, no Catar, as provas para 2015, com uma surpresa, o Grande Prêmio da Coreia do Sul, de volta ao calendário depois de um ano de hiato. A categoria correu por lá entre 2010 e 2013, no circuito de Yeongam, que acabou saindo por problemas financeiros e deficiências na estrutura, que geraram críticas até mesmo do chefe da F1, Bernie Ecclestone, que disse em entrevista que "não queria mais voltar para a Coreia" depois de 2013. A prova era realizada no final da temporada, e se receber a confirmação oficial que falta para poder voltar ao calendário, será no dia 3 de maio, uma semana antes do começo da chamada "Temporada Europeia", que se inicia no dia 10 do mesmo mês, na Espanha.

Se a prova for realmente confirmada, a F1 em 2015 chegará ao recorde de 21 corridas, maior calendário da história. O recorde era de 20 corridas, em 2012.

Além do GP da Coreia, tem a volta já confirmada do Grande Prêmio do México, no histórico Autódromo de Hermanos Rodríguez. Nenhuma prova que participou do calendário de 2014 será excluída. A temporada começa e termina nas mesmas praças de 2014: se inicia na Austrália, em Albert Park, Melbourne, no dia 15 de março, e se encerra em Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, no dia 29 de novembro. Duas semanas antes, no dia 15 de novembro, teremos o Grande Prêmio do Brasil, penúltima corrida do ano, em São Paulo.

A notícia foi tão surpreendente que até mesmo responsáveis pelo evento se pronunciaram sobre as dificuldades do circuito em Yeongam e que não estavam sabendo de um possível anúncio da volta do GP, que acabou ocorrendo.

"Nós não recebemos aviso prévio. A FIA simplesmente foi lá e anunciou, apesar de já termos relatado difculdades para a realização da corrida no próximo ano. Os organizadores estão quebrados, e há visões negativas de muitas pessoas na província (de Yeongam) sobre os custos da prova. As negociações têm sido realizadas para uma revisão do contrato, em uma tentativa de reduzir os encargos financeiros, mas não houve sucesso até agora", disse um funcionário da pista, que não quis ser identificado, para a agência francesa AFP. Segundo o mesmo veículo, poderia ser realizada uma prova noturna nas ruas da capital e grande metrópole do país, Seul, caso não haja nenhuma solução na situação de Yeongam.

Outras mudanças menos notadas foram: o GP da China, que tinha sido anunciado para o dia 19 de abril, passou para o dia 12, uma semana antes, enquanto no dia 19 será realizado GP do Bahrein, antes marcado para o dia 05 do mesmo mês, e o GP da Alemanha, que volta para Nürburgring, continuando o revezamento com Hockenheim, por conta de problemas financeiros.

Calendário completo da temporada de 2015 da Fórmula 1:

1 - 15 de março - Austrália (Melbourne)

2 - 29 de março - Malásia (Sepang)

3 - 12 de abril - China (Xangai)

4 - 19 de abril - Bahrein (Sakhir)

5 - 3 de maio - Coreia do Sul (Não confirmado)

6 - 10 de maio - Espanha (Barcelona)

7 - 24 de maio - Mônaco (Monte Carlo)

8 - 7 de junho - Canadá (Montréal)

9 - 21 de junho - Áustria (Red Bull Ring)

10 - 5 de julho - Inglaterra (Silverstone)

11 - 19 de julho - Alemanha (Nürburgring)

12 - 26 de julho - Hungria (Budapeste)

13 - 23 de agosto - Bélgica (Spa-Francorchamps)

14 - 6 de setembro - Itália (Monza)

15 - 20 de setembro - Cingapura (Marina Bay)

16 - 27 de setembro - Japão (Suzuka)

17 - 11 de outubro - Rússia (Sochi)

18 - 25 de outubro - Estados Unidos (Austin)

19 - 1º de novembro - México (Hermanos Rodríguez)

20 - 5 de novembro - Brasil (São Paulo)

21 - 19 de novembro - Abu Dhabi (Yas Marina)