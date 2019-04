Mesmo se afastando da F1, Adrian Newey não pretende se desligar totalmente da categoria

Há algum tempo já se sabe que Adrian Newey irá se afastar do cargo de projetista da Red Bull. Em sua função, ele foi o mais vitorioso das últimas duas décadas na Fórmula 1 (ganhou os campeonatos de construtores de 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012 e 2013) e ficou conhecido como o "Mago da Aerodinâmica". Porém, ele não se desligará totalmente da categoria e da equipe austríaca. Segundo ele, estará em algumas corridas no ano que vem (citando Melbourne, que sedia a abertura da temporada, o Grande Prêmio da Austrália), e irá observar e supervisionar o trabalho dos próximos que o substituirão, mas sem a mesma influência e participação.

A Red Bull ainda não promoveu ninguém ao posto ocupado por Newey, e o distribuiu dentro da equipe técnica. O britânico continuará coordenando o desenvolvimento do carro de 2015, para aí sim se afastar mais do cargo. Ele estará no Red Bull Technology, espécie de filial da Red Bull, em um projeto de uma equipe da America's Cup, principal competição de barcos do mundo.

"Eu vou comparecer a algumas corridas. Quero continuar no circuito, então me informarei o bastante para poder exercer da melhor forma possível o papel de mentor, de conselheiro. Certamente estarei em Melbourne (GP da Austrália) e em algumas outras corridas, as principais, as que representam os maiores desafios de engenharia", disse Newey em entrevista para a agência de notícias britânica Press Association.

Além disso, Newey elogiou bastante a equipe técnica da Red Bull e a "hora certa" em que acontece a transição entre projetistas, fazendo uma metáfora com uma expressão bastante conhecida de outro esporte, o futebol.

"O que está acontecendo está acontecendo na hora certa, pois eles vieram crescendo muito bem como equipe e agora é a hora de eles realmente se colocarem na cara do gol", complementou Adrian Newey.