Acusado de suborno, Bernie Ecclestone reassume cargo de diretor executivo na F1

Algumas medidas tomadas pela Fórmula 1 nos últimos anos (a mais recente delas a adoção dos motores V6 turbo, em vez dos V8 aspirados) revoltaram muitos fãs da categoria, que pediram, entre várias outras coisas, a saída de Bernie Ecclestone do comando da F1. Porém, o pedido desses fãs não foi atendido, muito pelo contrário. O grupo CVC, que controla a F1, anunciou nesta quinta-feira (18) a volta de Bernie ao cargo de CEO (diretor-executivo) da Fórmula 1. Ecclestone havia sido afastado do cargo em janeiro, para responder acusações de suborno em um tribunal de Munique, na Alemanha, mas continuou comandando negócios da categoria durante o ano de 2014.

Ele foi acusado de ter subornado o ex-diretor do banco alemão BayernLB, Gerhard Gribowsky, para que ele convencesse o banco a vender as ações da categoria. Na época, o BayernLB era dono de 48% da Slec Holdings, que controlava os direitos comerciais da F1. Segundo o ex-banqueiro, Bernie criou várias entidades para burlar a declaração desse dinheiro à Receita Alemã, com fundos originários de contas bancárias do Caribe e das Ilhas Maurício. O britânico sempre admitiu ter feito os pagamentos, mas alegou que só realizou a transação graças a ameaças de chantagem feitas por Gribowsky. Bernie só conseguiu se livrar do processo em agosto, em um acordo com a justiça alemã para efetuar o pagamento de US$ 100 milhões (R$ 265 milhões) ao tribunal de Munique, e desse dinheiro, US$ 99 milhões foram destinados aos cofres do estado da Baviera, e US$ 1 milhão para uma fundação infantil.

Havia uma expectativa de que Paul Walsh, ex-CEO da empresa Diageo (dona das marcas Johnnie Walker e Smirnoff) fosse condizuido para o cargo de CEO da F1, graças a imagem bastante desgastada de Ecclestone. Walsh não foi promovido, mas continuará como diretor não-executivo, e terá um novo companheiro: Luca di Montezemolo, ex-presidente da Ferrari, que deixou o cargo há quatro meses, depois de 23 anos comandando a Scuderia. Curiosamente, o italiano foi presidente da Ferrari durante a era de ouro da equipe (entre o final dos anos 90 e primeira metade dos anos 2000), em que o chefe da equipe era o francês Jean Todt, hoje presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Luca di Montezemolo e Paul Walsh foram indicados para os cargos de diretores não-executivos, começando em 1º de janeiro de 2015. Montezemolo, que ocupou a presidência da Ferrari entre 1991 e 2014, também atuou anteriormente, entre 2012 e 2014, como diretor-não-executivo do Grupo F1, como representante da Fórmula 1", disse o grupo CVC por meio de uma nota oficial. "Já Walsh foi diretor-executivo da Diageo, principal empresa de bebidas do mundo, entre 2000 e 2013. Atualmente, é presidente do Grupo Compass, e administrador não-executivo da FedEx e da Unilever. Já Bernie Ecclestone foi reconduzido à diretoria e continuará como diretor-executivo do Grupo F1, e Peter Brabeck-Letmathe permanece como presidente do Conselho", complementou a nota.

Também nesta quinta-feira, 18, Bernie ironizou o caso de suborno em seu tradicional cartão de natal, em que ele segura um saco com US$ 100 milhões, e ao seu lado aparece um homem vestido de preto e montado em um cavalo, dizendo: "Isso não é um assalto. Estou apenas coletando para o Estado da Bavária". No verso do cartão, o britânico também foi ácido, com a seguinte frase: "Talvez agora possamos ter uma fantástica corrida de Fórmula 1 em Munique".