Governo belga aprova e GP de Spa-Francorchamps permanece na F1 até 2018

Um dos palcos de mais história e importância na Fórmula 1 deve seguir na categoria por mais um tempo. Segundo o jornal belga La Libre, os organizadores do Grande Prêmio da Bélgica, que ocorre na pista de Spa-Francorchamps, uma das mais rápidas e desafiadoras do atual calendário, foram permitidos pelo governo do país a discutir com a Formula One Management (FOM), que gerencia os direitos comerciais da F1 junto com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a renovação do contrato da pista na categoria.

Jean-Claude Marcourt, ministro da economia belga, concordou com a renovação em sessão recente no Parlamento. "Teremos um Grande Prêmio em 2015, 2016, 2017 e 2018", disse Marcout, que também admitiu o rombo de 7 milhões de euros (aproximadamente 22 milhões de reais) causado pela corrida em 2014, mas relatou que esse problema aconteceu em parte pela demora na negociação do novo contrato da pista, e que a prova trás efeitos positivos não só no fim de semana de corrida, mas também durante todo o ano na região. Assim, segundo ele, o apoio ao GP é "justificável". Além disso, diferentemente de outros GP's, segundo Marcourt, FOM e FIA não exigiram investimentos adicionais nas instalações do circuito.

A pista belga é uma das mais tradicionais do atual calendário, e possui algumas das curvas mais conhecidas com campeonato, como a Eau Rouge, a Les Combes e a Bus Stop. Ela está na categoria desde o seu primeiro campeonato, em 1950, e somente esteve fora do calendário em 1957, 1959, 1969, entre 1971 e 1982 (onde o traçado original foi modificado), 1984, 2003 e 2006. em grande parte, para reformas no traçado e nas instalações. Os pilotos e engenheiros também consideram o circuito um dos melhores do calendário, pois, além de ser longo - 7km de extensão, une trechos de altíssima velocidade com curvas lentas, além da instabilidade comum do clima, o que sempre anima as corridas. Em entrevista ao site Globoesporte.com, em 2013, o espanhol Fernando Alonso, na época da Ferrari (hoje da McLaren) falou sobre o circuito de Spa-Francorchamps.

"Gosto de Spa, como quase todos os pilotos. É um circuito de 7km, com subidas, descidas, curvas rápidas e lentas. Portanto, Spa é um circuito total. Tem tudo dentro", disse Alonso.