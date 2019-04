Após problemas em 2014, Corvette Racing espera superação em Daytona

Uma das equipes mais carismáticas do automobilismo americano, a Corvette Racing se prepara para a segunda edição das 24 horas de Daytona, desde que estreou o C7.R. Com mais experiência depois da primeira temporada, a equipe volta a Daytona depois de um quinto lugar na corrida de 2014, quando por algumas vezes esteve na segunda posição.

Em entrevista ao site Sportcar365, Olivier Gavin comentou como será esta segunda participação na mítica pista americana. “Fomos competitivos na corrida do ano passado, fomos capazes de lutar com a Porsche. Nas últimos três horas, parecíamos ser melhores do que os Porsche, mas os problemas na transmissão acabaram atrasando nossos planos e nossa corrida. O início da temporada passada do Campeonato foi incomum e diferente para todos, por causa da fusão, o número de equipes que nunca tinham corrido em Daytona antes, ou que não o faziam a muito tempo, além de entender que o C7.R precisava ser mais rápido. Agora temos tudo em cima da mesa."

Além de participar do “Roar” em Daytona, a equipe participou de testes no NOLA Motorsports Park na Louisiana. "No geral, foi uma temporada boa a de 2014. A classe GTLM foi competitivo e deu boas corridas. É uma pena que o Viper não está mais com a gente. Eles foram muito fortes no ano passado. Perder um fabricante, com certeza, não é bom. No entanto, com a Porsche, Ferrari e BMW, temos rivais muito difíceis com equipes e pilotos altamente profissionais "

Para a atual temporada o BoP inicial prevê um aumente nos flanges de motor (0,6mm) e uma redução de peso de 25 quilos, o que deve deixar o carro mais competitivo. "É muito melhor do que no ano passado. Ninguém sabia como o carro iria se comportar na corrida. Em seguida, ele não saiu como esperávamos. Em um ponto, tivemos problemas com coisas sem importância. Durante toda a temporada, nós demonstramos que podemos fazer bem em Le Mans, fizemos uma corrida quase sem problemas. Temos muito mais dados. Nós trabalhamos no carro, e isso é positivo para a preparação ". Completou.

Os pilotos já foram escolhidos e confirmados. No carro #3 Antonio Garcia, Jan Magnussen e Ryasn Briscoe, enquanto no #4 Oliver Gavin, Tommy Milner e Simon Pagenaud, que estreia este ano.