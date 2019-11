Ainda sem lançamento oficial do carro, Force India revela cores do modelo de 2015

O carro da Force India ainda não foi lanaçado oficialmente. Por conta de problemas no desenvolvimento do carro, o novo bólido da equipe, o VJM08, só vai para a pista na segunda semana de testes de pré-temporada, entre 19 e 23 de fevereiro, em Barcelona, Espanha. Mesmo assim, em evento nesta quarta-feira (21) na Cidade do México - capital do México -, a escuderia revelou a nova pintura de seu carro para a temporada de 2015 da Fórmula 1. O carro usado no lançamento é de 2014, adaptado com o bico deste ano.

Depois de fazer um grande anúncio e prometer surpresas para os fãs, houveram mudanças na pintura em relação aos modelos de outras temporadas: agora, além do preto e do laranja, que dominaram o design do modelo de 2014, há também uma predominância da cor prata, com poucos detalhes em verde. Ao falar sobre o novo jogo de cores do carro, o dono da equipe, Vijay Mallya, teceu vários elogios.

"É mais uma evolução do olhar contemporâneo que introduzimos no ano passado, o que reflete o crescimento da equipe e as marcas globais com as quais trabalhamos", disse Mallya. "Eu amei a adição do prata, faz o carro parecer mais elegante e agressivo, e tenho certeza que é algo que deixará o carro mais atraente para os fãs também. Nossas cores tradicionais se mantém integradas à pintura, mas demos um toque muito moderno.", acrescentou o chefe da equipe.

O carro de 2015, o VJM08, é, segundo a equipe, uma evolução do modelo de 2014, graças à estabilização das regras da Fórmula 1 para 2015. O bico chamou a atenção, já que com as novas regras da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), para melhorar a aparência da frente dos carros - que causaram enorme polêmica no ano passado -, a Force India adotou um formato muito mais discreto que o da temporada anterior. Além disso, os sidepods, suspensão traseiras e sistemas de refrigeração também foram modificados. Além disso, a equipe indiana usará 60% do túnel de vento da Toyota, desenvolvido na Alemanha.

"A frente do carro é bem diferente do que havíamos desenvolvido antes, e envolveu muito trabalho, já que as novas regras provocaram uma perda em termos de pressão aerodinâmica. Tivemos que trabalhar para recuperar todo o rendimento. Desenhamos um carro realmente novo, foi fantástico para nós da Force India que, durante a temporada, com talvez quatro corridas para o fim (de 2014), estávamos à frente de campeões mundiais - McLaren - no Mundial de Construtores. É bom saber que as pessoas reconhecem o nosso esforço, mas eu gostaria de ressaltar a paixão, a lealdade de todos aqueles que trabalham aqui. Há uma paixão no que fazem todos os dias, desenhando e construindo este carro. O carro de 2015 é um aprimoramento do que fizemos em 2014, e agora demos um passo à frente, com uma mudança tecnológica. Na medida em que a temporada fica mais longa, a janela de inverno fica mais curta,e neste ano a FIA mudou as regras. Tivemos de tomar a decisão de apontar apenas um túnel de vento. Escolhemos o de Colônia - Toyota, e esperamos competir com os 'grandões'.", disse o dirigente.

Outra atração foi a enorme quantidade de elogios que Mallya fez ao México, país em que foi feita a apresentação - na capital, Cidade do México -, casa de um de seus pilotos, Sergio Pérez, e que está de volta à Fórmula 1, com a pista de Hermanos Rodríguez, após 23 anos de hiato (a última corrida foi em 1992, vencida por Nigel Mansell).

"Em meu nome e em nome da Force India, gostaria de dar minhas boas vindas a todos vocês por comparecerem a este evento muito importante. Eu vim pela primeira vez ao México há 18 ou 19 anos atrás, e realmente amei, e disse 'Este é um grande lugar'. Eu não tinha percebido como tinha visto pouco do México. Quando Checo (Pérez) insistiu que eu fosse a Guadalajara, tive de ir até lá, passei alguns dias, vim para a Cidade do México, e uma coisa me impressionou: as muitas semelhanças com a Índia. As pessoas, o país, a comida apimentada. E os dois países amam esporte. Na Índia, amam críquete. No México, vocês amam automobilismo. E é importante que todos vocês que gostam possam apreciar. Com o suporte do grupo Telmex (patrocinador da equipe), podemos dizer sem pensar ‘vamos fazer algo bem diferente’. Vamos dar um jeito de apreciar o amor mexicano pelo automobilismo, celebrando o retorno da F1 ao México e lançando nosso carro de 2015 no México, junto dos nossos parceiros mexicanose milhares de fãs, e eles vão apreciar o que estamos tentando fazer. Estou me sentindo muito bem acolhido no seu país e na sua cidade, e é um privilégio estar diante de vocês antes de lançar o nosso novo carro.", complementou Mallya.

Os pilotos da equipe também elogiaram o modelo. “Realmente gostei das cores, para ser honesto. É um daqueles carros que você vê e realmente gosta”, disse Sergio Pérez. O alemão Nico Hülkenberg seguiu a mesma linha. “Também gostei. E se fizermos ser um carro rápido, será perfeito”. O novo carro só será lançado na segunda semana de testes, por causa do atraso no desenvolvimento. Assim, na primeira semana de testes, entre 1º a 4 de fevereiro em, Jerez de la Frontera, Espanha, será usada uma adaptação do modelo de 2014, o VJM07.