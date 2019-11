Com prata, preto e vermelho, McLaren lança carro da temporada 2015

Acabou a espera. Depois de muita expectativa, finalmente a McLaren lançou, nesta quinta-feira (29) o seu carro para a temporada de 2015 da Fórmula 1, via Twitter. O McLaren MP4-30 será o primeiro equipado com motores Honda após o anúncio da volta da montadora japonesa, que retorna à equipe inglesa depois de mais de duas décadas - a primeira parceria foi entre 1988 e 1992.

A escuderia de Woking fez um grande trabalho de divulgação do lançamento com carros da época da primeira parceria. Após pedidos da Honda de que o carro não tivesse a mesma pintura de 2014 - para que não lembrasse a fornecedora antiga, a Mercedes -, houve especulações de uma possível volta da icônica pintura vermelha e branca, que foi usada na primeira parceria entre McLaren e Honda por Alain Prost, Ayrton Senna e Gerhard Berger. Porém, o que se viu foi algo diferente.

Além de uma mistura das cores prata e preto, foram adicionados detalhes em vermelho. No lançamento de hoje, a equipe lembrou bastante da época de ouro do passado, mas ressaltou que deseja "escrever um novo capítulo na Fórmula 1" a partir de 2015, com a volta da Honda.

"McLaren-Honda. O nome lembra grandes memórias do passado: Ayrton Senna lutando com Alain Prost pela supremacia, máquinas vermelhas e brancas clássicas que dominavam temporada após temporada, de uma icônica equipe escrevendo um dos grandes capítulos da história do automobilismo. Reunir uma parceria tão ilustre traz o peso da expectativa, mas todos na McLaren e na Honda estão trabalhando para escrever um novo capítulo na Fórmula 1, que respeitosamente acena para o passado, mas corajosamente olha para o horizonte. O lançamento de hoje fala muito sobre a natureza progressiva de ambos e apresenta um esquema de cores que contextualiza a marca da McLaren no século 21", disse a equipe em comunicado oficial divulgado hoje.

O diretor-executivo da equipe, Ron Dennis, falou da parceria com a Honda e disse estar confiante para uma nova era de sucesso com a marca japonesa - ele era o chefe de equipe na primeira parceria.

"A McLaren é impulsionada pela busca da perfeição tecnológica e, talvez mais do que qualquer outro elemento do nosso portfólio, a Fórmula 1 é agora o que mais simboliza isso. A parceria entre McLaren e Honda é focada em performance, tecnologia e inovação, e não há melhor exemplo disso do que os resultados obtidos em nossa primeira parceria nas décadas de 80 e 90. Eu fui o chefe de equipe em todos esses anos e, embora não goste de olhar muito para o passado, nosso recorde anterior de sucesso certamente criou a confiança para ter a Honda como parceira. Apesar de nossa recém-aliança ter recomeçado há muitos meses, o lançamento do MP4-30 marca oficialmente o início de uma longa jornada. Já percorremos um longo caminho e, embora haja muito trabalho pela frente, acho que podemos esperar uma repetição do sucesso que tivemos no passado, já que está claro que existe muito potencial em nossa parceria", disse Dennis.

O MP4-30 teve, na parte técnica, grande participação de Peter Prodromou, antigo "braço direito" de Adrian Newey, considerado o "mago da aerodinâmica", na Red Bull. O bico veio com um formato diferente, mais rebaixado, e com um estilo mais agressivo, o que agradou os fãs. A equipe explicou as escolhas.

"O regulamento técnico relativamente estável permitiu que nossos engenheiros evoluíssem algumas filosofias recentes exploradas no carro no fim do ano passado, além de adicionar um novo DNA técnico nessa mistura. Nosso reestruturado departamento de engenharia entrou em uma série de mudanças de direção. Com isso em mente, o MP4-30 foi desenvolvido para fornecer um pacote mais prático e eficaz. É uma base que oferece vários caminhos de desenvolvimento para nossos engenheiros, aerodinamicistas e pilotos".

Houve também mudanças na dupla de pilotos deste ano. Ao lado do inglês Jenson Button, que fará sua sexta temporada na equipe, o espanhol Fernando Alonso está de volta. A sua primeira passagem foi em 2007, quando na época bicampeão do mundo pela Renault, teve problemas graves de relacionamento entre com Ron Dennis e seu companheiro na ocasião, Lewis Hamilton. Isso, somado ao escândalo de espionagem de dados da rival, Ferrari, o fizeram voltar para a Renault em 2008.

"Existe um desejo e compromisso de todos a voltarem a vencer. O projeto McLaren-Honda tem o desejo de ser o melhor da Fórmula 1. Quando eu era criança, ainda no kart, eu vi na TV as batalhas entre Senna e Prost nas famosas cores da McLaren-Honda, o domínio naquele período da F1. Eu cresci com esses ídolos, e agora tenho a honra e o privilégio de fazer parte dessa nova era.", disse Alonso. "Eu visitei as instalações da Honda no Japão, e fiquei muito impressionado. Ambos estão colocando tudo para ter uma outra parceria de sucesso. Eles sabem o que é preciso para o sucesso. A expectativa é muito grande, por isso precisamos entregar algo de bom. Mas nós sabemos o quão complexo vai ser, especialmente no início.", complementou o espanhol.

Jenson Button também mostrou confiança para um caminho de sucesso de sua equipe com a nova parceria. "Tem sido interessante passar o tempo na fábrica durante as últimas semanas, você sente um ar renovado de otimismo e positividade. Eu nunca vi tanta motivação nas pessoas. Estamos nos preparando para ir a Jerez (primeira sessão de testes de pré-temporada) e trabalhar duro no desenvolvimento do novo carro. Entretanto, sabemos que não será fácil, há um grande desafio na nossa frente, que é diminuir a diferença para nossos rivais, mas estamos focados nisto. Terminamos a última temporada em um grande momento e em claro progresso. Estou determinado em manter isto adiante em 2015", disse o inglês.

O carro testará já neste domingo 1º de fevereiro, nos primeiros testes coletivos da pré-temporada, em Jerez de la Frontera, Espanha. Fernando Alonso correrá nos dias 1º e 3 de fevereiro, enquanto nos dias 2 e 4, a função fica a cargo de Jenson Button. Em 15 de março, o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, abre a temporada 2015 da F1.