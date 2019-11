Azul e amarelo chamam atenção no C34 da Sauber para 2015

Nesta sexta-feira (30), os lançamentos dos carros para a temporada de 2015 da Fórmula 1 não pararam. A Sauber acabou com as especulações e revelou o C34, seu bólido para a temporada 2015. O carro chamou a atenção pelo bico mais largo, e não tão fino quanto os do ano passado, e pelo novo jogo de cores: deixa de ser cinza, predominante em 2013 e 2014, e passa a ter o amarelo, junto com o azul, que volta depois de 10 anos (a última vez que a equipe teve um carro dessa cor foi em 2005). As novas cores se devem principalmente ao patrocínio do Banco do Brasil, que chega com o brasileiro Felipe Nasr, que estreia na Fórmula 1. Além disso, as cores do modelo estão nas bandeiras brasileira e da Suécia, país do outro piloto da equipe, Marcus Ericsson.

A chefe da equipe, Monisha Kaltenborn, citou as dificulades de 2014 - onde a equipe ficou em 10º lugar de 11 equipes, e não marcou nenhum ponto em 19 corridas -, mas disse que o foco agora é em um bom desempenho neste ano.

"2014 foi um ano muito desapontador. Porém, isso está no passado, e agora estamos focados no que vem a seguir. Nós aprendemos as lições e estamos confiantes para a nova temporada. Temos que melhorar, e estarmos aptos a brigar por pontos no campeonato", disse Kaltenborn.

Ela também teceu elogios à dupla de pilotos, Nasr e Ericsson. "Estou muito feliz com os nossos novos pilotos, que trazem um ar fresco para a equipe. Ambos são jovens, talentosos e estão muito motivados. No caminho para a F1, os dois venceram corridas na Fórmula BMW e na Fórmula 3, e encerraram suas carreiras na base pela GP2. Enquanto Marcus (Ericsson) fará sua segunda temporada, Felipe (Nasr) será um estreante, mas vem muito bem preparado depois de um ano como piloto de testes da Williams. Estou confiante com os nossos pilotos", complementou Monisha.

A equipe Sauber se pronunciou, por meio de um comunicado oficial. "A aerodinâmica exerce um papel central. Não foi só questão de otimizar o downforce e o arrasto, mas também melhorar o equilíbrio do carro e o comportamento nas curvas de baixa. A grande diferença visual é o bico, que é assim por causa das mudanças no regulamento, o que reflete na aerodinâmica do carro todo. Da mesma forma, o novo design das rodas também otimiza o fluxo de ar ao redor das rodas dianteiras.", disse a equipe suíça. O designer-chefe Eric Gandelin citou a experiência de 2014 para ajudar a desenvolver o bólido. "Pudemos adquirir muita experiência durante a temporada de 2014. Agora podemos usar isso no Sauber C34", disse ele.

O carro também vai para a pista nos testes em Jerez, mas com uma versão ainda em desenvolvimento, e com várias peças do C33, carro do ano passado. Marcus Ericsson pilotará no domingo (1º) e na quarta (4), enquanto na segunda (2) e na terça (3), Felipe Nasr guiará o C34.