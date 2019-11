Ferrari lança SF15-T com bico rebaixado para atual temporada

Nesta sexta-feira (30), além do lançamento da Sauber, a equipe mais famosa da Fórmula 1 revelou seu novo carro. Via internet, a Ferrari anunciou o seu modelo para a temporada 2015, o SF15-T. A pintura se manteve a mesma, com o icônico vermelho, e praticamente os mesmos detalhes do carro de 2014. O que realmente chama a atenção é o bico, bem rebaixado, seguindo a tendência de outras equipes que já lançaram os carros - especialmente Lotus e McLaren.

Depois de uma grande reestruturação interna, com vários integrantes da equipe técnica deixando Maranello, o novo chefe de equipe dos italianos, o ex-executivo da Philip Morris, Maurizio Arrivabene, disse que o carro ficou "bem sexy" e disse gostar do carro, mas ainda é preciso esperar se ele será tão bom tecnicamente quanto é esteticamente.

"Enzo Ferrari (criador da equipe) dizia que o melhor carro é o carro vencedor. No ano passado tínhamos um carro feio, e que não foi vencedor. Gostei do carro deste ano, em termos de estética. Não sei ainda muito em termos de performance, mas ele é bem "sexy" O trabalho agora é de resgatar o espírito do time, a paixão que foi um pouco perdida nos últimos anos e trabalhar duro em equipe. O objetivo aqui é o vencer sempre", disse Arrivabene.

O diretor-técnico James Allison, que chegou na equipe em 2014 e pela primeira vez terá um carro da Scuderia assinado em seu nome, tratou de responder as dúvidas de Arrivabene, e disse que o carro melhorou bastante em relação ao modelo de 2014, o F14-T.

"O modelo deste ano certamente está muito melhor que o do ano passado. Mais bonito na frente, mais bonito atrás, e isso certamente contribui para um bom carro.", disse Allison. "O regulamento de 2014 trouxe grandes mudanças. Por isso, o regulamento de 2015 ainda é algo novo, com muitas oportunidades para encontrarmos um bom desempenho na unidade de potência e na aerodinâmica. Assim, as melhoras de desempenho que podemos esperar para o novo carro estarão divididas entre esses dois pontos", acrescentou. O designer-chefe da equipe, Simone Resta, seguiu uma linha parecida. "O SF15-T foi desenvolvido em todas as áreas, com uma grande atenção à unidade de potência e sua performance".

Também tem novidades na dupla de pilotos em Maranello. Ao lado do finlandês Kimi Räikkönen, que permanece na equipe depois de um péssimo 2014, a equipe terá o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo na Red Bull. E, apesar das boas expectativas da equipe técnica, Vettel preferiu se manter cauteloso.

"Ficaremos felizes com duas vitórias em 2015. Claro que ficaremos mais felizes se vencermos mais, mas temos que ser realistas, foram houve muitas mudanças. O mais importante é sermos competitivos e entrarmos no ritmo certo nos testes, e em seguida, começar a fazer progressos. Se o cenário for o mesmo do ano passado, será difícil brigar por vitória. Mas esse é o nosso objetivo, não estamos aqui para terminar em segundo", disse o alemão.

Räikkönen também falou sobre as expectativas com o SF15-T. "Minha primeira impressão é boa. Ainda é difícil de avaliar bem o carro, está muito cedo e o trabalho nem começou direito, mas ele parece bem diferente do ano passado e eu admito que gostei também do aspecto visual. Estamos ansiosos para ir à pista e ver em que pontos devemos melhorar", disse o finlandês.

O carro já vai para a pista na primeira semana de testes coletivos de pré-temporada, que começa neste domingo (1º), em Jerez de la Frontera, Espanha. No domingo e na segunda (2), Sebastian Vettel pilotará o bólido, e nos dias 3 e 4 (terça e quarta), a função ficará a cargo de Kimi Räikkönen.