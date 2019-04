Fernando Alonso é levado ao hospital após grave acidente nos testes de Barcelona

Um susto marcou negativamente a sessão da manhã do quarto e último dia da segunda semana dos testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1 em 2015. Faltando 15 minutos para o fim da sessão matinal, enquanto contornava as curvas três e quatro do circuito de Barcelona – que recebe a pré-temporada e o Grande Prêmio da Espanha de F1 –, o espanhol Fernando Alonso acabou saindo da pista com sua McLaren-Honda e bateu forte.

Segundo relatos de pessoas próximas, o espanhol demorou dez minutos para sair do carro por tontura. Ele foi atendido pela equipe médica do circuito (que precisou "cobrir" o piloto para evitar um alvoroço maior), levado de ambulância para o Centro Médico da pista, mas logo em seguida precisou ser levado de helicóptero ao Hospital Geral da Catalunha, para a realização de exames mais detalhados. Fotos mostraram o carro do espanhol ao lado do muro após o choque, com a asa dianteira destruída.

O primeiro boletim médico disse que ele estava "OK e consciente", informação também confirmada pelo empresário Luiz García Abad e pela assessora Silvia Hofner. Abad também desmentiu qualquer possibilidade de Alonso ter perdido a consciência antes do acidente. "Desmentimos que ele tenha passado mal antes do acidente. O carro ganhou aderência, tinha um vento muito forte e ele se chocou com o muro", afirmou. Horas depois, o espanhol Carlos Sainz Jr, da Toro Rosso, bateu no mesmo ponto e deu a mesma justificativa, e mesmo sendo levado ao centro médico, não teve problemas maiores.

No momento da batida ele fazia sua 21ª volta, e tinha como melhor tempo 1min27s956. Alonso conseguiu ir à pista graças a mudanças feitas pela equipe no MGU-K, sistema de recuperação de energia cinética de seu MP4/30. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que vinha logo atrás de Alonso no momento do acidente, relatou o que viu. "Ele estava em baixa velocidade, talvez 150 km/h, e aí virou para a direita e foi para o muro. Foi muito estranho", disse Vettel. O chefe da McLaren, Eric Boullier, logo tratou de tranquilizar os fãs. "Fernando passou por exames de rotina. Tudo está bem e ele vai passar a noite no hospital em observação", escreveu Boullier no Twitter.

A McLaren também soltou uma nota oficial sobre o acidente de seu piloto. Confira abaixo:

"Hoje às 12:35 (hora local), durante quarto e último dia dos testes no circuito da Catalunha, em Barcelona, a McLaren-Honda de Fernando Alonso saiu da pista na curva 3, e o lado direito de seu carro acertou o muro.

Fernando foi levado ao centro médico do circuito, onde os médicos lhe deram os primeiros socorros. Ele estava consciente e falou com os médicos.

Porém, conforme procedimento normal nestas circunstâncias, ele foi levado de helicóptero para o hospital, onde está passando por exames de precaução.

Nós emitiremos uma nova atualização em breve."

A equipe inglesa também confirmou que não participará da sessão da tarde, em que o MP4/30 seria guiado pelo outro piloto da equipe, o inglês Jenson Button.