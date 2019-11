Audi R8 LMS GT3 2015 é apresentado no Genebra Motor Show na Suíça

Na manhã desta terça-feira (3), a Audi apresentou em Genebra durante o Genebra Motor Show o novo Audi R8 LMS destinado as competições FIAGT3 nos mais diversos campeonatos ao redor do mundo.

O novo modelo que vem sendo desenvolvido desde o começo de 2014 atende as novas regras estipuladas pela FIA que entraram em vigor em 2016, ficou mais leve e ganhou novos itens para aumentar a segurança do piloto.

A primeira geração do R8 venceu 23 títulos de campeonatos GT3 ao redor do mundo e tem sete vitórias em provas de 24 horas de duração como SPA, e Nurburgring entre os anos de 2009 e 2014. Ao todo mais de 130 carros foram comercializados desde então.

Os primeiros desafios do novo carro serão as 24 horas de Nurburgring entre os dias 16 e 17 de Maio e as 24 de SPA entre os dias 25 e 26 de Julho. Para as equipes de clientes os pedidos vão começar a ser entregues no semestre.

O novo modelo emprega o que há de melhor em termos de segurança automotiva além de melhorias mecânicas. Sua estrutura foi totalmente modificada e os materiais usados são os mesmo do irmão mais velho o Audi R18 e-tron que disputa o Mundial de Endurance e foi vencedor da edição 2014 das 24 horas de Le Mans. Todo o cockpit foi construído junto com o chassi para melhor a absorção de impactos, mesmo conceito da célula de sobrevivência utilizada no R18.

Existem ajustes nos pedais, volante e coluna de direção para acomodar o piloto, além de uma escotilha no teto do carro, a mesma utilizada nos modelos que disputam a DTM. Tanto a estrutura reforçada quanto o teto móvel são inéditos entre os carros GT3.

A introdução de matérias leves contribuiu para uma redução de peso. Enquanto a primeira geração do carro pesava 1250 kg, o novo R8 pesa 1225 kg. A gaiola que protege o motorista está 30 kg mais leve e pesa 252 kg. Mesmo com a redução de peso a rigidez de todo o carro aumentou 39%.

O novo modelo será feito em uma fábrica totalmente nova no parque industrial de Bollinger Hofe, em Heilbronn, na Alemanha. A parte mecânica também passou por mudanças. O motor V10 com 5.2 litros chega 585 hp, é o mesmo motor com alguns melhoramentos que equipe a versão de rua do R8. A vida útil deste motor gira em torno de 20 mil quilômetros sem a necessidade de manutenção (retifica). O sistema de suspenção é formado por triângulos, cambio de 6 marchas com trocas no volante. Todos os sistemas do carro também foram atualizados. A caixa de fusíveis foi substituída por uma caixa de energia, que ajuda na otimização e personalização dos mais diversos itens internos e externos.

Na parte aerodinâmica, o piso é uma peça única bem como a adição de um difusor traseiro, como resultado as dimensões da asa traseira podem ser reduzidas sem o aumento correspondente de resistência aerodinâmica. As caixas de roda, são abertas na parte traseira, o que contribui para um melhor fluxo de ar.

O sistema de arrefecimento teve sua capacidade aumentada em 10%. O piloto também vai contar com um novo sistema que aumenta o fluxo de ar dentro do carro. A 200 km/h o ar que circula dentro do carro corresponde a 250 litros por segundo.