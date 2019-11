European Le Mans Series tem regulamentos definidos para temporada 2015

A edição de 2015 do European Le Mans Series começa nos dias 26 e 27 de Março com os testes oficiais em Paul Ricard na França. A categoria que chegou a grids com menos de 10 carros, ressurgiu com força total nos últimos dois anos.

Este ano serão 4 categorias distintas, LMP2, LMP3, GTE e GTC. Ao contrário do Mundial de Endurance aonde os carros da classe GTE são divididos em amadores e profissionais, no certame Europeu todos correm na mesma classe. Abaixo uma pequena descrição.

Categorização de pilotos.

Cada equipe pode ter no máximo três pilotos que devem seguir a categorização definida pela ACO. Tal norma separa pilotos profissionais de amadores. Tal diferenciação é caracterizada por nomes de metais:

Categoria “Platina” – O piloto deve ter menos de 50 anos, atender os diversos critérios pertinentes a super licença da F1, já ter ganho as 24 horas de Le Mans, ser contratado por um fabricante de automóveis e ter terminado entre os 10 primeiros nos campeonatos de F3000, CART/ Champ Car, IRL, GP2. Se classificado entre os 6 primeiros em séries internacionais como F3, (campeonato Britânico ou F3 Europeia) ou World Series by Ranault. O piloto também pode receber tal definição caso o comitê de endurance decida por isso.

Categoria “Ouro” – Piloto Semi-profissional internacional com idade entre 50 e 59 anos, ter as mesmas qualificações dos pilotos Platinum. Estar entre os 10 primeiros em campeonatos internacionais secundários como A1GP, Renault V6. Ter terminado entre os 6 primeiros em séries como F3, FR 2000 etc. Ter terminado entre os 5 primeiros em séries de alto nível internacional como Fórmula Ford, F. BMW, F-ZIP, Autosport Academy etc. Também pode ser considerado caso tenha terminado entre os 6 primeiros em séries como Porsche Supercup ou entre os 3 primeiros em séries nacionais ou internacionais organizadas por fabricantes, Porsche, Peugeot, Renault ou ser aceito pelo comitê sem as especificações.

Categoria “Prata” – Piloto amador, idade inferior a 30 anos, não se encaixar nos critérios das categorias ouro e platina. Pode ter acima de 60 anos, tenha competido em campeonatos nacionais ou internacionais ou em dupla com pilotos profissionais, ou ganhando um campeonato de pilotos não profissionais como Ferrari Challenge, Trofeo Maserati, Lamborghini Trophy.

Categoria “Bronze” – Piloto amador, de qualquer idade que tenha carteira B internacional, sem histórico relevante no automobilismo. Ou que seja definido pelo comitê.

As equipes podem ter até três pilotos por carro obedescendo sempre a categorização:

Um platina e dois bronze.

Um Ouro, um bronze ou um prata e dois bronze.

Três pilotos bronze ou “prata.

Equipes com dois pilotos.

Um platina e um bronze.

Um ouro e um prata ou bronze.

Dois bronze ou dois pratas.

Classes de carros e protótipos.

LMP2. Classe principal no ELMS, a LMP2 está um degrau abaixo da LMP1, e é exclusiva para equipes de clientes, não sendo aceito montadoras. Seu intuito na “ideologia” da ACO é ser um degrau para pilotos e equipes aprenderem sobre um protótipo e servir de preparação para uma futura inclusão na classe LMP1.

Os LMP2 têm características semelhantes a seus irmãos maiores, tanto na construção do chassi que é de fibra de carbono e dimensões. Os carros têm seus custos tabelados e não podem exceder 370 mil Euros para modelos abertos, 450 mil para modelos fechados. Cada motor não pode custar mais de 80.350 mil Euros.

Para a edição de 2015 três fabricantes de motores já confirmaram a participação (Nissan, Honda e Judd) e chassis (Oreca, Morgan, Zytek/Gibson, BR e Ligier). As placas de identificação, e os números serão da cor azul.

Tempo de permanência do piloto por prova (Classe LMP2).

Equipes com 3 pilotos sendo dois pratas ou ouro:

Tempo máximo para pilotos ouro ou platina: 1h30 minutos.

Tempo máximo para pilotos ouro ou platina: 40 minutos.

Tempo mínimo para pilotos bronze ou prata: 1h30 minutos.

Equipes com 3 pilotos sendo dois pratas ou ouro:

Tempo máximo para pilotos platina ou ouro: 1h40 minutos.

Tempo mínimo para pilotos bronze ou prata: 40 minutos.

Tempo máximo para pilotos Bronze ou platina: 40 minutos.

Equipes com 2 pilotos:

Tempo máximo para pilotos ouro ou platina: 1h40 minutos.

Tempo mínimo para pilotos ouro ou prata: 2H20 minutos.

LMGTE: Os “Gran Turismo” são um dos destaques de qualquer corrida. Carros dos sonhos como Porsche, Ferrari e Aston Martin disputam na classe GTE. Para um fabricante desenvolver um modelo com estas especificações deve obedecer algumas regras.

O carro deve ser baseado em um modelo e produção, (25 para um pequeno fabricante e 300 para grandes indústrias). A versão de corrida deve manter o mesmo desenho do modelo de rua no qual é derivado. O motor deve manter sua posição original, no entanto pode sofrer alterações caso o fabricante “monte” 2500 exemplares em um período consecutivo de 12 meses.

Os pilotos desta categoria se enquadram na GTE-AM do Mundial de Endurance. Porém o carro é o mesmo da classe GTE-PRO e ter pelo menos 1 ano de idade. A cor de identificação é a laranja.

GTC: Os modelos com especificação FIAGT3 estão entre os carros mais comercializados para quem começa no universo das corridas, por conta do seu custo menor em relação ao GTE e maior diversidade de modelos.

Para competir na classe os carros devem estar homologados com os regulamentos que regem a classe GT3 desde 2013. O carro se assemelha mais com os modelos de produção do que seus irmãos da classe GTE. O carro não pode ser desenvolvido pelo fabricante durante a temporada e seus custos são limitados.

Qualquer modificação é analisada pela FIA e qualquer ajuste deve ser homologado pela FIA. No caso dos GTE as modificações recebem a chancela da ACO. A cor de identificação é a preta.

Tempo de permanência do piloto por prova (Classe GTC).

Para a classe GTC cada stint deve ter no mínimo 50 minutos. As equipes devem obedecer a seguinte ordem.

Equipes com 2 pilotos:

Tempo mínimo de pilotagem é de 1H30 minutos.

Equipes com 3 pilotos que tenham ouro ou platina:

Tempo máximo para pilotos ouro e platina: 1H15 minutos.

Tempo mínimo para pilotos prata: 45 minutos.

Tempo mínimo para pilotos bronze e prata: 1H30 minutos.

LMP3: É a maior novidade da temporada. Os modelos LMP3 substituem os antigos LMPC e completam a pirâmide evolutiva do Endurance. São indicados para as equipes e pilotos que estão iniciando em protótipos e almejam competir com os LMP1 e LMP2.

O carro foi feito para ser barato, porém um dos mais seguros e tecnologicamente evoluídos. Cada modelo não pode custar mais de 195 mil Euros, preço que inclui motor. São necessariamente fechados e a motorização não pode passar dos 420 CV. O propulsor é exclusivamente desenvolvido pela Nissan e será idêntico para todos os fabricantes. Cada motor será fornecido pela ORECA que será a responsável pela manutenção e montagem. A cor de identificação é a Roxa.

O procedimento para parara nos pits para troca de pilotos, pneus e reabastecimento segue um tempo mínimo estabelecido. A troca e pilotos deve ser feita em até 30 segundos. Para o reabastecimento e / ou única mudança de piloto o tempo mínimo é de um minuto e trinta segundos. Para qualquer outra operação o serviço não pode ser feito antes de 2 minutos e 30 segundos.

Abastecimento.

Qualquer equipe que tenha mais de um carro em duas categorias diferentes deve usar a mesma bomba de combustível.

Tempo de permanência do piloto por prova (classe LMP3).

Cada piloto tem um tempo limite durante a prova. Todas as provas do ELMS em 2015 terão 4 horas de duração.

Equipes com 2 pilotos:

Tempo máximo para pilotos ouro ou platina: 1h40 minutos.

Tempo mínimo de condução para pilotos bronze ou Prata: 2h20 minutos.

Equipes com 3 pilotos:

Caso a equipe não tenha pilotos ouro ou platina, o tempo de condução mínimo de um Bronze ou prata será de 1h40 minutos.

Tempo máximo de condução para um ouro ou platina: minutos 1h40.

Tempo mínimo de condução para um Bronze ou Prata: 40 minutos.

Pontuação.

Cada categoria tem sua própria pontuação independentemente da posição de pista.

1º lugar – 25 pontos.

2º lugar – 18 pontos.

3º lugar – 15 pontos.

4º lugar – 12 pontos.

5º lugar – 10 pontos.

6º lugar – 8 pontos.

7º lugar – 6 pontos.

8º lugar – 4 pontos.

9º lugar – 2 pontos.

10º lugar – 1 ponto.

Títulos e troféus e convites para as 24 horas de Le Mans.

Meio ponto (0,5) será dado a cada carro que não chegar entre os 10 primeiros. A pole também rende um ponto para cada classe.

Será entregue Troféu e o respectivo título a equipe e piloto(s) vencedores das classes LMP2, GTE, GTC e LMP3. Além da conquista de cada classe as equipes irão receber convites para as 24 horas de Le Mans em 2016.

1º colocado na classe LMP2.

1º e 2º colocado na classe GTE.

1º colocado na classe GTC será convidado a participar das 24 horas com um carro na classe GTE-AM.

1º colocado na classe LMP3 será convidado a participar das 24 horas com um LMP na classe LMP2.

É imperativo que cada classe tenha mais de 3 carros inscritos e que eles tenham participado de todo o campeonato para validar seus convites.

Equipes inscritas para os testes coletivos em Paul Ricard.