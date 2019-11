Primeira etapa da Porsche GT3 Cup 2015 tem vitória de Miguel Paludo e Constantino Jr. em Curitiba

A abertura da temporada 2015 da Porsche GT3 Cup Brasil, aconteceu neste Sábado (07) no Autódromo Internacional de Curitiba. A presença de quatro bicampeões do campeonato trouxe mais emoção a já disputada Porsche Cup.

A jornada foi aberta com a primeira corrida da Cup, vencida de ponta a ponta pelo atual campeão Constantino Jr. Depois de abrir uma margem de segurança para o resto do pelotão, o recordista em vitórias na categoria (agora com 37) foi estratégico ao preservar seus pneus já pensando na segunda bateria. Miguel Paludo recebeu a bandeirada em segundo lugar, atacando o concorrente do carro #00 até a volta final. O terceiro foi outro bicampeão da Porsche Cup: Ricardo Baptista.

Já Ricardo Rosset, também dono de duas coroas na categoria, se envolveu em toque ao defender a posição do assédio de Pedro Piquet, que havia largado em quinto e vinha galgando o pelotão. Terminou a primeira bateria apenas em 18º e fez belíssima prova de recuperação para terminar em quarto na Corrida 2, vencida por Paludo com Constantino em segundo.

“O que me fascina no automobilismo é justamente essa disputa, estes pegas… E a categoria proporciona isso porque os carros são rigorosamente iguais. Então se você não tiver condições de entrar mais rápido na reta e saber tirar proveito no momento certo, é muito difícil a ultrapassagem em especial em um grid com pilotos de nível como Rosset, Paludo, Ricardo Baptista e outros que estão crescendo.”, afirmou o atual campeão, Constantino Jr..

Paludo se mostrou satisfeito com o resultado da segunda bateria no qual foi vencedor. “Vim progredindo a cada saída para a pista: terceiro na classificação, segundo na primeira corrida e primeiro na segunda. Foi uma baita disputa com o Constantino, que jogou sempre muito limpo como é o estilo dele. Tinha os pneus muito degradados no final e não foi fácil defender a posição. Agradeço à Brandt do Brasil pelo apoio nesta etapa e espero retornar na próxima”, disse o piloto do carro #32.

Ricardo Rosset definiu a etapa como “um final de semana difícil. Foi uma prova muito dura, tinha que escalar o grid tomando cuidado para não fazer besteira. Tive uma disputa com o Ricardo Baptista, que foi difícil de ultrapassar. Foi um final de semana muito difícil. O campeonato vai ser bem disputado, infelizmente tive o problema na primeira corrida. Ele (Piquet) fez uma manobra com efeito surpresa e provavelmente não calculou que eu não estaria olhando. Não vi, então houve o toque”, Comentou.

Atual campeão da Cup Sport, Edu Azevedo foi o destaque na classe de entrada, com um pódio duplo Curitiba. “Estou muito feliz, com quarto lugar na primeira prova e terceiro na segunda: nem nos meus melhores devaneios achei que poderia acabar assim”, falou o competidor do carro #88 “Quando falaram no pódio que eu estava ao lado de quatro bicampeões eu quase saí, não tinha o que fazer lá”, brincou.

O tricampeão da F1, Neilson Piquet que confirmou sua participação no campeonato deste ano acabou cancelando sua participação por não ter obtido o melhor rendimento com o carro. Nos trenos livres conseguiu um ótimo 4º lugar.

Já na Cup Master, o destaque foi Maurizio Billi, com duas vitórias. “Final de semana foi ótimo. Não poderia ser melhor na Master. Na geral eu larguei bem e depois não consegui segurar os mais rápidos que foram chegando. Mas deu para manter a ponta na Master, que é meu objetivo principal neste ano”, frisou o piloto do carro #34.

Na classe Challenge, o dono do dia foi justamente o piloto mais novo do grid, JP Mauro: pole numa corrida, segundo lugar no grid da outra e duas vitórias. De quebra, ele pode festejar seu primeiro triunfo com o tio Marcio Mauro no pódio, graças a uma ousada ultrapassagem do piloto do carro #11 na última volta da Corrida 1.

“Foi um final de semana 100%. Hoje estou muito feliz, com um conhecimento melhor do carro. Vou com a cabeça muito mais leve para a segunda etapa. Fico muito orgulhoso por mim e pelo meu tio, que fez uma bela corrida com este que é o primeiro carro de turismo que ele pilota. A gente está aqui para isso: ganhar corridas é o melhor resultado que poderíamos ter”, comentou JP.

O segundo colocado nas duas corridas da Challenge foi Elias Azevedo. “Parabéns ao JP, que pilotou muito hoje e mereceu as vitórias. Fico contente pelos dois segundos lugares. O campeonato é longo e vou trabalhar para pontuar sempre”, disse Elias, lembrando que o regulamento deste ano introduz a adoção de lastro, o que deve acirrar mais ainda a competitividade ao longo do ano.

Na Challenge Sport, um eletrizante duelo entre Daniel Corrêa e Rodrigo Mello na Corrida 2 deu o exemplo do quão competitiva será a temporada. Os pilotos dos carros #69 e #19 disputaram até a bandeirada e deixaram o carro extasiados depois do duelo.

“O Daniel foi um adversário super justo e fico muito contente com essa vitória, que veio na raça”, falou Rodrigo. “Meu carro melhorou muito da primeira para a segunda corrida, e eu fui evoluindo também como piloto. Rodrigo defendeu muito bem e está de parabéns. Não vejo a hora de chegar logo no Velo Città para a próxima corrida”, devolveu o estreante Daniel.

Classificação após primeira etapa:

Porsche GT3 Cup – Classificação:

1. Constantino Jr e Miguel Paludo 40

3. Edu Azevedo 32

4. Ricardo Baptista 30

5. Marcel Visconde 23

6. Daniel Schneider 20

7. Maurizio Billi 17

8. Carlos Ambrósio 17

9. Ricardo Rosset 14

10. Rodolfo Ometto 10

11. Sylvio de Barros 8

12. Beto Posses 7

13. Marcelo Stallone 6

14. Lico Kaesemodel 6

15. Sérgio Ribas 6

16. Gil Farah 6

17. Gui Affonso 3

18. Guilherme Figueiroa 2

Porsche GT3 Challenge – Classificação

1. JP Mauro 40 pontos

2. Elias Azevedo 36

3. Fábio Alves 28

4. Daniel Paludo 25

5. Marcio Mauro 20

6. Tom Filho 19

7. Daniel Corrêa 19

8. Kreis Jr 14

9. Marcello Sarcinella 14

10. Ramon Alcaraz 14

11. Rodrigo Mello 10

12. Vitor Scheid 6

Calendário – Porsche GT3 Cup Challenge

7.mar – Curitiba

18.abr – Velo Città

23.mai – Interlagos

27.jun – Velo Città

8.ago – Interlagos

19.set – Goiânia

24.out – Curitiba

15.nov – Interlagos

28.nov – Interlagos