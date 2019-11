TVR tem planos de retornar às 24 horas de Le Mans

Um dos ícones do automobilismo Inglês pode estar de volta ao cenário do Endurance Mundial. O novo proprietário da TVR o magnata Les Edgar que assumiu o controle da marca no final de 2013, revelou em entrevista a autosport.com que planeja voltar as corridas de longa duração.

A fábrica foi desativada em 2012 e adquirida por Edgar um ano depois. Le Mans está em seus planos. “Le Mans é o caminho ideal para promover, porque queremos provar a confiabilidade de nossos carros”, disse Edgar ao site Autosport. “Nós poderíamos fazer um carro GT3, mas será um GT, porque queremos que as pessoas sejam capazes de se relacionar nossos carros de corrida com os modelos que irão comprar e usar no seu dia a dia.”

Não foi revelado datas nem o possível lançamento dos modelos de rua, mas segundo Edgar o projeto está em andamento. “Estamos fazendo um bom progresso com o projeto do nosso novo carro, precisamos ter certeza de que tomamos o tempo certo para fazer tudo certo.”

A última vez que a marca competiu em Le Mans foi nos anos 2000 com o modelo 400R. Em 2003 a equipe Dewalt Racesports não chegou a completar a prova. Em 2004 dois Tuscan T400 da Chamberlain-Synergy Motorsports terminaram em 21º e 22º. Também em 2005 apenas um carro foi alinhado pela Racasport Península ficando em 26º.

As atuais instalações da TVR estão localizadas em Cranleigh na Inglaterra. Mesmo lugar que as equipes McLaren, Lister e Rebellion já mantiveram base.

OAK Racing confirma pilotos para Le Mans.

Na manhã desta Segunda Feira (09), a OAK Racing confirmou o nome dos pilotos que estarão no Ligier Honda #34 nas 24 horas de Le Mans.

Kevin Estre, Laurens Vanthoor e Chris Cumming foram os agraciados. A OAK vai competir somente com um Ligier JP SP2 além de dar suporte técnico aos dois carros da equipe G-Drive Racing.

Laurens que chegou a testar o Ligier ano passado no NOLA Motorsports Park compete este ano no TUSC pela equipe RSR Racing na classe PC. Já Vanthoor, estava preparado para estrear em Le Mans em 2014 pela equipe Sebastien Loeb Racing, que acabou tendo seu programa cancelado antes da grande clássica.

Já Kevin Estre, que vem de uma vitória neste final de semana na abertura do Pirelli World Challenge em Austin, também vai estar pela primeira vez guiando um protótipo. “Sabendo da experiência que Chris sendo um dos melhores pilotos Gentleman e Laurens está nos top-10 dos pilotos de GT do mundo, eu acho que nós temos uma equipe forte”, disse Estre. “Eu costumo lutar contra Laurens na pista e já que somos pilotos de fábrica de marcas concorrentes no GT, será divertido dar uma pausa e ficar juntos para uma corrida.” Finalizou.

Para o diretor Philippe Dumas o desafio de administrar três novos pilotos é imenso. “É um desafio ousado para esses três pilotos que estão fazendo sua estreia, mas todos eles são muito talentosos e temos dois dos melhores pilotos de GT da atualidade”, disse o diretor da equipe Philippe Dumas.