Pirelli World Challenge começa temporada 2015 com vitórias de Ferrari e McLaren

Neste fim de semana, o Pirelli World Challenge deu início à temporada 2015, com duas corridas realizadas no Circuito das Américas, conhecido por ser a sede do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, e que tiveram dois vencedores gerais diferentes.

Na primeira corrida, realizada na tarde de sábado (7), enquanto o pole position Nick Catsburg se manteve na frente com seu Lamborghini da Blancpain Racing, Kevin Estre se atrapalhou na largada e sua McLaren da equipe K-Pax perdeu várias posições. Quem se aproveitou da situação foi o escocês Ryan Dalziel no seu Porsche da Effort Racing, que pulou de quarto para segundo antes da primeira curva.

Dalziel seguia Catsburg de perto no início da corrida, mas o holandês foi obrigado a entregar a liderança por conta de uma punição por exceder os limites da pista. Mas mesmo na liderança, Dalziel não teve tranquilidade, já que a Ferrari de Olivier Beretta o seguiu até os últimos momentos da corrida, e, na última volta, antes da bandeira branca, Beretta passou Dalziel e se manteve assim até a chegada, se tornando o primeiro vencedor geral da temporada, assim como da categoria GT. Completando o pódio, Johnny O'Connell chegou em terceiro na estreia do Cadillac ATS-V.R GT3.

As outras categorias tiveram domínios âmplos de seus vencedores. Michael Lewis venceu na categoria GT-A, para pilotos amadores, com o outro Porsche da Effort Racing, quatro segundos e meio à frente de Frankie Montecalvo, da DragonSpeed, e quase dez segundos à frente do mexicano Ricardo Perez, da Risi Competizione. Na GT Cup, restrita a Porsches GT3 Cup, Colin Thompson venceu sem ser incomodado, com mais de oito segundos de diferença para Sloan Urry, da TruSpeed, e de Alec Udell, da GMG.

Confira o resultado da corrida 1.

Na segunda corrida, realizada na tarde de domingo (8), a chuva veio com força, e a organização da competição optou por adiantar a largada, além de recorrer a largada em movimento ao invés da característica largada parada.

Enquanto vários pilotos tiveram problemas para achar aderência e até para se manter na pista, Kevin Estre simplesmente dominou a corrida de ponta a ponta, virando claramente mais rápido que a concorrência, chegando a ser cinco segundos mais veloz por volta. Nem mesmo dois períodos de bandeira amarela foram o suficiente para deter o francês, dando a primeira vitória ao novo McLaren 650S GT3, em pouco mais de três meses de competição. Ryan Dlaziel chegou em segundo, 30 segundos atrás de Estre, e Nick Catsburg chegou em terceiro, resistindo a pressão de Mike Skeen, da CRP Racing.

Na categoria GT-A, Michael Lewis ganhou a segunda no fim de semana, novamente de maneira praticamente dominante, após se livrar de Ricardo Perez ainda no início da corrida. O pódio da categoria foi completado pelo venezuelano Henrique CIsneros, da NGT Motorsport, e pela dinamarquesa Christina Nielsen, no Aston Martin da TRG-AMR.

Confira o resultado da corrida 2

A próxima rodada dupla do Pirelli World Challenge será nos dias 28 e 29 de Março, nas ruas de São Petersburgo, dividindo atenções com o início da temporada 2015 da Fórmula Indy. E nesta etapa oderemos ter a volta do brasileiro Marcelo Hahn a competição, com uma Lamborghini da Reiter Engineering, escuderia com a qual ele correu durante a temporada 2014. Hahn estava escalado para correr em Austin, mas a Reiter acabou se limitando ao alemão Maximlian Völker na categoria GT-A.