Extreme Speed Motorsport volta a competir com antigo HPD ARX-03b

O lançamento do novo HPD ARX-04b que aconteceu durante as 24 horas de Daytonanão teve o resultado esperado pela Honda e pela equipe ESM. Por essa razão os carros serão recolhidos e os competentes ARX-03b que competiram até o ano passado volta à cena.

Os 4 carros participaram de testes na última semana em Sebring, aonde foi decidido que os novos modelos iriam voltar as oficinas da Wirth Resarch que foi a responsável pelo desenvolvimento. Segundo integrantes da Honda o carro só deve voltar as pistas no final do ano para ser ofertado para novas equipes.

“A 04b vai precisar de um pouco mais de trabalho”, disse o proprietário da equipe Scott Sharp ao Sportscar365. “Não seria inteligente homologar o carro agora em sua condição atual. Desse ponto de vista, é melhor dar um passo para trás, continuar a trabalhar e desenvolver o carro e usar todo o seu potencial e pensar na homologação.”

A equipe que estava confirmada para toda a temporada do WEC vai se manter na competição, porém com o modelo Spyder. Para o vice presidente da HPD Steve Eriksen o momento é de trabalho.

Steve Eriksen: “Estamos naturalmente desapontados que ainda não estão prontos para a homologação, mas não podemos homologar um carro que ainda não está a cumprir todas as suas metas.”

“Infelizmente, o tempo necessário para o restante desenvolvimento está em desacordo com os planos da equipe e o calendário tanto do WEC, quanto do TUSC. Estamos ansiosos para continuar a apoiar ESM em seus esforços para ganhar corridas e campeonatos.”

Sobre voltar a competir com os antigos modelos. “É como colocar um velho par de sapatos”, disse ele. “Nós testamos o semana passada em Sebring e conseguimos bons tempos e o carro se mostrou confiável. Obviamente, eu não acho que o carro seja tão rápido quanto os novos cupês, mas por sua forte fiabilidade e longevidade, estarão competitivos em Sebring.”

A equipe confirmou a compra de dois Ligier JS P2 para o restante do campeonato. “Nós provavelmente teremos que correr esse carro em Silverstone, a pista com retas curtas será boa para eles. E espero que a partir de Spa, teremos dois novos Ligies. “

Todos os seis pilotos da ESM: Scott Sharp, Ryan Dalziel, David Heinemeier Hansson e Ed Brown, Johannes van Overbeek e Jon Fogarty, estão confirmados para Sebring e o restante da temporada do WEC.

Com a compra dos novos Ligier qual o destino dos 04b? O cenário mais realista é que os carros estão sendo enviados para a Andretti Autosport, embora Schmidt Motorsports,também manifestou interesse em representar Honda com seus carros esportivos. As duas equipes baseadas em Indianapolis utilizam motores Hondas na IndyCar. A Andretti montou um programa HPD/Acura na ALMS entre os anos de 2007-2008 na classe LMP2.

Não está claro quando o ARX-04b iria voltar à competição, mas não seria uma surpresa vê-lo reaparecer mais tarde na temporada com Andretti ou SPM sob a mesma homologação IMSA provisória que foi utilizada em Daytona, antes de voltar a lançar o ARX -04b como um programa cliente em 2016.