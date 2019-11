Consultoria alemã elege Alonso como "piloto mais comercializável" da F-1

Pela segunda vez consecutiva, Fernando Alonso foi eleito o "piloto mais comercializável" da Fórmula 1. Em pesquisa realizada pela consultoria alemã Repucom, especializada em marketing esportivo, e divulgada nesta quarta-feira (11), Alonso ficou em 1º no ranking dos pilotos da temporada 2015, que é definido pela pontuação "DBI", que leva em conta conhecimento do atleta por parte do público, níveis de confiança, confiabilidade e inspiração, visibilidade de propagandas e outras ações comerciais protagonizadas por ele em rádio, TV, internet e outros meios, retorno financeiro dado à marca, entre outros.

Segundo a pesquisa, Alonso é conhecido por 98,4% do público de seu país, a Espanha. Além disso, 88% do público entrevistado disse que a presença de seu nome em uma marca agrega mais valor à empresa, e 83% disse confiar no piloto. Na média final do DBI, que vai de 0 a 100, o novo piloto da McLaren contabilizou 89,66 pontos. Na segunda colocação do ranking aparece Felipe Massa, que segundo a pesquisa, é conhecido por 99% dos brasileiros, sendo que 88% afirmam gostar do piloto da Williams. Na média do DBI, Massa ficou com 88,84 pontos.

Em terceiro aparece Sebastian Vettel. O tetracampeão mundial, que agora correrá na Ferrari, é conhecido por 97,2% dos alemães e ficou com 85,49 pontos no DBI. Lewis Hamilton deu um grande salto de popularidade e pulou da 5ª para a 4ª posição. Antes conhecido por 90,7% dos ingleses, agora o piloto da Mercedes é conhecido por 92,8% do público do país. Fechando o top-five aparece o também inglês Jenson Button, da McLaren, conhecido por 85,2% dos ingleses.

"Tivemos grandes mudanças em termos de pessoal das equipes durante a pré-temporada da F1, e por mais que existam algumas mudanças no top-10 do ranking, é importante ver como as marcas estão reagindo a isso em 2015", disse Nigel Geach, vice-presidente do setor de automobilismo da Repucom. "Estamos vendo um nível elevado de marcas de consumo se envolvendo na F1 em 2015, e são elas quem vão beneficiar na maioria da comercialização dos pilotos", acrescentou Geach.

"As principais parcerias incluem o patrocínio da CNN na McLaren Honda, o acordo da Hugo Boss com a Mercedes AMG e a Williams Martini fazendo parcerias com Hackett, Unilever e Rexona. Marcas de consumo vão procurar naturalmente os melhores pilotos. E acho que com o perfil de Alonso fora da pista, uma forte primeira temporada na McLaren poderá muito bem fazer ele se distanciar ainda mais do resto", complementou, citando o espanhol líder do ranking.

Veja abaixo os dez primeiros do ranking de pilotos mais comercializáveis da Fórmula 1 em 2015, segundo a Repucom: