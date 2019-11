Pilotos do Mundial de Endurance estrearão na Fórmula E

O ePrix de Miami, quinta etapa da Fórmula E e primeira de duas etapas nos Estados Unidos, terá dois estreantes vindos do Mundial de Endurance por equipes distintas.

O primeiro a ser chamado foi o francês Loïc Duval, que toma o lugar do espanhol Oriol Servià em um dos carros da Dragon Racing. Servià correu durante as quatro primeiras etapas da temporada 2014/2015 do certame, mas a partir da etapa de Miami ele sai do cockpit para assumir a função de diretor gerente na equipe chefiada por Jay Penske. O companheiro de Duval segue sendo o belga Jerome D'Ambriosio.

Duval coincidencialmente estava próximo da sede da próxima corrida da F-E, já que a Audi Sport Team Joest, equipe que defende no Mundial de Endurance, estava fazendo testes em Sebring com a versão 2015 do protótipo R18 e-tron Quattro. Além disso, ele correrá em Miami contra o brasileiro Lucas di Grassi, que divide um dos carros da Audi com Duval, além de ser o atual líder da competição, com 58 pontos e uma vitória, conquistada nas ruas de Pequim.

Outro piloto vindo dos protótipos para os monopostos elétricos é o ex-piloto da Fórmula 1 Vitantonio Liuzzi, que vai correr o ePrix de Miami pela Trulli. Liuzzi entra na F-E no lugar da italiana Michella Cerutti, que saiu da competição por razões profissionais de acordo com a equipe. Cerutti sai da categoria sem marcar pontos e com um décimo segundo lugar em Punta del Este, no Uruguai, como seu melhor resultado. Não há mudanças quanto ao companheiro de Liuzzi, que segue sendo o patrão-piloto Jarno Trulli.

O ex-piloto da Toro Rosso passou a temporada passada no Japão, correndo tanto no Super GT quanto na Super Formula, mas este ano não deve retornar para nenhuma das categorias. Em compensação, ele foi chamado para fazer parte da ByKolles Racing, equipe austríaca chefia por Colin Kolles, que disputará o Mundial de Endurance na categoria LMP1.

Liuzzi e Duval devem correr o restante do campeonato da Fórmula E, contanto que as corridas não coincidam com seus outros compromissos,