Guia VAVEL Fórmula 1 2015

A temporada 2015 do Mundial de Fórmula 1 se inicia na madrugada de Sábado para Domingo (15) com o grande prémio da Austrália disputado no circuito de Albert Park na Austrália. Mas apesar de algumas novidades para essa temporada, os testes de pré-temporada indicam que Mercedes continua dominante - e com sobra - em relação aos outros carros da categoria.

Nos testes de pré-temporada, as equipes tiveram tempo de sobra para seus pilotos se acostumassem com as novidades desenvilvidas pelas equipes. Mercedes demonstrou que mais que conseguiu manter o bom desempenho e 2014 e desenvolveu um forte carro para 2015, chegando a colocar seus pilotos com os melhores tempos usando pneus macios, quando os outros usavam supermacios. A disputa interna, entre o inglês Lewis Hamilton, e seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg novamente será um dos pontos altos do campeonato.

Segunda força nos testes inciais a Williams surpreendeu nos treinos na Espanha. A equipe inglesa manteve a base do ano passado. O veterano Felipe Massa demostrou confiança durante os testes e espera fazer uma grande temporada. A Ferrari vem com novidades no cockpit: o tetracampeão Sebastian Vettel realiza sonho de infância ao pilotar para a Scuderia italiana nessa temporada. A equipe vermelha chega com melhoras na sua unidade de potência, mostrando que vai brigar por pódios - foram apenas dois ano passado.

A austríaca Red Bull Racing (RBR) espera melhores resultados do que em 2014 quando ficou fora da luta pelo título mesmo com as vitórias de Daniel Riccardo que permance na equipe e a jovem promessa Daniil Kvyat de apenas 20 anos. A equipe mostrou potencial no seu RB11, mas ainda precisa resolver problemas de confiabilidade para o ano. Já a McLaren-Honda volta a ter esse ano 22 anos depois por causa dos motores Honda equipando a equipe inglesa. A equipe de Woking precisa desenvolver muito ainda para chegar aos outros grandes, uma vez que teve muitos problemas na pré-temporada. Começa o ano como a última do pelotão das grandes.

Mudanças no Regulamento

Teremos nesse ano algumas mudanças de regras em relação ao ano passado. A começar com a questionada pontuação dobrada no último GP da temporada, que agora não vai ser mais dobrada. Todos as pistas serão com as mesmas pontuações, que seguem abaixo:

Posição Pontuação 1º 25 2º 18 3º 15 4º 12 5º 10 6º 8 7º 6 8º 4 9º 2 10º 1

Outras mudanças estão relacionados aos carros. Por exemplo a implantação do Safety Car Virtual (VSC, por sua sigla em inglês), que é um limitador de velocidade eletrônico, do qual será utilizado quando tiver bandeira amarela em caso de acidente. Assim, todos os pilotos, até os que não tiverem visto a bandeira, terão seus carros com velocidades reduzidas. A medida se inspirou no acidente de Jules Bianchi no GP do Japão ano passado, quando o piloto bateu a 250 km/h no guindate que retirava o carro de Adrian Sutil.

10 equipes lutam pelo título de construtores e 20 pilotos pelo de condutores.

Ainda nos carros, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), exigiu das equipes um reforço nas células de sobrevivência dos carros (parte onde o piloto fica) para os manterem mais seguros em casos de acidentes. Devido à isso, os carros agoram ficam mais pesados, pesando 702 kg - ano passado pesavam 690. Uma mudança visual nos carros está na diminuição do bico, excluindo o contestado bico do ano passado.

Duas vezes mais Brasil

Representado por dois Felipes, o veterano Massa que vai para a sua 13ª temporada, e o novato promissor Nasr, o Brasil agora volta a ter mais chances de alegrias no automobilismo - coisa que não se tem desde Senna. Massa vem com um carro evoluído e com mais chances de disputar por algo além de uma briga para superar o companheiro de equipe, Valtteri Bottas. O brasileiro tem recurso que não tem há algum tempo.

O chará de Massa, Felipe Nasr, vem como uma promessa da Sauber depois de bons anos na GP2, categoria de acesso à Fórmula 1. Fez bons treinos na Espanha, mas precisa desenvolver além do carro junto a equipe, a si mesmo se quiser algo além de brigas por pontos. Começa o ano com chances reais de pontuar nas primeiras provas.

Mas houve um 'porém' na história que envolve Felipe Nasr: a briga da Sauber com o holandês Van der Garde, que confirmou sua vitória na justiça na última quinta-feira (12), e teria o direito de titularidade. Portanto, a equipe suiça teria três pilotos para duas vagas, sendo que uma deveria ser do holandês. Mas nesta sexta se confirmou um acordo entre as partes e Nasr vai correr em 2015.

Saiba um pouco sobre as equipes que disputarão a temporada

Mercedes AMG Petronas F1 Team

Pelo segundo ano consecultivo, a equipe alemã começa com a mesma soberania, mostrada nos treinos de pré-temporada tanto em ritmos de corrida quanto em voltas rápidas. Ano passado essa soberania foi comprovada com o título de condutores alcançado por Lewis Hamilton, o primeiro desde sua volta à categoria - o último havia sido com o argentino Juan Manuel Fangio, em 1955. Sem falar, também, do título de construtores, vencido após quatro anos de soberania da RBR. Além de todo esse favoritismo nas pistas, a equipe vive a expectativa de renovação com o inglês Lewis Hamilton, que se encerra ao fim do ano.

Sede: Brackley (ING)/Stuttgart (ALE).

Principais dirigentes: Toto Wolff, Bob Bell; Niki Lauda; Paddy Lowe.

Motor: Mercedes-Benz.

Carro: W06 Hybrid

Piloto de testes: Pascal Werhlein (ALE)

Títulos de construtores e condutores: 1; 1

Informações sobre os pilotos:

Lewis Hamilton Dado Nico Rosberg Tewin, Inglaterra Naturalidade Wiesbaden, Alemanha 30 anos Idade 29 anos 33 Vitórias 8 38 Pódios 26 2 (2008, 2014) Títulos Nenhum

Os pilotos da Mercedes tendem a fazerem um ano de extrema facilidade em relação aos outros pilotos, não só graças ao carro que possuem, mas também por conta de seus talentos. A equipe alemã fez o impossível: deixou seu carro ainda melhor que o do ano passado, e mesmo com todas as evoluções das adversárias - principalmente da Ferrari e Williams -, a equipe se mantem muito à frente delas. Esperado para os dois é que briguem pelo título com folga, repetindo temporada passada e sendo decidido na última corrida.

Infiniti Red Bull Racing (RBR)

Após ter perdido o título de construtores por muito para a Mercedes, a Red Bull começa 2015 melhor preparada que o ano passado. Seu RB11 demonstrou muito potencial, mas ainda precisa ser resolvido alguns problemas de confiabilidade. Sem a prata da casa, Sebastian Vettel que foi para a Ferrari, a equipe vem com o australiano Daniel Riccardo liderando-a, seguido de Daniil Kvyat, o russo promissor. Sem a participação tão ativa de Adrian Newey, a equipe precisa se reiventar durante o ano para conseguir alcançar a Mercedes.

Sede: Milton Keynes (ING)

Principais dirigentes: Christian Horner, Adrian Newey, Dietrich Mateschitz e Helmut Marko.

Motor: Renault.

Carro: RB11

Piloto de testes: Sebastien Buemi (SUI)

Títulos de construtores e condutores: 4, 4.

Informações sobre os pilotos:

Daniel Riccardo Dado Daniil Kvyat Perth, Austrália Nascimento Ufa, Rússia 25 anos Idade 20 anos 3 Vitórias 0 8 Pódios 0 Nenhum Títulos Nenhum

Os pilotos da RBR começam o ano com muitas expectativas e alguns olhares para eles por alguns motivos: como o amadurecimento de Riccardo e a juventude de Kvyat. Depois de um primeiro ano pela RBR mágico para o Daniel Riccardo, o australiano toma o posto de Sebastian Vettel depois que o alemão trocou a equipe pela Ferrari, e o russo de 20 anos, também cria da casa, Daniil Kvyat pega a posição de segundo piloto que um dia já foi de Mark Webber. Resta saber se os dois vão se sair bem com o RB11, depois de um problemático RB10 em 2014. Se espera dos dois uma boa pontuação conjunta de ambos, para a equipe do energético entrar de vez na briga pelo segundo lugar de construtores.

Scuderia Ferrari

A scuderia italiana precisou se reiventar e se renovar para a temporada. A casa parece arrumada com a troca de engenheiros, executivos e diretores, sem falar na principal das trocas: o tetracampeão mundial Sebastian Vettel passa a pilotar o carro que foi de Fernando Alonso após cinco anos no volante de Maranello. O novo chefe Maurizio Arrivabene espera duas vitórias para o ano, para começar um processo a longo prazo de recolocar a equipe vermelha no topo novamente. Seu novo carro, o SF15-T, demonstrou melhoras na sua unidade de potência, e o motor Ferrari vem mais forte que 2014, o que faz esperar essas vitórias e pódios - foram apenas dois ano passado.

Sede: Maranello, Itália.

Principais dirigentes: Sergio Marchionne, Maurizio Arrivabene, James Alisson.

Motor: Ferrari.

Carro: SF15-T.

Piloto de testes: Esteban Gutiérrez (MEX) e Jean-Éric Vergne (FRA)

Títulos de construtores e condutores: 16, 15.

Informações sobre os pilotos:

Sebastian Vettel Dado Kimi Raikkonen Heppenheim, Alemanha Nascimento Espoo, Finlândia 27 anos Idade 35 anos 39 Vitórias 20 36 Pódios 67 4 (2010, 2011, 2012, 2013) Títulos 1 (2007)

Com tudo novo na Itália, a Ferrari chega em 2015 com uma meta estabelecida pelo novo chefão: vencer duas corridas. O projeto à longo prazo da equipe envolve um processo de renovação que pode ser lento. E toda renovação precisa de adaptação, correto? Não necessariamente para Vettel. O alemão, em seu primeiro ano, já mostrou a que veio nos primeiros testes do primeiro GP do ano (Austrália) e não teve problemas de deixar seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Räikkönen para trás. Expectativa para os dois pilotos é que briguem por pódios e por vitórias, na tentativa de alcançar as Mercedes.

Williams Martini Racing

Buscando a glória novamente na categoria, a Williams manteve seus pilotos da temporada passada, Felipe Massa e Valtteri Bottas. O ano em Grove começa bem melhor que o do ano passado, e depois de anos no meio do grid, finalmente agora tem a chance de tentar obter bons resultados e fazer frente à Mercedes, coisa que fez por algumas vezes no ano passado. Sir Frank Williams espera que assim seja.

Sede: Grove, Inglaterra.

Principais dirigentes: Claire Williams, Frank Williams e Pat Symonds

Motor: Mercedes.

Carro: FW37

Piloto de testes: Susie Wolff (GBR)

Títulos de construtores e condutores: 9, 7.

Informações sobre os pilotos:

Felipe Massa Dado Valtteri Bottas São Paulo, Brasil Naturalidade Nastola, Finlândia 33 anos Idade 25 anos 11 Vitórias 0 39 Pódios 6 Nenhum Títulos Nenhum

Depois de um ótimo ano para os dois pilotos da equipe inglesa, Felipe Massa e Valtteri Bottas começam esse do mesmo jeito que terminaram o ano anterior: com esperanças de bons resultados e otimismo. Massa teve uma ótima segunda metade do campeonato e Bottas fechou o ano pontuando 17 das 19 corridas, uma maneira fantástica de colocarem a Williams na briga pelo topo de novo. A Williams evoluíu mais seu carro, possibilitando mais chances de brigar em algumas corridas com a Mercedes. Espera-se que briguem por pódios e vitórias, mas ainda não pelo campeonato.

McLaren Honda

A coisa não está muito boa lá em Woking não. A McLaren não anda tendo bons anos como já teve no passado, e precisa rapidamente se colocar no pelotão da frente novamente, mas ainda tem que trabalhar muito para isso. A equipe demonstrou muitos problemas nos treinos da Espanha e Ron Dennis não está feliz para esse inicio de temporada. A parceria com os motores Honda, que lhe renderam muitas glórias no passado, volta para essa temporada, mas o MP4-30 anda muito contestado e precisa rever problemas de confiabilidade. Chega como a "mais fraca das fortes."

Sede: Woking, Inglaterra.

Principais dirigentes: Ron Dennis, Eric Boulier e Sam Michael.

Motor: Honda.

Carro: MP4-30.

Piloto de testes: Kevin Magnussen (DIN)

Títulos de construtores e condutores: 8, 12.

Informações sobre os pilotos:

Fernando Alonso Dado Jenson Button Oviedo, Espanha Naturalidade Frome, Inglaterra 33 anos Idade 35 anos 32 Vitórias 15 97 Pódios 50 2 (2005, 2006) Títulos 1 (2009)

Magnussen começa o ano ao lado de Button, devido ao acidente na Espanha que tirou Alonso da disputa do GP da Austrália. Mas os problemas são tantos na McLaren que até se colocassem Prost e Senna novamente não resolveria (será?). Os experientes titulares precisarão tirar até a última gota de seus talentos para tentar colocar o MP4-30 em boas posições, se é que isso chega a ser possível para a equipe inglesa. Alonso terá de ter paciência com seu terceiro título, porque esse ano não vai ser. Esperava-se muito dos pilotos para essa temporada, mas na situação que o carro se encontra alguns poucos pódios serão para comemorar.

Sahara Force India F1 Team

Nem o túnel de vento da Toyota, considerado o melhor do mundo, pode ajudar a Force India. Mergulhada em dívidas, a equipe quase não tem seu carro pronto para a temporada, e muitos menos a sua participação pronta. Diferente dos outros anos em que a escuderia indiana começou bem, chegando a alcançar pódios e boas pontuações e depois caiu de produção, esse vai começar do zero, precisando deixar de lado o erro de não evoluir e se desenvolver ao longo da temporada. Inicio complicado para os pilotos Hulkenberg e Perez.

Sede: Silverstone, Inglaterra.

Principais dirigentes: Vijay Mallya, Subrata Roy Sahara, Bob Fernley.

Motor: Mercedes.

Carro: VJM08

Piloto de testes: -

Títulos de construtores e condutores: -

Informações sobre os pilotos:

Sergio Perez Dado Nico Hülkenberg Guadalajara, México Naturalidade Emmerich am Rhein, Alemanha 25 anos Idade 27 anos 0 Vitórias 0 4 Pódios 0 Nenhum Títulos Nenhum

Apesar de um 9º lugar em 2014 para Hülkenberg e um 10º para Perez, os pilotos passarão por momentos mais apertados e terão seus talentos testados mais do que nunca com a demora para desenvolver os carros e as dívidas da equipe. Não se espera muito dos dois nessa temporada, o que é uma pena, levando em consideração o talento que os dois detém. Brigas pelo meio/parte de trás do pelotão é o que se imagina.

Scuderia Toro Rosso

A equipe italiana mais uma vez estreia pilotos na Fórmula 1, e dessa vez não são apenas mais dois pilotos - Max Verstappen, 17 anos e Sainz Jr, 20 anos -, são dois pilotos que o mundo está de olho. A equipe montou um carro considerado bom para os padrões do pelotão médio. Surpresas podem pintar nessa temporada por parte da equipe irmã da Red Bull.

Sede: Faenza, Itália.

Principais dirigentes: Franz Tost, James Key, Steve Nielsen.

Motor: Renault.

Carro: STR10

Piloto de testes: -

Títulos de construtores e condutores: -

Informações sobre os pilotos:

Max Verstappen Dado Carlos Sainz Jr. Halsset, Bélgica Naturalidade Madrid, Espanha 17 anos Idade 20 anos Estreante Vitórias Estreante Estreante Pódios Estreante Estreante Títulos Estreante

A Fórmula 1 ganha novos atrativos: Max Verstappen e Carlos Sainz Jr. Os estreantes chegam nesse ano com grandes expectativas e olhares, principalmente o belga. Ele surpreende sendo o mais novo piloto a correr na categoria, o primeiro menor de idade, diga-se de passagem, e apesar de toda essa atenção, o menino de 17 anos disse que não tem medo desse mundo. Sainz Jr vem como o campeão da World Series, e apesar de poder aprontar algumas, é coadjuvante. Expectativa: que marquem alguns bons pontos para a equipe, mas acima disso, ganhar amadurecimento para os próximos anos.

Lotus F1 Team

Demonstrando melhoras em 2015 em relação ao ano passado, a equipe Lotus pode engrenar alguns bons pontos nessa temporada. Com o motor Mercedes agora, a equipe preta inicia o ano com os mesmos pilotos do ano passado: o franco-suíço Romain Grosjean e o venezuelano Pastor Maldonado. É uma das equipes que passam por momentos apertados financeiramente, mas apesar disso tem a chance de fazer um ano melhor que 2014, mesmo não sendo como foi em 2013 com Raikkonen brigando inclusive por título.

Sede: Enstone, Inglaterra.

Principais dirigentes: Gérard López, Eric Lux e Nick Chester.

Motor: Mercedes.

Carro: E23

Piloto de testes: Jolyon Palmer (GBR)

Títulos de construtores e condutores: 7, 6.

Informações sobre os pilotos:

Romain Grosjean Dado Pastor Maldonado Genebra, Suiça Naturalidade Maracay, Venezuela 28 anos Idade 30 anos 0 Vitórias 1 9 Pódios 1 Nenhum Títulos Nenhum

O atrapalhado Maldonado e o evoluído Grosjean iniciam esta temporada como meros coadjuvantes na briga por pontos, uma vez que a Lotus melhorou seu carro esse ano. E apesar da queda que sofreu ano passado, a equipe espera que esses dois marquem alguns pontos na briga pelas posições medianas do torneio de construtores. Se espera também de Maldonado e Romain que não causem muitos problemas, claro.

Sauber F1 Team

Tudo evoluíu para a Sauber. O motor, o carro, o pensamento. Também se renovou, contratando novos pilotos - dentre eles o brasileiro Felipe Nasr - e recebendo novos investimentos vindo com esses tais pilotos. Marcus Ericsson fecha a titularidade da equipe. Diferentemente do ano passado, quando teve problemas ao longo do ano e não conseguiu um mísero ponto sequer, a escuderia de Peter Sauber começa o ano com o pensamento mais longe do que quando terminou o ano passado: com chances reais de pontuação. Chances essas que não podem ser desperdiçadas, e que foram mostradas com o 3º tempo de Felipe Nasr em Jerez. Tudo bem, é treino, mas significa muito para a equipe suíça.

Sede: Hinwill, Suiça.

Principais dirigentes: Peter Sauber e Monisha Kaltenborn.

Motor: Ferrari.

Carro: C34

Piloto de testes: Raffaelle Marciello (ITA)

Títulos de construtores e condutores: -

Informações sobre os pilotos:

Felipe Nasr Dado Marcus Ericsson Brasília, Brasil. Naturalidade Kumla, Suécia. 22 anos Idade 24 anos Estreante Vitórias 0 Estreante Pódios 0 Estreante Títulos Nenhum

Um patrocinado e não muito conhecido Ericsson, tem na sua segunda temporada uma real chance de se conquistar pontos pela primeira vez na carreira. Não tinha um carro lá muito bom ano passado, mas também não foi bem nas categorias de acesso à Fórmula 1. Já o brasileiro Felipe Nasr, entra também com um patrocínio forte em uma equipe com problemas financeiros, mas apesar de estreante não é bobo nem nada. Mostrou que pode pontuar bem na pré-temporada, basta colocar em prática todo o seu conhecimento com o volante. Espera-se que os pilotos consigam bons pontos - principalmente no inicio do campeonato.

Manor F1 Team

Só por entrar nesse guia já é vitoriosa. E não pelo prestígio de ser falado pela VAVEL, mas sim pelo fato de ter vencido muitos problemas pra conseguir construir um carro adaptado para a temporada a tempo do GP de Melbourne. Não fez pré-temporada e nem correu nos primeiros treinos oficiais do ano, mas está em Melbourne, o que é motivo de orgulho. Extinta Marussia do ano passado, a equipe conseguiu dois patrocinadores para investirem e conseguirem competir. Uma vitória apenas nesse aspecto, porque na pista, infelizmente, fica no fundo do grid.

Sede: Banbury, Inglaterra.

Principais dirigentes: Justin King, John Booth e Graeme Lowdon.

Motor: Ferrari.

Carro: MR-03.

Piloto de testes: Jordan King (GBR)

Títulos de construtores e condutores: -

Informações sobre os pilotos:

Will Stevens Dado Roberto Merhi Rochford, Inglaterra Naturalidade Castellón, Espanha 23 anos Idade 23 anos 0 Vitórias Estreante 0 Pódios Estreante Nenhum Títulos Estreante

Stevens tem apenas 1 GP na carreira, e por isso pode ser considerado estreante também, apesar de ter dados na categoria. Merhi faz sua estreia na categoria, mas esses dois só tem a ganhar amadurecimento e experiência, porque como dito, não devem fugir do pelotão de trás. Não há o que esperar deles. Qualquer ponto é uma vitória.

Calendário de provas desta temporada

GP da Austrália - Melbourne: 15 de março (02:00)

GP da Malásia - Sepang: 29 de março (04:00)

GP da China - Xangai: 12 de abril (03:00)

GP do Bahrein - Sakhir: 19 de abril (12:00)

GP da Espanha - Barcelona: 10 de maio (09:00)

GP de Mônaco - Monte Carlo: 24 de maio (09:00)

GP do Canadá - Montreal: 07 de junho (15:00)

GP da Áustria - Spilberg: 21 de junho (09:00)

GP da Inglaterra - Silverstone: 05 de julho (09:00)

GP da Alemanha - Hockenheim: 19 de julho (09:00)

GP da Hungria - Budapeste: 26 de julho (09:00)

GP da Bélgica - Spa Francorchamps: 23 de agosto (09:00)

GP da Itália - Monza: 06 de setembro (09:00)

GP de Cingapura - CIngapura: 20 de setembro (09:00)

GP do Japão - Suzuka: 27 de setembro (02:00)

GP da Rússia - Sochi: 11 de outubro (07:00)

GP dos Estados Unidos - Austin: 25 de outubro (18:00)

GP do México - Cidade do México: 01 de novembro (17:00)

GP do Brasil - Interlagos: 15 de novembro (14:00)

GP de Abu Dhabi - Yas Marina: 29 de novembro (11:00)