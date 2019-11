Christian Fittipaldi e João Barbosa vencem as 12 Horas de Sebring

A supremacia dos modelos LMP2 que ficou evidente nos treinos não, se repetiu na prova e com seu Corvette DP Da Action Express conseguiu uma grande vitória neste Sábado (22) em Sebring. João Barbosa, Christian Fittipaldi e Sebastien Bourdais não encontraram adversários e com uma boa estratégia superaram os problemas enfrentados pelas equipes com protótipos LMP2.

Na largada as equipes Khron Racing e Michael Shank Racing conseguiram uma boa vantagem e eram seguidos de perto pelo HDP da equipe Extreme Speed Motorsports. Em nenhum momento os DP que não se adaptaram bem a pista se Sebring ameaçavam o trio de protótipos da ACO.

Porém ainda na primeira parte da prova as baixas começaram. O primeiro a ter problemas foi o Ligier da Khron Racing que acabou se envolvendo em uma batida nos boxes, além e enfrentar problemas no sistema de exaustão do carro. Mesmo com uma pilotagem agressiva de Olivier Pla a equipe terminou a seis voltas do líder e na oitava posição.

O acidente mais grave da prova foi com o Ligier da equipe Michael Shank pilotado pelo brasileiro Oswaldo Negri. Durante uma ultrapassagem em cima do Porsche da equipe Falken Tires, Negri acabou passando com os pneus em cima da zebra, perdendo o controle do carro. mesmo com o forte impacto o piloto saiu somente com um grande susto.

Já os dois HPD da equipe ESM também enfrentaram problemas. O #1 que chegou a liderar a prova abandonou com problemas na suspensão traseira, enquanto o #2 acabou abandonando por perda de potência.

Scott Sharp lamentou o triste fim que a equipe teve em Sebring. "Algo quebrou na suspensão traseira. Levaria muito tempo para corrigir e já estávamos muitas voltas atrás, sem tempo de uma recuperação. Agora temos uma grande carga de trabalho à nossa frente, precisamos preparar os carros para o WEC. Tomamos uma decisão antes da corrida, que qualquer problema significativo que nos colocasse no fundo do grid, iriamos recolher nossos carros atrás da parede ou perder um monte de voltas, teríamos estacionar os carros.”

"Todos trabalharam duro para Sebring e nós estávamos esperando por um lugar no pódio ou uma vitória. A decisão de usar os ARX-03bs foi acertada, mas acabou não acontecendo o que planejamos.” Concluiu.

Sem os LMP2 o adversário direto do Corvette #5 eram os campeões da edição 2014 da prova o Ford Riley #1 da equipe Chip Ganassi. Os dois carros se mantiveram na liderança. Scott Dixon não conseguiu segurar um inspirado Sebastien Bourdais e a liderança da prova foi para a equipe Action Express na oitava hora.

O domínio foi tamanho que o #5 chegou na frente de todos os competidores da classe, dando a João Barbosa o trabalho de cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Em segundo o Corvette DP da equipe Wayne Taylor Racing que conseguiu se recuperar após apresentar problemas com o freio nas primeiras horas da prova e fechando o pódio, o Corvette DP da equipe #90 VisitFlorida.com Racing. O Ford da equipe ChipGanassi terminou na quarta colocação. Em quinto o segundo carro da Action Express #31 que também enfrentou problemas no início da prova por conta de uma roda solta.Em termos de comparação os vencedores do ano passado, o Ford da equipe Ganassi deram 291 voltas contra 340 do #5 este ano.

Na classe PC a vitória ficou com o #52 da equipe PR1/MAthiasen, dos pilotos Mike Guasch, Andrew Palmer e Tom Kimber-Smith. A equipe que também venceu a abertura do campeonato em Daytona teve uma vitória mais tranquila em Sebring. Tanto Palmer quanto Guash somam três vitórias na prova nos últimos 5 anos.

Seu principal rival o Oreca #54 da Core Autosport deu trabalho, mas por conta de uma parada mais rápida Kinber-Smith conseguiu uma vantagem de cerca de 20 segundos. Em terceiro o #38 da Performance Tech Motorsports.

Na classe GTLM o Corvette #3, repetiu o feito de Daytona e venceu a segunda consecutiva. Antônio Garcia, Jan Magnussen e Ryan Briscoe travaram uma interessante luta com os “alemães” da Porsche e o #17 da equipe Falken Tires.

A vitória parecia certa para os dois carros da Porsche que tinham uma certa comodidade nas primeiras posições. Mas Fred Makowiecki com o #912 acabou perdendo tempo em uma das suas paradas nos boxes por conta de uma roda presa. Assim quando voltou para a prova estavam na 7º posição.

Já o irmão #911 também não teve uma vida fácil. Nick Tandy, Patrick Pilet e Richard Lietz davam a vitória como certa mas também ficaram pelo caminho por problemas mecânicos. Assim Antônio Garcia assumiu a liderança na volta 317, com a Ferrari #62 da equipe Rizi Competizione dos pilotos Giancarlo Fisichella, Pierre Kaffer e Andrea Bertolini chegando em segundo e o Porsche #17 da Falken Tires dos pilotos Patrick Long, Wolf Henzler e Bryan Sellers completando o pódio. Coincidentemente o pódio da edição deste ano da prova é o mesmo que ocorreu na corrida em 2013.

Em quarto lugar o BMW #24 de Lucas Luhr, John Edwards e Jens Klingmann, o Porsche #911 fechou os cinco primeiros. O Corvette #4 teve que abandonar a prova por problemas na suspenção. O único Aston Martin da classe teve uma roda solta ainda na segunda hora de prova. A equipe fez um ótimo trabalho e conseguiram chegar na sexta posição.

Na classe GTD a vitória ficou com o Porsche #23 da Alex Job Racing de Ian James, Mario Farnbacher e Alex Riberas. A briga foi com o Viper #33 da Riley Motorsports. Mas a vitória não foi fácil para a equipe Porsche que chegou estar na sexta colocação na nona hora da corrida depois que o para choque traseira se soltou, obrigando a uma para não programada nos boxes.

Neste momento a liderança era do Aston Martin #007, pilotado por James Davison. Sem tomar conhecimento Farnbacher superou o carro Inglês na volta 274. A vitória parecia certa para o Viper, porém faltando menos de 5 minutos para o fim da prova Jeroen Bleekemolen teve que abandonar por conta de problemas no motor.

Em segundo o Aston Martin #007 de Christina Nielseon, James Davison e Brandon Davis. Este foi o primeiro pódio da equipe no TUSC. A Ferrari #63 da Scuderia Corsa de Townsend Bell, Bill Sweedler e Anthony Lazzaro fechou o pódio. O segundo Viper, o #93 terminou em quarto lugar, seguido pelo Audi #48 da Paul Miller Racing.

Resultado final da prova.

Posição dos brasileiros:

Christian Fittipaldi - Primeiro lugar #5 Action Exprees.

Oswaldo Negri - Abandono.

Bruno Junqueira - #11 RSR Racing, 6º lugar na classe PC

Augusto Farfus - #25 BMW RAcing, 8º lugar na classe GTLM