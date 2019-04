Empresa estatal chinesa compra ações da Pirelli

Foi celebrado neste domingo (22) o acordo para compra de 26% das ações da Pirelli, atual e exclusiva fornecedora de pneus da Fórmula 1 e do Pirelli World Challenge. A compradora é a China National Tire & Rubber, braço responsável por fabricação de pneus da China National Chemical Corp., ou simplesmente ChemChina.

O valor do acordo para aquisição das ações é de 7,1 bilhões de euros, mais de 24 bilhões de reais, adquirindo capital que era pertencente ao grupo de investimentos CamFin. O negócio será feito em duas partes, no que a ChemChina incialmente entrará com 1,9 bilhões de euros, aproximadamente 6,5 bilhões de reais, e o resto será negóciado mediante uma proposta no qual a ChemChina deve adquirir o restante do capital em ações no valor de 15 euros (51 reais).

A negociação daria acesso a linha de produtos da Pirelli por parte da companhia chinesa, ao passo que a Pirelli passará a ter maior acesso ao mercado chinês para concorrer com a Michelin, ex-fornecedora da Fórmula 1, e também com a Continental, fabricante dos pneus do United Sportscar Championship.

De imediato não se sabe se a presença da nova acionista deve influenciar na permanência da Pirelli na Fórmula 1, mas segundo o chefe da divisão esportiva da marca italiana, Paul Hembrey, a continuação da Pirelli na categoria máxima do automobilismo dependerá mais de como será o seu futuro regulamento com relação aos pneus.