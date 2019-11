Toyota apresenta modelo que disputará Mundial de Endurance e Le Mans

Na manha desta Quinta-Feira (26), a Toyota por meio do seu site apresentou as primeiras imagens oficiais do TS040 2015 que irá defender seus títulos de pilotos e construtuores obtidos em 2014, com Anthony Davidson e Sébastien Buemi.

O LMP1 foi totalmente revisado para a temporada 2015, com nova aerodinâmica, nova dianteira além de um novo sistema de suspensão bem como uma redução geral de peso.O TS040 ao contrário da versão 2014 irá competir na classe híbrida de 6MJ. Mesmo com menos “poder” de o fabricante garante que o carro continua com aproximadamente 1000 cv.

A equipe preparou dois pacotes aerodinâmicos diferentes para esta temporada, sendo que ambos serão testados em Paul Ricard nesta semana. A opção Le Mans é mais adequado para a alta velocidade de La Sarthe acompanhar, enquanto o pacote “sprint” gera altos níveis de downforce O desenvolvimento do novo carro começou logo após as 24 Horas de Le Mans do ano passado, tendo o primeiro teste em 13 de janeiro em Paul Ricard. Outros testes de três dias foram realizadas em Motorland Aragon (duas vezes) e Portimão. Ao todo o novo TS040 2015 já completou mais de 25 mil quilômetros antes do lançamento oficial hoje.

Hisatake Murata, gerente geral da divisão de competições da marca: " Tivemos que colocar um enorme esforço para atualizar o carro inteiro , incluindo o powertrain , onde fizemos melhorias na maioria das áreas. Isto significa que a potência máxima total é superior a 1.000 cv e o desempenho do powertrain foi consideravelmente reforçada. Nosso desenvolvimento significa que vamos atingir o máximo de energia híbrida bem mais consistente do que na temporada passada . Portanto nós esperamos ver uma melhoria de desempenho do sistema híbrido. Nosso TS040 2015 dará um importante passo no sentido de produzir carros híbridos cada vez melhores e, mais uma vez, componentes e técnicos do TS040 estarão serão utilizados para melhorar os carros de rua da Toyota."

Dentro da cabine # 1 TS040 estarão os campeões do mundo Anthony Davdison e Sébastien Buemi ao lado de Kazuki Nakajima, que irá competir na temporada completa.No carro # 2, Alex Wurz e Stéphane Sarrazin terão a companhia de Mike Conway, que correu três vezes em 2014,, vencendo as seis horas de Bahrain.

Kamui Kobayashi, que anteriormente dirigiu para TOYOTA na Fórmula 1 tornouse o piloto de testes da montadora. Kamui vai conciliar os testes com o campeonato Super Fórmula no Japão, enquanto Nicolas Lapierre irá ser o responsável por testes e desenvolvimento ao longo da temporada.

As equipes são agora limitados a um máximo de cinco motores por carro para toda temporada inteira, apesar de nenhum dos carros da equipe ter ultrapassado esse limite em qualquer uma das três temporadas anteriores. Limites adicionais se aplicam ao uso dos pneus, com quatro conjuntos de slicks permitidos durante os treinos livres e seis para qualificação e corrida, exceto no Bahrein e Xangai, onde são permitidas oito jogos, e 11 conjuntos permitidos durante a corrida de Le Mans.