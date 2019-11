Porsche com três 919 Hybrid para Mundial de Endurance

A Porsche assim como a Toyota apresentou na manha desta Quinta (26) em Paul Ricard a versão 2015 do seu 919 Hybrid para a disputado Mundial de Endurance e as 24 horas de Le Mans.

A principal mudança é que o fabricante mudou de classe de recuperação de energia. Passou de 6MJ para 8MJ o máximo permitido pelo regulamento. A equipe que obteve a sua primeira vitória no certame em 2014 em Interlagos espera um melhor rendimento este ano já que vai contar com 3 carros para as etapas de SPA e Le Mans.

Com uma extensa bateria de testes nos circuitos Yas Marint, Bahrain e Motorland Aragon, foram mais de 20 mil quilômetros de testes. Com o lançamento do novo Porsche,a potencia de todo os fabricantes em seus sistemas híbridos são conhecidas.Audi confirmando na semana passada a sua mudança para a divisão 4MJ, Toyota de permanecer com 6 MJ, conforme anunciado hoje e a Nissan é a única a não revelar com quantos MJ irá competir.

Assim como a Audi que pinta seus carros com diferentes cores para a identificação em pusta a Porsche resolveu inovar e cada carro será apresentado com uma cor que remete a um modelo clássico da marca.

O #17 que tem como cor predominante o vermelho, é uma homenagem ao primeiro Porsche que venceu em Le Mans em 1970 e foi o ponta pé inicial de um total de 16 vitórias no geral. A cor base do Porsche 917 KH, que foi o vencedor a 45 anos atrás, em 14 junho de 1970. Coube aos pilotos Hans Herrmann, da Alemanha, que agora é 87, e Richard Attwood, do Reino Unido, que tem 74 anos hoje. O #17 e será conduzido por Timo Bernhard, Brendon Hartley,e Mark Webber.

Já o Porsche preto #18 é uma alusão ao Porsche 918, esportivo, que também é equipado com um motor híbrido. Foi também com um 918 que, em 04 de setembro de 2013 se estabeleceu um novo recorde para um carro esportivo de produção no circuito de Nürburgring com o tempo de 6:57 segundos. O piloto responsábel pelo tempo foi Marc Lieb, que também irá conduzir o #18 em Le Mans este ano, juntamente com Romain Dumas e Neel Jani.

O Terceiro carro da equipe o #19 branco tem esta cor em alusão a última participação oficial da marca em Sarthe em 1998 e também por que é a cor “oficial” dos carros que representam a Alemanha em competições internacionais.O branco também será utilizado nos dois Porsche 911 RSR Em Le Mans, o #19 será conduzido por Earl Bamber, Nico Hülkenberg e Nick Tandy.

O 919 é equipado com um motor V4 turbo, 2 litros a gasolina que gera uma potencia de aproximadamente 500cv. No eixo dianteiro o motor elétrico que proporciona uma potencia de quase 400 hp, a partir do reaproveitamento da energia, dos sistemas de frenagem e gases do escapamento. A versão 2015 teve uma redução de peso e maior rigidez torcional, além de melhorias aerodinâmicas.