Porche lidera primeiro dia de treinos do Mundial de Endurance em Paul Ricard

A Porsche liderou nesta Sexta-feira (27), as duas baterias de testes oficiais do Mundial de Endurance que tem como primeira rodada as 6 horas de Silverstone que será realizada entre os dias 11 e 12 de Abril.

Marcando 1:37.965 o Porsche #18 pilotado por Marc Lieb superou seus rivais diretos das equipes Toyota e Audi. O segundo treino do dia foi aonde os melhores tempos foram obtidos por conta de um melhor emborrachamento da pista e da ausência de vento na pista, caracteristica conhecida do circuito de Paul Ricard.

Em segundo o Porsche #19 marcando 1:38.552. A Audi que anunciou mudanças no sistema de recuperação de energia do seu protítipo R18 e-tron quattro, passando de 2MJ para 4MJ ficou com o terceiro com o #7 pilotado por Benoit Treluyerl, seguido pelo #8 com Loic Duval ao volante.

A campeão do WEC em 2014, a Toyota ficou apenas na quinta e sexta posição a mais de 2.400 segundos do primeiro Porsche. Anthony Davidson estabeleceu 1m40.378s, com o #1 enquanto Stephane Sarrazin foi o sexto com o #2 virando 1m41.309s.

Na classe LMP2 os três primeiros lugares foram obtidos por três diferentes fabricantes. Em primeiro o Morgan da equipe Sard Morando, com o tempo de 1:48.325, seguido pelo Ligier JS P2 da equipe G-Drive Racing marcando 1:48.687.

Entre os carros da classe GTE-PRO a Porsche também conquistou os primeiros lugares, com o #91 marcando 1:587.372 o #92 1:58.393. O melhor carro da classe GTE-AM foi o Porsche #77 da equipe Dempsey Racing que superou os demais carros da classe PRO.

Porsche satisfeita com bom desempenho do 911 RSR

Todos os pilotos que irão competir nos dois Porsche 911 RSR na classe GTE-PRO estavam presentes em Paul Ricard. Jörg Bergmeister, Michael Christensen, Wolf Henzler, Richard Lietz, Frédéric Makowiecki e Patrick Pilet estavam na pista. Sven Müller, também participa dos testes mas começa a competir somente na segunda etapa do WEC em Spa-Francorchamps no dia 2 de Maio.

"Nossa principal prioridade nestes testes é por toda a equipe na pista após a pausa de inverno", diz Marco Ujhasi, líder global do projeto GT. "Nosso foco é a preparação para o início da temporada em Silverstone. Para os nossos pilotos, é conhecer o carro. Estamos competindo este ano com uma aerodinâmica ligeiramente modificadas no 911 RSR. Apesar do vento forte que é típico de Le Castellet, nosso objetivo é tentar descobrir neste teste se as mudanças irão surtir efeito." Comentou.

O Porsche 911 RSR, com base na sétima geração do 911 esportes, é caracterizada por um design leve e aerodinâmica sofisticadas. Na sua primeira aparição nas 24 Horas de Le Mans em 2013, o carro conquistou uma vitória dupla na classe GTE-PRO. Em 2014 a equipe Porsche, ganhou três, das mais prestigiadas corridas de longa duração: As 24 Horas de Daytona, as 12 Horas de Sebring e Petit Le Mans, além de vitórias no WEC em Silverstone e Xangai.

Seu motor boxer de seis cilindros na parte traseira tem uma capacidade de 3996cc e produz em torno de 470 hp com restritor. Durante os meses de inverno na base da Porsche Motorsport em Weissach, muitos detalhes foram modificados. A aerodinâmica sofreu modificações na dianteira. Graças a pequenos ajustes, a confiabilidade do sistema de transmissão foi melhorada. Único ponto de reabastecimento garante segurança adicional no pit lane: O sistema utiliza uma mangueira de reabastecimento, tanto para enchimento e ventilação.

A novidade é a contratação do piloto oriundo do programa Porsche Junior, Sven Müller, que venceu a etapa de Monza da Porsche Super Cup em Monza no ano passado. Sven também vai disputar a maioria das rodadas do Porsche Carrera Cup Deutschland.

"Ao dar Sven Müller a chance de dirigir em Spa, nós estamos seguindo ativamente a nossa ideia de apoiar jovens pilotos", diz Frank-Steffen Walliser, chefe do programa Junior da Porsche. "Ele se apresentou muito bem no ano passado na Porsche Mobil 1 Supercup e no Carrera Cup Deutschland e agora está fazendo um passo lógico de ganhar a sua primeira experiência com o 911 RSR."

"É um sonho se tornado realidade", diz Sven Müller. "Para ter esta oportunidade de testar o 911 RSR aqui em Le Castellet é uma grande experiência, especialmente porque é um teste oficial com várias equipes. Este prólogo é executado como um final de semana de corrida e isso me dá uma boa idéia de como será uma rodada do WEC.” Finalizou.