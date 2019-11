GP da Malásia 2015 de Fórmula 1

Ficamos por aqui com a nossa transmissão do GP da Malásia. Muito obrigado a todos que acompanharam. A próxma corrida será no dia 12 de abril, daqui a duas semanas, o GP da China, em Shanghai. Até lá!

"Minha primeira vitória na Ferrari, estou sem palavras... Estou muito feliz e orgulhoso de hoje", diz Vettel na entrevista ainda no pódio.

Festa do champanhe para os pilotos no pódio, com grande festa do vencedor, Sebastian Vettel!

Ainda de forma tímida, Vettel repete seu grande ídolo, Michael Schumacher, e rege o hino da Itália no pódio!

Hino italiano para a Ferrari, com muita festa da equipe!

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Nico Rosberg sobem ao pódio. Hino alemão para o vencedor!

Completam os pontuáveis: Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Felipe Massa, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo.

Vettel consegue a 40ª vitória da carreira, primeira desde Brasil/2013. A Ferrari vence a primeira desde Espanha/2013 com Fernando Alonso.

SEBASTIAN VETTEL VENCE O GRANDE PRÊMIO DA MALÁSIA DE FÓRMULA 1!!!!!!!

Volta 56: ÚLTIMA VOLTA PARA SEBASTIAN VETTEL!

Volta 55: Os dois da Williams dividem, se tocam e Massa se mantém na frente, mas depois Bottas consegue passar! Que briga!

Volta 55: Bottas mantém ataque pesado, mas Massa consegue se segurar de forma momentânea.

Volta 54: Briga boa pelo 5º lugar entre as Williams. Massa se segura, mas Bottas cola no brasileiro.

Volta 53: Ricciardo e Kvyat brigam pela 9ª posição, e o russo se dá bem! Vettel aproveita e dá uma volta nos dois carros da Red Bull.

Volta 52: Com 5 voltas para o fim, a diferença de Vettel para Hamilton é de aproximadamente 10s. O alemão está muito perto de sua primeira vitória em mais de um ano!

Volta 50: Maldonado abandona a corrida com sua Lotus.

Volta 49: Pérez está colado em Nasr. Os dois brigam pelo 12º lugar.

Volta 48: Sainz Jr e Verstappen brigam duramente pela 7ª posição, com Verstappen levando a melhor.

Volta 46: Nasr vai aos boxes para colocar pneus médios.

Volta 44: Button abandona, e enquanto isso, com 1min42s062, Rosberg faz a volta mais rápida.

Volta 43: Com problemas de potência, Button vai ficando lento na pista.

Volta 42: Rosberg para, em 2,8s, e põe pneus médios.

Volta 41: Hamilton faz a volta mais rápida com 1min43s161.

Volta 40: Vettel faz a volta mais rápida, com 1min43s732.

Volta 39: Hamilton para, põe pneus duros e volta em 3ª.

Volta 38: Parada de Vettel dura 3,0s, e o alemão volta com pneus duros em 2º, quase perdendo o 3º posto para Rosberg.

Volta 37: Ferrari se arruma. Vettel nos boxes!

Volta 36: Räikkönen ataca Verstappen, em briga valendo o 6º lugar.

Volta 35: Räikkönen nos boxes, coloca pneus duros em ótima parada de 2,5s.

Volta 34: Pérez recebe uma punição de 10s de drive-through pela batida com Grosjean. Já o outro piloto da Force India, Hülkenberg, recebe a mesma punição pelo toque em Kvyat.

Volta 33: Sainz Jr para para a troca de pneus.

Volta 31: Grosjean tenta passar Pérez, e os dois se tocam. O francês acaba rodando, mas volta à pista.

Volta 30: Na briga da Toro Rosso, Verstappen ultrpassa Sainz Jr e é 6º. Kvyat ultrapassa Hülkenberg, o mesmo que o acertou algumas voltas antes, para ser o 10º.

Volta 29: Rosberg ultrapassa Räikkönen e assume o 3º lugar.

Volta 28: Ricciardo ultrapassa Hülkenberg e assume a 9ª posição.

Volta 27: Com 1min44s017, Hamilton faz a volta mais rápida.

Volta 26: Hülkenberg e Kvyat se tocam na curva 2. O russo da Red Bull roda e fica para trás!

Volta 25: Vettel assume a ponta! E no momento que era ultrapassado, Hamilton entra nos boxes e coloca pneus médios.

Volta 24: Vettel tirou mais de 2s para Hamilton na última volta. O alemão está chegando!

Volta 23: Verstappen ataca e ultrapassa Ricciardo em bela manobra, assumindo a 10ª posição.

Volta 22: Com problemas, Fernando Alonso retira sua McLaren para os boxes e abandona a prova.

Volta 21: Vettel, que tirou mais de 2s para Rosberg e mais de 3s para Hamilton, ultrapassa Nico e é o 2º!

Volta 20: Nasr erra na penúltima curva e cai para 13º.

Volta 19: Nasr pressiona Button pela 10ª posição. Enquanto isso, Vettel faz 1min44s452, volta mais rápida novamente!

Volta 18: Com uma bela parada de 2,4s, Vettel volta para a pista de pneus médios e em 3º, atrás das duas Mercedes.

Volta 17: Button e Pérez repetem a briga do GP da Austrália, e o inglês se dá bem. Com isso, Nasr se aproxima! Enquanto isso, Kimi Räikkönen faz 1min45s956, volta mais rápida.

Volta 15: Massa ultrapassa Grosjean e pula para 4º.

Volta 14: Massa ultrapassa Ricciardo para assumir a 7ª posição!

Volta 13: Grosjean erra, conserta, mas é o suficiente para perder o 5º posto para Rosberg!

Volta 12: Em bela briga, Ricciardo tenta passar Sainz Jr, mas erra e perde a 6ª posição para Rosberg.

Volta 11: Hamilton se recupera muito bem e já é o 2º. Agora só Vettel, que ainda não parou, está à sua frente.

Volta 10: Os dois carros da Mercedes vencem suas disputas. Hamilton passa Sainz Jr e Rosberg passa Massa, mas ambos depois de muita luta.

Volta 9: Depois do período de safety-car, agora está autorizado o uso da asa traseira móvel (DRS).

Volta 8: Sebastian Vettel (1min46s037) faz a volta mais rápida.

Volta 7: RELARGADA! Com Rosberg atacando duramente Massa pela 8ª posição!

Volta 6: No momento, entre os 10 primeiros, só Hamilton e Rosberg de pneus duros. Os outros, todos de médios.

Volta 5: Muitos pilotos vieram para as paradas. Hamilton voltou bem, e Rosberg, que teve que esperar o companheiro de Mercedes, perdeu posições!

Volta 4: Ericsson roda sozinho na curva 1, abandona, a direção de prova considera uma posição perigosa e o safety-car entra pela primeira vez na pista!

Volta 3: Nasr vai aos boxes para troca da asa dianteira. Räikkönen vai trocar o pneu traseiro esquerdo, que furou na volta anterior.

Volta 2: Hamilton, Vettel, Rosberg e Ricciardo mantém as posições, e Massa pula para quinto! Lá atrás, Maldonado e Räikkönen têm pneus furados, este último tocado por Nasr.

Volta 1: COMEÇA O GP DA MALÁSIA!

Apenas dois pilotos, Jenson Button e Fernando Alonso, largam de pneus duros, os laranjas. Todos os outros de pneus médios, os brancos. Falta pouco, vai começar!

Começa a volta de apresentação! Falta pouco para a largada!

A temperatura atual é de 33ºC em Kuala Lumpur. Temperatura da pista é alta, 62º.

O GP da Malásia é um dos mais exigentes do calendário. A umidade e o calor fazem com que alguns pilotos cheguem a perder 3 litros de suor.

A estratégia ideal é de 3 paradas, mas alguns pilotos podem arriscar táticas com até 4 paradas.

Vinte minutos para o começo da prova. No momento, pista seca, mas existe possibilidade de chuva para o fim do GP.

MANOR CONFIRMA QUE WILL STEVENS NÃO CORRE. Um problema em seu sistema de combustível o tira da corrida em Sepang. Agora, apenas Roberto Merhi representa o time.

Os pilotos ainda estão nas garagens. Daqui a pouco eles alinharão para o grid.

A pista da corrida é o Circuito Internacional de Sepang, em Kuala Lumpur, foi projetada pelo famoso arquiteto alemão Hermann Tilke, tem 15 curvas e 5.543m por volta, com 310.408m totais. A volta mais rápida de sua história em corrida é de Juan Pablo Montoya, com a McLaren de 2004, marcando 1min34s223.

O GP da Malásia estreou em 1999 na F1. De lá para cá, foram 16 edições. Os maiores vencedores são Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, ambos com três vitórias. Outros ganhadores são Kimi Räikkönen (2), Eddie Irvine, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Jenson Button e Lewis Hamilton (todos com 1).

Os carros da Manor, de Will Stevens e Roberto Merhi, ficaram de fora do tempo mínimo exigido de 107%, mas receberam permissão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e correm em Sepang. Já Romain Grosjean, da Lotus, largaria em 8º, mas cometeu uma infração nos boxes e perdeu duas posições, e partirá de 10º.

O destaque negativo do treino foi a McLaren, mais uma vez com problemas. Jenson Button larga em 17º e Fernando Alonso, que volta depois do acidente nos testes de pré-temporada que o tirou da corrida inaugural em Melbourne, é o 18º. Sobre isso, Alonso disse: “Era esperado. É difícil sair no Q1, mas se você olhar para os fatos e os números, o ritmo é bem melhor do que em Melbourne. O desenvolvimento vai ser grande para nós, porque estamos muito atrás, mas estamos progredindo bem”, esclareceu o espanhol.

Já Nasr comentou os problemas na classificação em Sepang. “É uma coisa com a qual eu venho lutando o final de semana inteiro, uma sensação estranha no carro. Na última sessão de treinos livres, descobrimos um problema no diferencial, mas não sei o quanto conseguimos consertar para a classificação. O carro parecia melhor, mas quando eu troquei o composto, em uma das reduções de marcha, perdi o carro e minha volta acabou. Aqui tudo pode acontecer, a previsão do tempo muda de uma hora para a outra, e temos que estar preparados para tudo amanhã”, falou.

Massa reconheceu as dificuldades da Williams no piso molhado. “Hoje não foi um dia dos mais fáceis. Acho que com pista seca podemos colocar os dois carros no top-five. Tivemos alguns dos mesmos problemas que enfrentamos na chuva em 2014. Eu espero que possamos resolver alguns deles. Amanhã provavelmente reremos pista seca, então esperamos uma corrida melhor”, disse ele.

Entre os brasileiros, Felipe Massa ficou com o 7º posto, marcando 1min52s473, e largará à frente de seu companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas, que será o 8º. Já Felipe Nasr, da Sauber, teve problemas no diferencial do carro durante o Q1, ainda com pista seca, e errou na sua última volta. Ele irá largar em 16º, enquanto seu companheiro, o sueco Marcus Ericsson, larga na 9ª posição.

Já Rosberg assumiu que não foi bem o suficiente no treino. “Não pilotei bem o bastante, e isso me incomoda. O 3º lugar não é bom para amanhã. Nunca tive tanta aderência no molhado. Estava bom para pilotar e não fui suficientemente rápido”, disse Nico.

Vettel elogiou o carro da Ferrari. Esta é a melhor posição de largada da Scuderia desde o mesmo GP da Malásia em 2013, quando Felipe Massa também largou no 2º lugar. “É só olhar para fora. Quando começa a chover, sempre se misturam as coisas. O carro foi bem no seco e no molhado, estou razoavelmente feliz. O carro também foi bem nos long-runs. Claro que vai ser difícil batê-los, mas é para isso que estamos aqui”, disse o alemão.

Hamilton exaltou a sua volta em meio a chuva de Sepang: “Acho que quando você sai no molhado pela primeira vez, é uma questão de adaptação. Você não sabe onde vai aquaplanar, onde é mais escorregadio. Nas curvas, só tenta sentir, literalmente, e sinceramente nunca fui ruim nisso, desde criança”, disse o inglês.

Na classificação deste sábado (28), marcada pela chuva que atrasou o início da parte final, o Q3, Lewis Hamilton fez a pole-position com sua Mercedes, marcando 1min49s834. Sebastian Vettel se colocou entre o meio das flechas de prata e quase tomou a pole, mas ficou em 2º por 0s074 (1min49s908). Nico Rosberg, com a outra Mercedes, larga em 3º com 1min50s299. A dupla da Red Bull completa o top-five, com o australiano Daniel Ricciardo e o russo Daniil Kvyat, respectivamente.

Bom dia, amigos da VAVEL Brasil! Começa agora o nosso Live do Grande Prêmio da Malásia, 2ª etapa do mundial de 2015 da Fórmula 1. A corrida começa às 4h (de Brasília)