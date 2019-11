Pirelli World Challenge tem vitórias de Acura e Ferrari em São Petersburgo

Após um bom início em Austin, o Pirelli World Challenge encheu as ruas de São Petersburgo, na Flórida, com 43 carros no grid de largada. O grid teve 6 carros a menos que a etapa do Circuito das Américas por conta de limitações de espaço, mas mesmo assim não deixou de ter ação durante as duas corridas do fim de semana. A corrida de Sábado (28) teve a vitória de Ryan Eversley, da RealTime Racing, enquanto no Domingo (29) o monegasco Olivier Beretta, da R. Ferri Motorsport, garantiu sua segunda vitória na temporada.

Na primeira corrida, omeçando na pole, Eversley conseguiu ficar longe da maioria das confusões que ocorreram no rápido circuito de rua. Logo depois da largada, um acidente envolvendo sete carros, entre eles a Lamborghini do alemão Max Völker e vários carros da classe GT Cup, obrigou a direção de prova a trazer a primeira bandeira amarela, de duração de 25 minutos dos 50 previstos para a corrida. Quando a bandeira verde tremulou de novo, Eversley sofreu grande pressão de Ryan Dalziel, em seu Porsche da EFFORT Racing, mas nem mesmo retardatários ajudaram o escocês a tomar a liderança. O que garantiu a vitória de Eversley foi uma bandeira a amarela a 10 minutos do fim da corrida, quando a Nissan de Bryan Heitkotter foi tocada pela Mercedes de Eric Lux, terminando a corrida atrás do Safety Car. Além de Eversley e Dlaziel, Mike Skeen, da CRP Racing, também foi ao pódio geral.

Na classe GT-A, o brasileiro Marcelo Hahn, estreando o novo Lamborghini Gallado R-EX da Reiter Engineering, chegou a liderar a prova, mas problemas com o carro o tiraram da disputa, fenchando a corrida em oitavo. O vencedor da classe foi o talentoso Michael Lewis, que faturou sua terceira corrida na temporada, seguido pelas Mercedes de Frankie Montecalvo e Eric Lux, da DragonSpeed. Phil Fogg Jr. quebrou a sequência de vitórias de Colin Thompson e faturou a classe GT Cup´.

Resultado da corrida 1 do GP de São Petersburgo

Na corrida 2, a Ferrari de Olivier Beretta brilhou tanto quanto a de Sebastian Vettel no GP da Malásia de Fórmula 1, em uma corrida que também não teve muito tempo sob bandeira verde. O americano Andy Pilgim, pole position da corrida 2, se atrapalhou na largada e perdeu várias posições, enquanto Beretta saltou de terceiro para primeiro antes da primeira curva, com a Lamborghini do holandês Nick Catsburg, da Blancpain Racing, o seguindo de perto. Mas a ação não durou muito, já que a bandeira amarela teve de ser acionada por conta de um acidente na curva 2, envolvendo incialmente o Dodge Viper de Dan Knox e a Mercedes de Tim Pappas, mas que ganhou proporções maiores quando vários carros da classe GT Cup bateram na traseira de Pappas, incluindo o vencedor de Sábado, Phil Fogg Jr.

Quando a ação voltou, Beretta se viu com Catsburg e Kevin Estre, da K-PAX Racing, no seu encalço, até uma segunda bandeira amarela surgir por conta de um acidente com a Audi de Walt Bowlin, o que fez o circuito ficar livre somente nos dez minutos finais de prova. Novamente Estre e Catsburg tentaram passar Beretta, mas Estre perdeu força e foi passado por Catsburg, que perseguiu o monegasco até a linha de chegada sem conseguir passá-lo. Estre ainda foi capaz de conseguir um terceiro lugar com sua McLaren 650S. Na classe GT-A, Frankie Montecalvo finalmente quebrou o domínio de Michael Lewis, vencendo a sua primeira corrida na classe em 2015, mas Lewis ainda foi capaz de chegar em segundo. Henrique Cisneros, com sua Ferrari da NGT Motorsport completou o pódio, e Marcelo Hahn abandonou a corrida por conta de uma batida na volta inicial. Na GT Cup, Colin Thompson voltou a reinar supremo como fez em Austin e foi o melhor de sua categoria, após se envolver numa das batidas de Sábado.

Resultado da corrida 2 do GP de São Petersburgo

A classificação da classe GT traz Olivier Beretta na frente com 421 pontos, dois a mais que Ryan Dalziel e 16 pontos a frente de Kevin Estre. Na classe GT-A, Michael Lewis lidera com 249 pontos, bem a frente de Frankie Montecalvo, com 204, e Marcelo Hahn é décimo nono na classe, com 23 pontos. Na GT cup, Colin Thompson lidera tranquilamente, com 452 pontos, seguido de Lorenzo Trefethen, com 373 pontos.

A próxima parada do Pirelli World Challenge é Long Beach, na costa oeste americana, no dia 19 de Abril, em corrida única. Novamente por conta de limitações de espaço, o grid deve ser limitado a 40 carros.