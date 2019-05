Chaz Davies vence a segunda corrida da Superbike em Aragón

Chaz Davies (Aruba.It Racing – Ducati SBK Team) foi o grande vencedor da segunda corrida do World Superbike, hoje (12) em Aragón, na Espanha. O britânico alcançou o primeiro lugar ainda na largada, superando o pole Leon Haslam (Aprilia Racing Team – Red Devils). Depois, liderou a prova com bastante tranquilidade durante todas as 18 voltas. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) sustentou a segunda posição para continuar tranquilo na liderança do campeonato, enquanto Haslam completou o pódio.

Desta vez, Chaz Davies foi quem fez uma excelente largada, saindo do segundo para o primeiro lugar. Jonathan Rea, por sua vez, pulou de quarto segundo. Leon Haslam, por sua vez, largou mal, mais uma vez e caiu de primeiro para terceiro. Tom Sykes acabou caindo de terceiro para o quarto, na primeira volta. Gábor Rizmayer (BMW Team Tóth) abandonou a corrida antes do final da primeira volta.

A ordem entre os três primeiros colocados permaneceu inalterada no inicio da corrida. Na quarta volta, Sykes sofreu uma forte queda e sua moto acabou parando em cima de sua perna esquerda. Felizmente, nada de mais grave aconteceu ao campeão de 2013. Coincidentemente, o campeão de 2014, Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team) caiu na volta seguinte, também sem se lesionar seriamente.

Na frente, Davies mantinha uma distância confortável de mais de dois segundos na liderança, enquanto Haslam começava a se aproximar de Rea para tentar tomar a segunda posição. Atrás deles, já com uma boa distância, apareciam os espanhóis Jordi Torres (Aprilia Racing Team – Red Devils) e Xavi Fóres (Aruba.It Racing – Ducati SBK Team).

Davies liderava a corrida com bastante folga a bordo de sua Panigale, mostrando que a quase vitória na primeira corrida não foi por acaso. Sua diferença para Rea já era de 3.5s, faltando sete voltas para o final. Na briga pelo segundo, Rea começou a acelerar e conter as tentativas de ataques de Haslam. No meio do pelotão, Leandro Mercado (BARNI Racing Team) e Nicolás Teról (Althea Racing) superaram David Salom (Team Pedercini) e pularam para oitavo e nono lugares, respectivamente.

Faltando cinco voltas para a corrida ser encerrada, Haslam voltou a se aproximar de Rea, que não estava disposto a entregar a segunda posição. A briga dos dois só favorecia a Davies, que já tinha uma vantagem de 4.7s na liderança da prova. Além da briga pelo pódio, o sexto lugar da corrida também era bastante disputado. Badovini, van der Mark e Mercado andavam juntos para tentar alcançar essa posição que seria de grande lucro para o final de semana deles. Fora da luta pelo pódio e longe da confusão da sexta posição, Torres e Forés vinham em quarto e quinto, respectivamente.

No final, Davies cruzou a linha de chegada com bastante tranquilidade em primeiro lugar, seguido de Rea em segundo e Haslam em terceiro. Torres e Forés vieram na sequência, em quarto e quinto lugares. Quem apareceu bem antes do final da corrida foi Salom, que superou van der Mark e Mercado para assumir a desejada sexta posição. Badovini e Teról completaram o top 10 da corrida. Confira aqui a tabela completa.

A próxima etapa do World Superbike será já no próximo domingo (19), no lendário circuito de Assen, na Holanda.