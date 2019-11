Hamilton não dá chances a Rosberg e leva a melhor no GP da China

Lewis Hamilton venceu o GP da China, o piloto Britânico terminou a corrida na frente do companheiro Nico Rosberg e da Ferrari de Sebastian Vettel. Novamente, as Mercedes confirmaram o favoritismo ao título, embora Vettel tenha tentado de tudo, até antecipando suas paradas no box, ninguém consegui ao menos ameaçar a líderança de Hamilton, quem se deu bem na prova foi Kimi Raikkonen, da Ferrari, o piloto largou na 6ª colocação, mas na primeira volta ultrapassou Bottas e Massa, ambos da Williams, depois que assumiu a 4ª colocação, o piloto não saiu mais dali.

A volta mais rápida foi a de Hamilton com 1m39:42.008. OBrasileiro Felipe Massa, que largou na 4ª colocação, acabou terminando na 5ª, conseguindo se manter a frente do companheiro de equipe, Bottas.

O outro Brasileiro, Felipe Nasr cumpriu o seu principal objetivo no GP, terminar entre os 10 primeiros, a promessa da Fórmula 1 cruzou a linha na 8ª colocação com a Sauber-Ferrari.

Um bom final de semana para algumas equipes, um péssimo para outras, a Red Bull Racing e a Force India tiveram problemas no carro e não conseguiram um bom resultado, Hulkenberg abandonou a prova com problemas no câmbio e Kvyat com o motor estourado, que chegou a causar um pequeno incêndio que foi controlado rapidamente.

A prova terminou em bandeira amarela devido a atrapalhada dos fiscais para retirar STR de Max Verstappen da pista, com isto o Top10 ficou da seguinte forma: Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Massa, Bottas, Grosjean, Nasr, Ricciardo e Ericsson. O Espanhol Fernando Alonso, que largou na 18ª colocação cruzou a linha de chegada na 12ª, logo a frente de seu companheiro, Button. No mundial de pilotos, Hamilton é o líder com 68 pontos, Vettel é vice com 55, logo atrás aparece Nico Rosberg com 51 e Felipe Massa com 30. Felipe Nasr se encontra na 7ª colocação no mundial com 14 pontos.

O Alemão Sebastian Vettel ficou satisfeito com a 3ª colocação, mas afirmou que é preciso colocar mais pressão nas Mercedes: "Eu penso que foi uma boa corrida. Tivemos próximos da Mercedes na hora em que utilizamos os pneus macios, em que pudemos colocar alguma pressão neles.Tentamos colocar mais pressão ainda ao parar justamente mais cedo para o último jogo de pneus, mas eu pensei nos pneus duros que eles usavam e realmente estavam um pouco mais rápido que nós"

O vencedor da prova Lewis Hamilton afirmou que só estava focado em sua corrida e não se preocupa com os resultados de Rosberg: "Não é meu trabalho me preocupar com a corrida de Nico. Meu trabalho é administrar meu carro e levá-lo para a casa o mais correto e mais veloz possível. E foi isso o que eu fiz. Não fiz nada intencional para os carros chegarem. Só estava focando em mim mesmo. Se Nico quisesse me ultrapassar, ele poderia ter tentado, mas não fez"

A próxima corrida será no GP de Bahrein, na Ásia os treinos a corrida serão. entre os dias 17 a 19 de abril