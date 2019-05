Sykes fica com a pole da Superbike em Assen

O treino classificatório do Mundial de Superbike hoje (18) no circuito de Assen, na Holanda, contou com uma grande disputa pela pole position. No final, Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) ficou com a melhor volta. O campeão de 2013 marcou 1m34s789, superando seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Jonathan Rea. Leon Haslam (Aprilia Racing Team Red Devils), que chegou a ter a melhor volta a cinco minutos do final do treino, acabou ficando com o terceiro lugar no grid

No Q1, os dez pilotos que brigariam por duas vagas para a sessão de super-pole. Seriam eles: Sylvain Guintoli (PATA Honda World Superbike Team), Matteo Baiocco (Althea Racing), Leandro Mercado (BARNI Racing), Ayrton Badovini (BMW Motorrad Italia SBK Team), Randy de Puniet (Voltcom Crescent Suzuki), Román Ramos (Team Go Eleven), David Salom (Team Pedercini), Niccolò Canepa (Team Hero EBR), Christophe Ponsson e Santiago Barragán (Grillini SBK Kawasaki).

A primeira parte da sessão foi dominada por Guintoli, favorito natural a ocupar uma das duas vagas para a próxima fase do treino classificatório. Baiocco era o segundo, com Salom ocupando o terceiro lugar durante os 10 primeiros minutos da sessão. Mercado, por sua vez, estava em um discretíssimo nono lugar, a frente apenas de Barragán.

Faltando cinco minutos para ser encerrada a primeira parte da sessão classificatória, todos os pilotos resolveram dar emoção na disputa pelas duas vagas para o Q2. O primeiro a aparecer foi Badovini, pulando de sétimo para primeiro. Depois, Baiocco assumiu a primeira posição, mas ficou por lá por apenas alguns segundos, pois Mercado pegou a melhor volta a dois minutos do final.

Guintoli, que havia caído para o quarto lugar, conseguiu recuperar o primeiro posto a menos de um minuto para o final da sessão, garantindo a sua vaga para o Q2. Além do francês, o argentino Mercado também conseguiu sua vaga na segunda fase do treino classificatório. Os pilotos que ficaram pelo Q1 e que estarão ocupando as 13ª à 20º posições no grid serão: Baiocco, Badovini, Ramos, Salom, Canepa, de Puniet, Ponsson e Barragán.

No Q2, além dos promovidos Guintoli e Mercado, também estariam: Jonathan Rea e Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), Leon Haslam e Jordi Torres (Aprilia Racing Team – Red Devils), Chaz Davies e Xavi Forés (Aruba.it Racing – Ducati SBK Team), Michael Van der Mark (PATA Honda World Superbike Team), Leon Camier (MV Agusta Reparto Corse), Nicolás Terol (Althea Racing) e Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki).

As grandes emoções aconteceram nos últimos cinco minutos do Q2 foram emocionantes. Primeiro, Haslam conseguiu acertar uma grande volta e subiu de oitavo para primeiro. Mas a liderança do piloto da Aprilia não durou dez segundos, pois Rea logo derrubou o tempo dele. Mas a três minutos do final, Sykes acertou uma volta perfeita, 1m34s789, assim ficando com a pole.

A primeira fila do grid para as duas corridas do domingo contará com Sykes, Rea e Haslam. A segunda filá vai ser formada por Davies, van der Mark e Lowes. A terceira terá Forés, Guintoli e Mercado. Por fim, a quarta fila será formada por Mercado, Camier e Teról.

As duas corridas do World Superbike na Holanda serão amanhã (19), com a primeira começando às 05:30h e a segunda às 08:10h. Clique aqui para conferir o grid de largada completo.