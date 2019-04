Português Miguel Oliveira surpreende com pole na etapa da Argentina da Moto3

Em emocionante treino classificatório da Moto3 em Termas de Río Hondo, na Argentina, Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) começa a tentar espantar a má sorte do inicio de temporada, ficando com a pole e ainda com o novo recorde da pista. O tempo de 1m48s461 foi feito pelo português já no último segundo do treino.

Danny Kent (Leopard Racing), que dominou a corrida da semana passada, realizada em Austin, nos Estados Unidos, quase saiu da Argentina com a segunda pole consecutiva e da temporada. Porém, ele acabou sendo superado por Oliveira por apenas 0.050s no final da sessão. Apesar disso, o britânico ainda é franco favorito a vitória. Niccolò Antonelli (Ongetta-Rivacold) completa a primeira fila.

Efrén Vázquez, companheiro de equipe de Kent, vai sair no quarto lugar logo a frente de Isaac Viñales (Husqvarna Factory Lagliasse), que chegou a liderar boa parte do treino. Karel Hanika, que corre na mesma equipe de Oliveira, completa a segunda fila do grid.

O sétimo lugar do grid ficou com Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0), a frente de Romano Fenati (SKY Racing Team VR46). O italiano chegou a frequentar a 25º posição na tabela de tempos, mas conseguiu uma grande melhora ao final do treino, com Hiroki Ono com a terceira moto da Leopard Racing no top 10 do grid, em nono lugar. Enea Bastianini (Gresini Racing Team Moto3) completa as 10 primeiras posições do grid de largada.

Fabio Quartararo (Estrella Galicia 0,0), que terminou a corrida em Austin na semana passada em segundo, acabou decepcionando no treino classificatório na Argentina e ficou apenas com o 16º tempo. A largada da Moto3 na Argentina será amanhã (19) às 13:00h.