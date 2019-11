Lewis Hamilton faz melhor tempo do final de semana e lidera último treino livre no Bahrein

Lewis Hamilton liderou o último treino livre para o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. O inglês da Mercedes teve alguns problemas durante a sessão, e errou enquanto fazia volta com os pneus médios, mas após calçar pneus macios, marcou 1min34s599, o melhor tempo do final de semana até agora em Sakhir. Sebastian Vettel, da Ferrari, ficou logo atrás, com apenas 0s069 de desvantagem, quebrando o domínio da Mercedes e mandando Nico Rosberg para o 3º lugar. Kimi Räikkönen, companheiro de Vettel na Ferrari, marcou o 4º tempo, e Valtteri Bottas, da Williams, fechou o top-five.

Entre os brasileiros, Felipe Massa, da Williams, ficou logo atrás de seu companheiro e marcou o 6º melhor tempo, com 1min35s471, 0s872 atrás do líder. Já Felipe Nasr ficou mais uma vez à frente de seu companheiro de Sauber, o sueco Marcus Ericsson. Nasr foi o 10º, com 1min36s429, e Ericsson ficou em 13º, com 1min36s612.

O treino

No começo do treino, alguns carros foram para a pista, como os dois carros da Marussia, de Roberto Merhi e Will Stevens, a Lotus de Pastor Maldonado e a McLaren de Jenson Button, mas ninguém marcou tempo. Logo depois, Button foi o primeiro piloto a marcar uma volta rápida, mesmo reclamando de problemas de aderência, com 1min39s127. A Sauber mandou logo seus carros para a pista, com Felipe Nasr marcando 1min38s095 e Marcus Ericsson marcando 1min39s765. Com 15min – ¼ de treino completado – apenas seis pilotos tinham tempo (Nasr, Button, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez, Ericsson e Stevens).

Apenas com 17min de treino o tempo de Nasr foi batido – Pastor Maldonado, da Lotus, marcou 1min37s962. A Mercedes chegou Nico Rosberg, já na primeira volta com pneus médios, batendo o melhor tempo, com 1min37s599, mas foi a Ferrari quem colocou ordem na casa: Sebastian Vettel marcou o 2º tempo, 1min37s290, e Kimi Räikkönen assumiu a ponta com 1min36s973. Com pouco mais de metade do treino completado (32min), foi acionada a primeira bandeira vermelha: o russo Daniil Kvyat, da Red Bull, que tinha o 11º tempo, errou na curva 4, perdeu a traseira do carro, rodou, ficou com seu RB11 atolado na brita e foi forçado a desligar o motor e se retirar do carro. A bandeira verde foi acionada novamente com 25min para o fim do TL3, com apenas um piloto sem tempo, o espanhol Fernando Alonso, da McLaren-Honda. Assim que a verde apareceu, Alonso foi para a pista e marcou o 14º tempo, com 1min38s843.

Com 14min para o fim, liderados por Hülkenberg, os pilotos começaram a sair para a pista com os pneus macios. O alemão da Force India marcou o melhor tempo, com 1min36s421. Lewis Hamilton, que estava totalmente sumido, apareceu marcando 1min34s599, o melhor tempo do final de semana em Sakhir, seguido por Sebastian Vettel, com 1min34s668, apenas 0s069 atrás. Nico Rosberg acabou sobrando com o 3º tempo, 1min34s968. Kimi Räikkönen fez o 4º tempo, com 1min35s141. Faltando 2min, a Red Bull conseguiu consertar o problema de Kvyat a tempo, e o russo, que havia causado a bandeira vermelha, pôde voltar para a pista com os pneus macios, marcando o 12º tempo.

A classificação para o GP do Bahrein está marcada para este sábado, 12h, no horário de Brasília.

Veja como ficou a classificação do terceiro e último treino livre no Bahrein: