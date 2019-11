Wayne Taylor Racing vence em Long Beach

A terceira etapa do Tudor United SportCar Championship que foi realizada na noite deste Sábado (18) em Long Beach, teve como vencedor o Corvette #10 da equipe Wayne Taylor Racing dos irmãos Jordan e Ricky Taylor.

Resultado da prova.

Com apenas 1:40 minutos em um traçado urbano nem lembra as duas primeiras etapas do TUSC neste ano, as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring. Para esta prova apenas os carros da classe “P” e “GTLM” participaram.

Em uma largada tranquila Ricky Taylor manteve a ponta e não encontrou adversários. Apenas durante a troca de pneus perdeu a posição para o segundo colocado o Ford Riley #01 da equipe Chip Ganassi de Scott Pruett e Joey Hand.

Na terceira posição o Corvette #90 da equipe VisitFlorica.com Racing de Richard Westbrook e Michael Valiente. Christian Fittipaldi e João Barbosa, atuais campeões do TUSC terminaram na quinta posição com o Corvette DP #5 da Action Express.

As equipes que competiram com modelos LMP2, não tiveram chance de lugar pelas primeiras posições. O Ligier #60 da equipe Michael Shank Racing de Oswaldo Negri e John Pew terminou na sexta posição a duas voltas do líder. O Delta Wing #0 de Memo Rojas e Katherine Legge não completou a prova.

Os dois LMP2 da equipe Mazda SpeedSource foram os mais lentos da prova chegando a levar voltas dos carros da classe GTLM. O #7 de Joel Miller e Tom Long ficou na 13º posição, enquanto o #70 de Jonathan Bomarito e Tristan Nunez conseguiu apenas a 15º posição.

Na classe GTLM a disputa foi mais intensa, a vitória nas voltas finais do BMW #25 de Bill Auberlen e Dirk Werner em cima da Ferrari #62 da equipe Rizi Competizione de Giancarlo Fisichella e Pierre Kaffer, foi conquistada depois de uma prova dominada pelo talento de Fisichella que mesmo não conseguindo a primeira posição na largada, conseguiu a liderança e a manteve por grande parte da prova.

Mesmo durante a troca e pilotos e com Kaffer assumindo o volante a Ferrari #62 parecia imbatível até que Dirk Werner surpreendeu e em uma ultrapassagem ousada ficou com a primeira posição.

Restou a Kaffer segurar a segunda posição. Fisichella visivelmente irritado nos boxes não conseguia entender os motivos pela perda de potencia da Ferrari. Em terceiro o Corvette #3 de Jan Magnussen e Antonio Garcia, que também sofreu com a pressão do Porsche #911 de Patrick Pilet e Fréderic Makowiecki.

Na quinta posição o BMW #24 que errou a poucas voltas do fim. Em sexto o Porsche #17 da equipe Falken Tires. Na sétima e oitava posições o Corvette #4 e o Porsche #912 que se envolveram em um toque nas voltas iniciais e tiveram que ir para os boxes para reparos.

A próxima etapa será entre os dias 2 e 3 de maio em Laguna Seca.