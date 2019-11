Resultado carrera GP do Bahrein 2015 de Fórmula 1

Ficamos por aqui com a transmissão do Grande Prêmio do Bahrein de 2015, corrida que foi válida pela 4ª etapa do mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton venceu a prova. Daqui a pouco mais informações da corrida aqui na VAVEL Brasil. Boa Tarde!

Resultado final do GP do Bahrein 2015: 1) Hamilton, 2) Räikkönen, 3) Rosberg, 4) Bottas, 5) Vettel, 6) Ricciardo, 7) Grosjean, 8) Perez, 9) Kvyat, 10) Massa, 11) Alonso, 12) Nasr, 13) Hulkenberg, 14) Ericsson, 15) Stevens, 16) Mehri.

O outro Brasileiro, Felipe Nasr encerrou a prova na 12ª colocação, mesma posição em que largou.

O Brasileiro Felipe Massa, que largou do box com a Williams terminou a prova na 10ª colocação.

Ricciardo teve problemas na bandeirada, motor da Renault estourou, mas ele conseguiu se manter na 6ª colocação. Já é o terceiro motor da Renault a estourar neste GP.

Bottas consegue segurar Vettel e termina na 4ª colocação, alemão que largou em 2ª sofreu com pequenos problemas e acabou na 5ª posição.

Hamilton vence, Raikkonen fica na 2ª colocação, Rosberg se garante em 3º.

Volta 57: Fim de prova! Lewis Hamilton vence novamente.

Volta 57: Hamilton encaminha mais uma vitória na temporada.

Volta 56: Vettel tenta de tudo, mas Bottas faz bela corrida e segura o alemão.

Volta 56: Rosberg tenta dar o troco, mas Raikkonen segura alemão e se mantem na 2ª colocação.

Volta 56: Raikkonen faz bela ultrapassagem sobre Rosberg, briga emocinante pela 2ª colocação.

Volta 55: Kvyat ultrapassa Felipe Massa e o Brasileiro agora ocupa a 10ª colocação.

Volta 55: Restam 3 voltas para o fim da prova. Hamilton lidera, Rosberg é o 2º e Raikkonen aparece na 3ª posição.

Volta 54: Raikkonen cada vez mais perto de Rosberg, diferença diminui cada vez mais.

Volta 54: Raikkonen está na caça de Rosberg, Finlândes quer 2ª colocação de qualquer maneira,

Volta 53: Hamilton apenas administra vantagem sobre Rosberg, Mercedes tranquila na liderança.

Volta 52: Perez consegue ultrapassagem sobre Massa, Brasileiro cai para a 9ª posição.

Volta 51: Equipe da Mercedes pediu no rádio para Rosberg cuidar o consumo de combustivel.

Volta 50: Grosjean tem boa vantagem sobre Felipe Massa, Brasileiro segue na 8ª colocação.

Volta 50: Vettel segue tentando ultrapassar Bottas, mas piloto da Williams consegue segurar bem a posição.

Volta 49: Hamilton vai garantindo sua 3ª vitória na temporada.

Volta 48: Hamilton tem boa vantagem sobre seu companheiro de equipe, 4.9s de diferença entre os carros da Mercedes.

Volta 47: Felipe Nasr briga pela 12ª colocação com Nico Hulkenberg.

Volta 46: Vettel tenta ir pra cima do Bottas, mas o alemão tem muita dificulde para fazer a ultrapassagem.

Volta 45: Briga pelo 4º lugar entre Bottas e Vettel, Williams levando a melhor.

Volta 44: Felipe Massa fazendo uma bela corrida, largou do box e atualmente ocupa a 8ª colocação.

Volta 44: Vettel com larga vantagem sobre Ricciardo, Alemão briga pela 4ª posição com Bottas.

Volta 43: Maldonado com problemas no motor, equipe tenta resolver, mas piloto perde muito tempo no box.

Volta 42: Hamilton disse no rádio que está com desgaste maior nos pneus traseiros.

Volta 41: Troca do bico tirou Vettel da disputa pelo pódio, Alemão segue na 5ª colocação.

Volta 41: Raikkonen para no box e volta na 3ª posição.

Volta 40: Fernando Alonso, que vem oscilando muito na prova aparece na 13ª colocação.

Volta 39: Ferrari confirma que Raikkonen irá colocar pneus macios na próxima parada.

Volta 39: Felipe Nasr aparece na 10ª colocação, Brasileiro faz uma boa prova no Bahrein.

Volta 38: Bottas aparece na 4ª colocação, Vettel aparece em 5º.

Volta 37: Vettel parou no box para trocar o bico do carro e perdeu algumas posições. Raikkonen segue na liderança.

Volta 36: Fim de prova para Verstappen. Jovem tem problemas no carro e é o 2º piloto da Toro Rosso a abandonar a prova.

Volta 36: Rosberg e Vettel em dia de disputa por posições, novamente Rosberg assume a 3ª colocação na reta do box.

Volta 35: Raikkonen na liderança novamente, Hamilton em segundo e Vettel na terceira posição.

Volta 34: Maldonado fazendo uma bela corrida, piloto ganhou a posição de Kvyat, agora aparece na 8ª posição.

Volta 33: Mercedes chamou Hamilton para o box, ele irá colocar pneus médios.

Volta 33: Vettel no box, tempo de parada é mais lento que antes.

Volta 32: Sainz com problemas no carro, fica parado no setor dois, bandeira amarela no setor, fim de prova para o piloto da Toro Rosso.

Volta 31: Nasr ultrapassa Alonso na reta e agora ocupa a 13ª colocação.

Volta 31: Felipe Nasr cola em Alonso, briga pela 13ª posição.

Volta 30: Felipe Massa é mais um a ultrapassar Fernando Alonso na reta. Espanhol não faz uma boa corrida.

Volta 29: Hulkenberg consegue boa ultrapassagem sobre Fernando Alonso.

Volta 28: Williams confirma que Felipe Massa está com o assoalho danificado, isso acaba causando a perda de pressão aerodinâmica.

Volta 28: Hamilton com uma boa vantagem sobre Rosberg, a diferença é de 2,8s.

Volta 27: Raikkonen, com pneus médios é o mais rápido da pista.

Volta 26: Sauber tem problemas no box e Ericsson perde mutas posições com demora.

Volta 26: Massa caiu de rendimento e sofre para segurar a Sauber de Felipe Nasr.

Volta 25: Maldonado, Massa e Nasr foram para o box e Massa recuperou a posição perdida anteriormente.

Volta 25: Nasr tentou fazer a ultrapassagem por dentro, não conseguiu na primeira tentativa, mas na reta Massa não consegue segurar a posição.

Volta 24: As disputas por posições são do meio para o final do grid. Os 6 primeiros colocados estão com boas vantagens sobre os outros pilotos.

Volta 23: Nasr tenta ultrapassagem sobre Massa, mas o piloto da Williams se mantem a frente.

Volta 22: Briga pela 9ª posição continua, mas Hulkenberg matém vantagem sobre Massa e Nasr.

Volta 21: Hamilton com 1.9s de vantagem sobre Rosberg.

Volta 20: Batalha pelo 9º lugar está ente Hulkenberg, Massa e Nasr. Hulkenberg está conseguindo segurar a posição.

Volta 20: Mercedes avisando pelo rádio para Rosberg tomar cuidado com os freios.

Volta 19: Nasr e Massa novamente brigando por posição.

Volta 18: Alonso perde mais uma posição, desta vez para Kvyat, piloto da McLaren ocupa a 15ª colocação agora.

Volta 18: Hamilton volta a liderança, Rosberg em 2º e Vettel em 3º, tudo igual novamente.

Volta 17: Raikkonen para no box, ele é o primeiro a colocar pneus médios.

Volta 16: Raikkonen lídera, Hamilton na 2ª posição e Rosberg em 3º.

Volta 16: Hamilton no box. Raikkonen assume a liderança.

Volta 15: Rosberg para no box, troca é mais lenta que a do Vettel e o piloto da Mercedes perdeu a posição novamente para a Ferrari.

Volta 15: Ferrari pede para Vettel acelerar e tirar o máximo de tempo possivel.

Volta 14: Sebatian Vettel é o primeiro da ponta a parar no box, troca dos pneus levou 2,4 segundos.

Volta 13: Pastor Maldonado faz a volta mais rápida da prova! 1m38s.

Volta 13: Grosjean é mais um a parar no box, troca de pneus levou 3 segundos.

Volta 12: Alonso na cola de Kvyat, briga pela 9ª colocação.

Volta 12: Ericsson e Sainz também vão para o box.

Volta 11: Felipe Massa e Felipe Nasr vão para o box.

Volta 11: Raikkonen já avisou pelo rádio que vai tentar ultrapassar o seu companheiro de equipe, Vettel.

Volta 10: Massa continu a cassa por Nasr, mas piloto da Sauber consegue se manter na 13ª posição.

Volta 9: Rosberg consegue ultrapassar Vettel, no final da curva o piloto da Mercedes conseguiu fazer uma linda ultrapassagem e agora ocupa a 2ª colocação.

Volta 8: Briga boa pela 2ª colocação, Rosberg na cola de Sebastian Vettel.

Volta 8: Rosberg vai pra cima do Vettel, tenta a ultrapassagem, mas piloto da Ferrari fecha a porta para a Mercedes.

Volta 7: Briga entre Brasileiros, Felipe Nasr se encontra uma posição a frente de Felipe Massa.

Volta 7: Maldonado leva punição de 5 segundo por largada irregular.

Volta 6: Felipe Masa faz mais uma ultrapassagem sobre Verstappen e agora está na cola de Fernando Alonso.

Volta 6: Ericsson faz bom inicio de prova, largou na 13ª colocação e agora copua a 9ª posição.

Volta 5: Três primeiros não mudam e Hamilton seguen com boa vantagem sobre Vettel.

Volta 4: Rosberg faz linda ultrapassagem e recupera 3ª colocação, Raikkonen volta para a 4ª.

Volta 3: Ricciardo aparece na 6ª colocação tentado a ultrapassagem sobre Bottas.

Volta 3: Felipe Nasr perdeu duas posições, mas já recuperou uma.

Volta 2: Massa faz boa ultrapassagem para cima do Kvyat e ganha mais uma posição.

Volta 2: Felipe Massa ganha duas posições e agora ocupa a 17ª colocação.

Volta 1: Rosberg largou mal e perdeu a posição para Räikkönen.

É dada a largada! Hamilton consegue boa vantagem, Vettel se mantem na 2ª colocação.

Carros já posicionados para a largada.

Com o problema, Felipe Massa terá de esperar o último colocado passar por ele, para ele poder dar a sua largada.

O Brasileiro Felipe Massa disse no rádio que está com problemas elétricos. O piloto deverá largar do box.

Felipe Massa tem problemas com a Williams e o carro não sai do lugar na volta de apresentação.

Começa a volta de apresentação. Todos os pilotos aquecendo os pneus.

Teremos 57 voltas no circuito do Bahrein.

Button não irá para a pista no GP do Bahrein, o piloto da McLaren está com problemas de ERS no carro e fica de fora da corrida.

Felipe Massa larga na 6ª colocação com a Williams e Felipe Nasr larga na 12ª posição com a Sauber.

Grid de largada tem Hamilton na pole pela 4ª vez do ano,com a Mercedes, Vettel na 2ª colocação com a Ferrari e Rosberg fechando os 3 primeiros com a Mercedes.

Todos os pilotos se demonstraram bastantes preocupados com as altas temperaturas da pista devido ao grande desgaste dos pneus.

A temperatura ambiente do Bahrein no momento é de 26º C, possibilidade de chuva para a corrida é de 0%, a umidade de 51% e vento com 32 km/h.

"Estamos tentando evoluir em todas as áreas, mas por enquanto ficamos satisfeitos com nossa performance. É a primeira vez que conseguimos separar as duas Mercedes em condições de pista seca. Então, estou muito feliz" - Disse o Alemão Sebastian Vettel que irá largar na 2ª colocação com a Ferrari.

O top 6 do campeonato de construtores até o momento é: 1º Mercedes - 119 pontos/ 2º Ferrari - 79 pontos/ 3º Williams - 48 pontos/ 4º Sauber - 19 pontos/ 5º Red Bull - 13 pontos/ 6º Toro Rosso - 12 pontos.

O top 6 do campeonato de pilotos até o momento é: 1º Hamilton – 68 pontos / 2º Vettel – 55 pontos / 3º Rosberg – 51 pontos / 4º Massa – 30 pontos / 5º Räikkönen – 24 pontos / 6º Bottas - 18 pontos.

"Deu para perceber que a gente está perdendo muito tempo no segundo setor. Acho que o que mais falta é pressão aerodinâmica neste trecho, e essa é uma das grandes limitações do nosso carro. Mas ainda acho que é uma boa posição para começar a corrida." - Afirmou o Brasileiro Felipe Nasr, que larga na 12ª colocação com a Sauber.

Hamilton, Vettel e Rosberg são os únicos três pilotos que subiram ao pódio nas três corridas do ano, Austrália, Malásia e na China.

Na última corrida no Bahrein, em 2014, Nico Rosberg fez a pole, mas Lewis Hamilton venceu, a volta mais rápida foi de Rosberg que ficou na 2ª colocação, ambos da Mercedes, o 3º colocado foi Sergio Pérez pela Force India.

Kimi Räikkönen crê que Ferrari pode alcançar Mercedes

"Sinto que temos velocidade para chegar lá e tentar vencer eles (Hamilton e Rosberg) regularmente em qualquer condição e qualquer circuito, mas precisamos de mais algum tempo" - Disse Kimi Räikkönen, piloto da Ferrari

O outro Brasileiro, Felipe Nasr da Sauber irá largar na 12ª colocação, 1 posição a frente de seu companheiro, Ericsson.

O Brasileiro Felipe Massa da Williams irá na 6ª posição, logo atrás de seu companheiro, Bottas.

No treino classificatório, Hamilton, da Mercedes garantiu a pole nos minutos fianais, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari ficou na 2ª colocação, Nico Rosberg, também da Mercedes irá largar em 3º.

As opções de pneus para a corrida são de médios e macios, mesmo a corrida sendo a noite a temperatura será alta, a previsão é de que o asfalto esteja em torno dos 35º C, não há previsões de chuva.

O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 de hoje (18) será disputado em 57 voltas no Circuito Internacional do Bahrein. A pista tem 5,512 km de comprimento.

O maior vencedor do Bahrein é Fernando Alonso. O Espanhol tem três vitórias no circiuto, todas pela Ferrari (2005, 2006 e 2010).

Schumacher também é dono da melhor volta da história do GP. O alemão fez 1min 30s 252, em 2004.

O GP do Bahrein chegou ao calendário da Fórmula 1 em 2004, o Alemão Michael Schumacher foi o primeiro a vencer na pista, pela Ferrari. O Brasileiro Felipe Massa venceu em 2007 e 2008.

A partir das 12h (De Brasília) começa a 4ª etapa do mundial de Fórmula 1 2015.