Hamilton vence GP do Bahrein em corrida movimentada e com jogadas estratégicas

Neste domingo (19), Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. O Britânico seguiu de ponta a ponta para conseguir a vitória, e apesar de ser poucas vezes incomodado durante a prova, fez um trabalho excelente junto com a equipe. Kimi Raikkonen fez uma bela corrida também, alcançando o segundo lugar no pódio que foi completado por Nico Rosberg. Sebastian Vettel, que brigava desde o começo pelo pódio, teve problema com o bico e acabou terminando em quinto, atrás de Bottas da Williams. A corrida marcou também a evolução da Mclaren de Alonso, que terminou em décimo primeiro, quase na zona de pontuação; Button não largou com problemas no carro desde sexta-feira.

Felipe Massa teve que fazer uma corrida de recuperação, uma vez que seu carro não conseguiu sair na volta de apresentação, o obrigando a largar dos boxes, mas apesar das adversidades, o brasileiro terminou em décimo lugar. O outro brasileiro, Felipe Nasr, terminou em décimo segundo, sem pontuar, mas à frente de seu companheiro, Marcus Ericsson.

Com o término da corrida, Hamilton manteve a ponta e abriu sua vantagem para 27 pontos em relação ao segundo, agora Nico Rosberg. Vettel caiu para terceiro com 65 pontos e Raikkonen tomou o lugar do brasileiro Massa, pulando para quarto com 42. Massa ficou com 31 em quinto e Nasr com 14 em oitavo colocado no mundial de condutores.

Hamilton manteve-se à frente na largada apesar de ser ameaçado por Vettel e Raikkonen ultrapassa Rosberg; Ericsson pula pra nono

Na largada, Raikkonen conseguiu ultrapassar a Mercedes de Rosberg enquanto Hamilton e Vettel se mantem em suas posições originais, apesar do alemão da Ferrari ameaçou por pouco o inglês. Na quarta volta, Rosberg retomou a sua posição e três volta depois passou Vettel, assumindo o segundo lugar provisoriamente e fazendo sua primeira ultrapassagem de três na corrida no compatriota. Já na parte de trás, Alonso conseguiu incomodar Felipe Nasr, que perdeu duas posições na largada. O espanhol conseguiu fazer a ultrapassagem no brasileiro, mas o brasiliense conseguiu tomar sua posição perdida. Já o outro brasileiro, Felipe Massa, teve problemas elétricos na saída para a volta de apresentação e por isso largou dos boxes, sendo obrigado à fazer uma corrida de apresentação. Ericsson foi o grande nome da largada, conseguindo pular para nona posição depois de largar em 13º.

Na primeira parada nos boxes, a Ferrari de Vettel parou primeiro dos quatro primeiros, e colocou pneus macios novamente com uma parada ótima da Ferrari, a primeira na vitória por 3x1 nas paradas para trocas de pneus - Vettel parou para trocar bico, fazendo uma parada a mais que os outros. Na saída dos boxes, Vettel voltou na frente de Rosberg, mas Nico fez a segunda ultrapassagem da noite no rival ferrarista, tentando o tempo todo se aproximar de Hamilton, que saiu dos boxes pouco na frente dos dois. A briga continuou nessa parte até que Raikkonen parou, algumas voltas depois dos outros três, colocando pneus médios, fazendo uma estratégia diferente dos outros. Na parte de trás, uma briga muito boa se fez com a Mclaren de Alonso, Williams de Massa e Sauber de Nasr, onde Nasr andou junto com o seu compatriota e chegou a ultrapassá-lo.

Na segunda parte da corrida, as duas Toro Rosso quebraram e Hamilton garantiu a ponta

A equipe italiana e irmã da Red Bull, Toro Rosso, acabou tendo um desempenho não muito comemorado na corrida. Seus dois pilotos abandonaram com problemas no motor Renault, prejudicando Carlos Sainz Jr., que vinha tendo um ótimo final de semana. Max Verstappen, o companheiro de Sainz, não teve um fim de semana muito bom de qualquer forma, vinha correndo sempre atrás do pelotão o tempo todo, reclamando dos desgastes dos pneus ao longo dos dias.

Com a estratégia de Raikkonen diferente dos demais da ponta, o finlandês conseguiu ficar mais tempo na pista e a Ferrari provou mais uma vez a dimensão da sua evolução quando seu piloto de pneus médios conseguiu ser o mais rápido na pista, mesmo com as Mercedes e seu companheiro estarem com pneus macios. Na segunda parada para os boxes, de novo a Ferrari fez um ótimo trabalho com seus pilotos, já a Mercedes por sua vez apenas fez bom trabalho com Hamilton, prejudicando mais uma vez Rosberg, que acabara saindo atrás de Vettel. Mas não demorou muito para o alemão da montadora alemã conseguir ultrapassar, pela terceira e última vez seu compatriota. Vettel, uma volta depois, precisou parar para trocar e bico, abdicando de sua briga na ponta.

E após as paradas, as estratégias se inverteram: Hamilton, Vettel e Rosberg voltaram com pneus médios, respeitando o regulamento e indo até o final da corrida com os pneus mais resistentes da corrida, enquanto Raikkonen voltou com macios, e, faltando dezessete voltas para o final e a um abismo de Rosberg e Hamilton, conseguiu se aproveitar dos pneus macios e do carro leve para alcançar o alemão e passa-lo. Depois disso, nada mais aconteceu na ponta e Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Bahrein, a sua quarta terceira vitória no ano de quatro GPs disputados.

Brasileiros acabam não tendo um bom domingo no Bahrein: Massa teve problema antes da largada e Nasr manteve sua posição inicial

Antes da largada, o brasileiro da Williams, Felipe Massa, não conseguiu sair com seu carro para a volta de apresentação com problemas elétricos. A equipe levou o carro rapidamente para os boxes para tentar consertar o problema, e pouco depois resolvendo-o. Massa esperou na saída dos boxes para largar, esperando o último carro do grid passar por ele, e assim o fez. Foi obrigado à escalar o pelotão durante a corrida, mas infelizmente não conseguiu fazer mais do que pontuar apenas um ponto, terminando em décimo.

Já o outro Felipe do grid, o Nasr, não largou bem de sua décima segunda posição, perdendo uma posição - na verdade perdeu duas, por ter largado uma posição à frente, devido ao problema de Massa. Não fez uma corrida extraordinária como na Austrália, por exemplo, mantendo sua posição de largada, mas mesmo assim terminou à frente do sueco Marcus Ericsson, que teve problema nos boxes e perdeu dezessete segundos trocando pneus depois de ter largado bem e estar fazendo uma corrida digna até então.