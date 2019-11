Scott Dixon conquista etapa de Long Beach da Fórmula Indy

A terceira etapa da Fórmula Indy foi disputada neste Domingo (19) no circuito de Long Beach na California. A vitória de Scott Dixon da equipe Chip Ganassi em cima do “esquadrão” da Penske foi obtida com uma estratégia e um erro de Hélio Castroneves durante o pit stop.

O trí-campeão da categoria não vencia no circuito a exatos 15 anos quando competia pela categoria Indy Lights. Mesmo largando na pole e conseguindo uma boa vantagem sobre os demais competidores Hélio Castroneves não contava com um erro no momento que estava voltando para a pista.

Para não bater em Tony Kanaan um dos mecânicos “segurou” Hélio, dando a Dixon a oportunidade de sair na frente. Hélio saiu em segundo, sendo seguido pelos seus companheiros de equipa na Penske Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud.

Tanto Montoya quando Pagenaud tiveram uma interessante disputa. O colombiano terminou na terceira posição enquanto Simon ficou na quarta posição. O quarto carro da Penske pilotado por Will Power que ficou parado na entrada dos boxes durante a primeira bandeira amarela da prova, acabou “trancando” Castroneves por algumas voltas mesmo sendo retardatário. Power acabou não completando a prova.

"Eu me sinto mal para a equipe", disse o atual campeão da categoria Will Power, que terminou na 20º posição “Eles trabalharam tão duro para eu ficar apenas na vigésima posição. Hoje eu cometi erros quando o carro parou na entrada dos pits. Estava esperando acabar entre os 10 primeiros, mas isso não aconteceu. Isso me deixa mais motivado para compensar nas próximas corridas" Lamentou.

Na quinta posição o brasileiro Tony Kanaan fez uma prova tranquila sem ser uma ameaça ao trio da Penske. Em sexto Sebastien Bourdais, seguido por Josef Newgarden, Marco Andretti e Carlos Munoz. Em sua primeira corrida na temporada Sebastian Saavedra terminou na décima posição.

Após três etapas Juan Pablo Montoya lidera a competição com 119 pontos, seguido por Hélio Castronves com 116 e Tony Kanaan com 93. A próxima etapa será o GP do Alabama no circuito de Barber Motorsports Park entre os dias 24 e 26 de Abril.