Valentino Rossi vence etapa da Argentina da Moto GP após espetacular duelo com Marc Márquez

O GP da Argentina de MotoGP realizado hoje (19) em Termas de Río Hondo contou com fortes emoções, principalmente no final da corrida. A briga pela vitória entre Marc Márquez (Repsol Honda Team) e Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) e pelo terceiro lugar entre Andrea Iannone (Ducati Team) e Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) foi de tirar o fôlego.

O começo da corrida, porém, contou com Aleix Espargaró (Team SUZUKI ECSTAR) largando melhor que Márquez e pulando para primeiro. O atual bicampeão da categoria, porém, não precisou de mais que uma meia volta para superar a GSX-RR da equipe que retorna ao grid para reassumir a liderança da corrida.

Márquez chegou a abrir uma vantagem de quatro segundos no primeiro lugar, mas os seus pneus começaram a perder rendimento na parte final da corrida. O drama começaria para o piloto que havia vencido na mesma pista em 2014, quando Rossi e Andrea Dovizioso (Ducati Team) começaram a se aproximar, com o italiano da Yamaha tendo mais condições de um ataque do que o italiano da Ducati.

A disputa entre Márquez e Rossi pelo primeiro lugar foi iniciada a quatro voltas do fim, com o espanhol tentando segurar o seu lugar, mesmo com pneus bem mais deteriorados. A duas voltas do final da corrida, Rossi conseguiu a liderança, mas Márquez não desistiu da disputa. O resultado da insistência do jovem piloto da Honda foi um erro ao tocar a roda dianteira de sua Honda na roda traseira da Yamaha do nove vezes campeão mundial, resultando em sua queda.

"The Doctor" conseguiu permanecer na corrida e vencer pela segunda vez no ano, sendo esta a segunda vitória em três corridas já realizadas da MotoGP nesta temporada. Dovizioso, por sua vez, concluiu a prova em segundo lugar, repetindo a mesma colocação das duas primeiras corridas, enquanto Crutchlow levou a melhor sobre Iannone na última curva da última volta, subindo ao pódio pela primeira vez com sua nova equipe.

Jorge Lorenzo, companheiro de equipe de Rossi, ainda não mostrou ao que veio no inicio da temporada. O espanhol ainda não conseguiu subir ao pódio e terminou a corrida na Argentina em quinto lugar, a frente de Bradley Smith, com a Yamaha satélite da equipe Monster Yamaha Tech 3. Aleix Espargaró, Pol Espargaró, companheiro de equipe de Smith, Scott Redding (Estrella Galicia 0,0) e Maverick Viñales (Team SUZUKI ECSTAR) completaram o top 10 da corrida. Clique aqui e confira o resultado completo.

A próxima etapa da MotoGP será no dia 3 de maio em Jerez de la Frontera, na Espanha.