Daniel Serra e Max Wilson vencem pela Stock Car no VeloPark

A terceira etapa da Stock Car que aconteceu no Autódromo do Velopark em Nova Santa Rita no Rio Grande do Sul, neste Domingo (26), marcou o bom retrospecto de Daniel Serra, vencedor da primeira bateria.

Esta é a terceira vez que o piloto vence no traçado gaúcho. Com uma corrida cerebral Serra, tirou grande proveito das paradas nos boxes e poupou seu carro visando a segunda bateria do dia. Marcos Gomes, que marcou a pole ficou n segunda posição. Rubens Barrichello, Cacá Bueno, Ricardo Maurício, Allam Khodair, Diego Nunes, Sérgio Jimenez e Max Wilson completaram os dez primeiros lugares.

“Aos pouquinhos, vamos voltando ao ritmo. O final de semana foi muito bom, não poderia ter sido melhor. Estou muito feliz pela equipe.” Disse Daniel Serra, que está na nona posição do campeonato com 36 pontos.

Na primeira corrida, com duração de 40 voltas ou 48 minutos mais 1 volta, os pilotos tinha a disposição 20 “botões” de de ultrapassagem, o push-to-pass. Marcos Gomes, que largou na pole position, defendeu a liderança no início da prova, mas acabou piorando o seu ritmo depois de parar nos boxes. Daniel Serra assumiu a ponta. Já Júlio Campos ultrapassou Marquinhos, caindo para a terceira posição

O pneu de Cesar Ramos furou e o carro soltou muita fumaça, perdendo a velocidade. O piloto já encostava na lateral quando acabou atingido na porta por Fábio Fogaça, perdendo as chances de seguir na disputa. Rubens Barrichello tomou o quinto lugar de Ramos, que vinha fazendo uma boa corrida. Galid Osman foi outro que saiu prejudicado por uma batida. A maioria dos pilotos ia, aos poucos, melhorando as posições, com exceção de Allan Kodhair, que caía de ritmo a cada volta, saindo da quinta para a sétima posição.

Confortável na liderança, Daniel Serra abriu dois segundos de vantagem sobre os demais. Na disputa pela segunda posição Júlio Campos e Marcos Gomes disputavam curva a curva. . Enquanto isso, a briga pela segunda posição pegava fogo, com Julio Campos e Marcos Gomes.

Na volta 39, um momento decisivo, a 10 minutos do fim, Gomes recuperou a posição. Barrichello que estava em quarto, veio com tudo para cima de Julinho, que usou o botão de ultrapassagem e não deu espaços para o ex-piloto da Fórmula 1.

Já Serra segurou a reação de Gomes a duas voltas do fim, e seguindo uma estratégia inteligente, se manteve na ponta. Na última volta, estava a 0s6 de vantagem para o segundo colocado e continuou a se impor, mostrando frieza e equilíbrio para conquistar a tranquila vitória na primeira corrida.

Segunda Corrida.

Na segunda prova com 22 voltas ou 28 minutos, o grid de largada é invertido entre os 10 primeiros colocados da primeira prova. Desta forma, a pole ficou com Max Wilson, seguido por Sergio Jimenez e Allam Khodair. Com uma atuação impecável na segunda etapa, Wilson obteve o triunfo de ponta a ponta.

A segunda bateria foi marcada pela intervenção do safety car por duas vezes. Jimenez foi para fora da pista. Em seguida, em uma disputa com Barrichello e Julio Campos, acabou sendo ultrapassado pelo segundo piloto.

Max se manteve na liderança, seguido por Khodair e Ricardo Maurício, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Khodair enfrentou alguns problemas com o carro e caiu da segunda para a quinta posição. Ricardo Maurício acabou assumindo a vice-liderança e os dois membros da equipe RC abriram uma diferença em relação ao terceiro lugar, que passou a ser ocupado por Cacá Bueno. Ao tentar uma ultrapassagem dupla em busca do quinto lugar, Valdeno Brito acabou sendo atingido por Khodair, rodou para fora da pista e perdeu as posições. Na tentativa de voltar, ele sofreu o toque de Rafael Matos e não teve mais como continuar.

Com uma nova intervenção do safety car, os primeiros colocados perderam a enorme vantagem que tinham. Rafael Matos se chocou contra o muro na relargada e o safety car entrou novamente.

Em uma batida com Thiago Camilo, Jimenez ficou sem porta, que quase atingiu os fiscais ao lado da pista. Ricardo Maurício, por sua vez, ficou sem parte do pneu. Ele acabou indo para os boxes para trocar o equipamento. Em outra batida, o capô do carro de Navarro se soltou e o piloto precisou fazer a troca nos boxes.

Cacá Bueno usou bem os botões de ultrapassagem nos momentos decisivos para chegar à vice-liderança, na estratégia de diminuir cada vez mais a diferença para Wilson. Cacá tentou até o último minuto lutar pela liderança mas não obteve sucesso. Em uma corrida de recuperação, Julio Campos, que também foi o terceiro na corrida longa, completou o pódio. Daniel Serra e Rubens Barrichello vieram atrás.

Resultado da primeira bateria:

1º Daniel Serra - 00:47:08.923

2º Marcos Gomes - 00:47:09.614

3ºJulio Campos - 00:47:12.553

4º Barrichello - 00:47:21.136

5º Cacá Bueno - 00:47:30.736

6º R. Mauricio - 00:47:31.799

7º A. Khodair - 00:47:33.733

8º Diego Nunes - 00:47:35.036

9º S. Jimenez - 00:47:35.756

10º Max Wilson - 00:47:36.862

11º Valdeno Brito - 00:47:38.248

12º T. Camilo - 00:47:39.029

13º R. Zonta - 00:47:39.356

14º F. Fraga - 00:47:43.503

15º R. Suzuki - 00:47:55.868

16º Átila Abreu - 00:47:56.771

17º Rafa Matos - 00:47:58.023

18º F. Lapenna - 00:47:19.868

19º R. Abbate - 00:47:42.063

20º Lucas Foresti - 00:46:09.508

21º Popó Bueno - 00:46:28.638

22º Vitor Genz - 00:45:43.528

23º B. Figueiredo - 00:47:15.367

24º A. Pizzonia - 00:47:46.822

25º L. Burti - 00:47:40.756

26º Galid Osman - 00:47:10.936

27º Casagrande - 00:47:48.694

28º T. Rocha - 00:20:31.591

29º F. Fogaça - 00:47:23.066

30º D. Navarro - 00:15:02.969

31º C. Ramos - 00:06:43.018

Resultados da segunda bateria:

1º Max Wilson - 00:28:06.567

2º Cacá Bueno - 00:28:07.910

3º Julio Campos - 00:28:09.591

4º Daniel Serra - 00:28:10.341

5º Rubens Barrichello - 00:28:11.894

6º F. Lapenna - 00:28:18.007

7º Casagrande - 00:28:18.497

8º R. Zonta - 00:28:18.866

9º Vitor Genz - 00:28:19.985

10º T. Camilo - 00:28:20.786

11º Popó Bueno - 00:28:20.787

12º A. Pizzonia - 00:28:22.364

13º L. Burti - 00:28:25.051

14º A. Khodair - 00:28:25.155

15º Lucas Foresti - 00:28:26.865

16º S. Jimenez - 00:28:34.086

17º B. Figueiredo - 00:28:34.804

18º Marcos Gomes - 00:28:41.360

19º R. Suzuki - 00:28:43.449

20º R. Mauricio - 00:28:54.759

21º Galid Osman - 00:23:05.975

22º Átila Abreu - 00:28:21.519

23º D. Navarro - 00:21:46.076

24º T. Rocha - 00:21:21.730

25º Rafa Matos - 00:18:31.583

26º Valdeno Brito - 00:12:17.673

27º F. Fogaça - 00:05:19.831

28º F. Fraga - 00:00:000

29º Diego Nunes - 00:00:000

30º R. Abbate - 00:00:000

31º C. Ramos - 00:00:000

Ranking do campeonato:

1 - Cacá Bueno - 62 pontos

2 - Julio Campos - 59

3 - Marcos Gomes - 54

4 - Rubens Barrichello - 51

5 - Allam Khodair - 41

6 - Thiago Camilo - 39

7 - Sergio Jimenez - 38

8 - Daniel Serra - 36

9 - Max Wilson - 33

10 - Ricardo Mauricio e Vitor Genz - 27

12 - Diego Nunes - 26

13 - Tuka Rocha - 23

14 - Felipe Fraga - 22

15 - Átila Abreu - 21

16 - Galid Osman - 20

17 - Antonio Pizzonia - 19

18 - Felipe Lapenna - 18

19 - Rafael Suzuki - 17

20 - Ricardo Zonta e Valdeno Brito - 15

22 - Gabriel Casagrande e Luciano Burti - 13

24 - Denis Navarro - 11

25 - Raphael Matos - 9

26 - Popó Bueno - 4

27 - Bia Figueiredo e Raphael Abbate - 3

29 - Lucas Foresti - 1