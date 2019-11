Audi vence Porsche em SPA-Francorchamps pelo Mundial de Endurance

A briga pela vitória na segunda etapa do WEC neste Sábado (02) em Spa-Francorchamps na Bélgica mostrou que a busca pela vitória em Le Mans, próxima etapa do certame está liberalmente aberta, com uma pequena grande vantagem para a Audi.

A Porsche que dominou os treinos, conquistando as três primeiras posições no grid de largada e que apresentou um bom ritmo nas primeiras horas da prova não conseguiu segurar o impeto dos vencedores, o Audi #7 de Marcel Fassler, André Lotterer e Benoît Tréluyer.

Resultado final da prova.

Com uma corrida montada em cima de uma boa estratégia aonde a troca de pneus foi o fator chave o #7 não desgrudou do Porsche #18 de Romain Dumas, Neel Jani e Marc Lieb. As últimas horas o ritmo do Porsche era visivelmente superior, mas com a vantagem do Audi #7 era tamanha conseguiu a menos de 20 minutos parar nos boxes, para completar o combustível, conseguindo sair com uma diferença na casa dos 20 segundos.

Porsche errou? Não vejo como um erro, já que o carro #18 foi o único com condições de lutar pela vitória, mas em se tratando de Audi e com um bom suporte nos boxes a vitória foi bem mais fácil. Na terceira posição o Porsche #17 de Timo Bernhard, Mark Webber e Brendon Harley, que nas primeiras horas acabaram sofrendo com problemas na suspensão mas conseguiram uma boa recuperação.

Já o terceiro Porsche o #19 de Nico Hulkenberg, Earl Bamber e Nick Tandy acabou se envolvendo em uma batida com o Porsche #91 da classe GTE-PRO. Mesmo avariado o 911 conseguiu ir para os boxes para reparos.

O segundo Audi, o #8 de Lucas di Grassi, Loic Duval e Olivier Jarvis terminou na 7º posição após um toque com di Grassi ao volante e nas voltas finais uma escapada de Jarvis. Os dois carros da equipe Toyota foram meros espectadores da briga entre Audi e Porsche. Não lembram e nada os foguetes da temporada 2014. O #2 do trio Alex Wurz, Stéphane Sarrazin e Mike Conway ficou na quinta posição, enquanto o #1 da dupla Anthone Davidson e Sébastien Buemi ficaram na 7º posição. O único LMP1 não híbrido da equipe By Kolles não completou a prova.

Na classe LMP2 um dominio total do Gibson 015S da equipe JOTA Sport de Simon Dolan, Mitch Evans e Harry Tincknell que não teve dificuldades para superar o pole o Ligier #26 de Roman Rusinov, Julien Canal e Sam Bird, líderes do campeonato e que acabaram abandonando pela quebra do motor Nissan, algo raro de se acontecer.

Coube ao segundo carro da equipe o #28 de Gustavo Yacaman, Pipo Derani e Ricardo Gonzalez lutar e conquistar a segunda posição. Em terceiro o Morgan #43 do Team SARD MORAND de Pierre Ragues, Olivier Webb e Zoel Amberg. Os estreantes da classe, os dois Ligier da equipe ESM acabaram fazendo uma prova mediana, até pelo pouco tempo de rodagem do carro. O #31 de Ed Brown, Johannes van Overbeek e Jon Fogarty terminou na 8º posição, enquanto o #30 de Scott Sharp, Ryan Dalziel e David Hansson, não completou a prova.

Na classe GTE-PRO a vitória do Aston Martin #99 de Fernando Rees, Alex MacDowall e Richie Stanaway, quase foi manchada pelo bom desempenho da Ferrari #51 da AF Corse dos pilotos GianMaria Bruni e Toni Vilander. Com uma pilotagem agressiva Bruni nas horas finais acabou descontando a diferença para Fernando Rees ao volante do Aston #99. Seria uma vitória fácil para a Ferrari #51, se não fosse uma punição de 1 minuto, por conta dos mecânicos terem deixado um dos pneus da Ferrari ultrapassar a linha de segurança que divide a passagem dos carros e o ponto de parada.

Punição injusta para o piloto, que poderia ter sido transformada em uma multa, ou alguma penalidade para a próxima prova. Sem Bruni o caminho ficou fácil para Rees cruzar a linha de chegada em primeiro. Na segunda e terceira posição os dois carros da equipe Porsche com o #92 em segundo e o #91 em terceiro. A Ferrari #51 ficou na quarta posição.

Vitória também da Aston Martin na classe GTE-AM com o #98 do trio de Paul Dalla Lana, Mathias Lauda e Pedro Lamy. Em segundo a Ferrari #83 da AF Corse, e em terceiro a também Ferrari #72 da SMP Racing.

A próxima etapa será as 24 horas de Le Mans entre os dias 13 e 14 de Junho.