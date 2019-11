Porsche GT3 Cup terá etapa inédita em Cascavel

A Porsche GT3 Cup Brasil compete neste Sábado (23) pela primeira vez no circuito Zilmar Beux em Cascavel no Paraná. Com um traçado rápido a expectativa dos pilotos e equipe é que as maiores velocidades do campeonato sejam obtidas neste final de semana.

“Nunca andei em Cascavel, é uma pista rápida, de média de velocidade bem alta. Nosso objetivo é manter o trabalho de Curitiba e Velo Città, ser competitivo e constante, pensando no campeonato”, disse Miguel Paludo. O bicampeão da categoria retorna à Porsche Cup nesta temporada depois de mais de 50 provas na Nascar. Após duas etapas, o piloto Brandt do Brasil lidera o campeonato com 70 pontos e ostenta 100% de pódios em 2015.

As projeções dos engenheiros da categoria confirmam a expectativa de Paludo: indicam que os Porsche 911 GT3 geração 991 devem percorrer os 3.058 metros da pista do oeste paranaense com velocidade média superior a 170 km/h. Para efeito de comparação, na etapa passada, no Velo Città, o bicampeão Ricardo Rosset cravou a pole com velocidade média de 131,8 km/h.

Na ocasião, Rodolfo Ometto foi um dos destaques da jornada, vencendo a Corrida 2 praticamente de ponta a ponta, ao defender a liderança do assédio do jovem Pedro Piquet com muita astúcia. Apesar de seu histórico de sucesso na travada pista do interior paulista, o piloto do carro #8 antecipa: “Gosto de autódromo de alta”.

“Ainda não conheço Cascavel, que é uma pista nova para a maioria do grid, e especialmente para os competidores da Cup Sport. Vou fazer a clínica de pilotagem na quinta e acho que será importante para entender melhor o traçado”, observou Ometto, oitavo colocado na classificação geral e terceiro na classe de entrada.

Uma posição atrás do piloto do carro #8 na tabela vem o paranaense Lico Kaesemodel. Ele competiu três vezes em Cascavel pela Stock Car, entre 2012 e 2013, e tem como melhor resultado um décimo lugar.

“Um pouco de vantagem acho que terei, mas só no começo, nas primeiras voltas, pois o carro é bem diferente”, frisou o piloto do carro #72, que conquistou um pódio logo em sua terceira corrida na Porsche GT3 Cup (foi terceiro lugar na Corrida 1 no Velo Città). “Só andei em Cascavel de Stock Car, portanto minha experiência nessa pista não conta muito. Não é um circuito longo e acredito que após umas dez voltas todos os pilotos já estarão familiarizados com o traçado. Venho num crescimento na categoria, já melhorei muito com a questão dos freios, que estranhei na etapa de estreia. Agora meu foco é acertar as reduções de marcha, onde tive problemas de adaptação na última etapa.”

Outro piloto com quilometragem no Autódromo Zilmar Beux é o jovem Pedro Piquet. Agora competidor regular da Porsche GT3 Cup, o campeão da F3 Brasil testou em Cascavel em 2013 com a equipe Cesário, escuderia que defende na categoria de fórmula.

“Foi um dos meus primeiros treinos de F3. É uma pista boa e acho que não será tão difícil me entender com ela porque como andei antes e com um carro de fórmula, que é mais rápido, espero conseguir encaixar bem os trechos com o Porsche. O asfalto foi reformado recentemente e está muito bom, então vou bem animado para a etapa”, afirmou o piloto do carro #6.

Uso de lastro, um desafio a mais para os pilotos

Novidade do regulamento 2015 da Porsche GT3 Cup,a introdução do lastro, deixou as disputas bem mais intensas, obrigando pilotos e equipes a traças estratégias com o peso extra em seus carros.

Para o líder do campeonato, JP Mauro, o aumento de peso vai deixar a pilotagem mais difícil, bem como estressar o equipamento, já que vai correr com 50 kg a mais em seu Porsche.

“No Velo Città acabei a Corrida 2 quase sem pastilha de freios. O lastro de 50 kg fez bastante diferença porque é uma pista que demanda torque, com curvas travadas e muitas subidas. Isso desgastou muito freios e pneus. Vou com o mesmo peso em Cascavel, mas acho que o lastro não deve fazer tanta diferença pela característica da pista. Sempre gostei muito de curva de alta e vou trabalhar para achar logo o limite do Porsche #27 em Cascavel, e assim tentar somar o máximo de pontos, ampliando a liderança”, observa o piloto.

Ja Cristiano Piquet, que estreou na última etapa no circuito Velo Città com o #8, e que não tinha o peso extra, venceu as 2 etapas.

“Não sei muito sobre a pista ainda. Mas em se tratando de um traçado de alta, não faz tanta diferença para os que levam lastro, o que deve dificultar minha vida um pouco”,sustenta Piquet. Ele é quinto colocado na tabela e terá uma carga adicional de 30 kg no Autódromo Zilmar Beux em virtude da regra do Balance of Performance.

Atual campeão, o carioca Fabio Alves frisa que o lastro deve influenciar menos pois são menos retomadas na pista do oeste paranaense. “A volta deve ser quase toda entre terceira e quinta marchas e não tem aquelas esquinas em subida do Velo Città.”

O competidor do carro #63 é um dos raros pilotos da categoria com experiência em Cascavel. “A expectativa é bem grande. Corri em 1987, pela Fórmula Ford. Mas, na prática, é como se nunca tivesse andado. Os carros são bem diferentes, a pista passou por reformas e já se vão 28 anos… Mas, claro, espero que me favoreça. Tenho visto algumas onboards de Cascavel e não vejo a hora de acelerar. O traçado parece incrível e eu sempre prefiro as pistas de alta”, diz o terceiro colocado no campeonato.

Já o vice-líder Elias Azevedo destaca a possibilidade de passar mais tempo na pista nesta etapa. “Como estamos falando de uma pista nova e de altíssima velocidade, acho que foi muito inteligente a decisão da categoria de ampliar os treinos. Espero um grande desafio nesta etapa, especialmente no contorno do Bacião. Normalmente não tenho coach nas corridas, mas nesta etapa vou trabalhar com o Danilo Dirani, que conhece demais a pista e pode me passar suas manhas”, conta o competidor do carro #21.

Ele acrescenta que na terceira etapa de nove programadas para a temporada, outro fator que precisa ser considerado é terminar as duas provas do sábado. “Pensando no campeonato, é importante ter uma dose de cautela também, porque numa pista de média de velocidade alta qualquer batida pode virar uma pancada e prejudicar o piloto nas duas provas da etapa. Às vezes é preferível trazer para casa um quarto lugar a arriscar não somar pontos.”

Cascavel é o 11º autódromo diferente a receber a categoria e, reafirmando o caráter internacional da Porsche GT3 Challenge, marca a estreia de Gonzalo Huerta. Habituado a acelerar sobre duas ou quatro rodas, o primeiro piloto chileno na década de história da categoria assume o carro #7.

Confira a programação.

Sexta-feira, 22 de maio

10h – 10h30 – Treino Opcional 1 – Cup

10h35 – 10h55 – Treino Opcional 1 Parte A – Challenge

11h05 – 11h25 – Treino Opcional 1 Parte B – Challenge

11h30 – 12h – Treino Opcional 2 – Cup

12h15 – 12h50 – Briefing – Cup + Challenge

13h15 – 13h35 – Treino livre 1 Parte A – Challenge

13h45 – 14h05 – Treino livre 1 Parte B – Challenge

14h10 – 14h55 – Treino livre 1 – Cup

15h – 15h20 – Treino livre 2 Parte A – Challenge

15h30 – 15h50 – Treino livre 2 Parte B – Challenge

16h30 -16h45 – Treino Clasificatório – Cup

16h50 – 17h – Treino Classificatório Top 10 – Cup

17h10 – 17h20 – Treino Classificatório Grupo A – Challenge

17h35 – 17h45 – Treino Classificatório Grupo B – Challenge

Sábado, 23 de maio:

10h – 10h40 – Corrida 1 (25 min + 1 volta) Grupo B – Challenge

11h – 11h40 – Corrida 1 (25 min + 1 volta) – Cup

12h20 – 13h – Corrida 2 (25 min + 1 volta) Grupo A – Challenge

13h15 – 13h45 – Visitação de Box

13h30 – 14h15 – Porsche Experience

14h15 – 14h55 – Corrida 2 (25 min + 1 volta) – Cup

Porsche GT3 Cup – Lastro – Etapa 3

Miguel Paludo 50 kg

Constantino Jr 45 kg

Edu Azevedo 40 kg

Ricardo Rosset 35 kg

Pedro Piquet 30 kg

Ricardo Baptista 25 kg

Marcel Visconde 25 kg

Rodolfo Ometto 15 kg

Lico Kaesemodel 10 kg

Maurizio Billi 10 kg

Classificação classe Cup

Miguel Paludo 70

Constantino Jr. 66

Eduardo Azevedo 56

Ricardo Rosset 50

Pedro Piquet 42

Ricardo Baptista40

Marcel Visconde 40

Rodolfo Ometto 39

Lico Kaesemodel 27

Maurizio Billi 27

Daniel Schneider 26

Carlos Ambrósio 23

Gil Farah 21

Sylvio de Barros 12

Marcelo Stallone 10

Sérgio Ribas 10

Roberto Posses 7

Pedro Queirolo 7

Guilherme Figueirôa 5

Gui Affonso 3

Carlos Silveira 1

Adalberto Baptista 0

Marcio Basso 0

Tom Valle 0

Porsche GT3 Cup Sport – Classificação

1.Eduardo Azevedo 42 pontos

2.Marcel Visconde 30

3.Rodolfo Ometto 28

4.Daniel Schneider 20

Gil Farah 20

Carlos Ambrósio 18

7.Sylvio de Barros 11

Marcio Basso 10

9.Adalberto Baptista 7

Porsche GT3 Cup Master – Classificação

Maurizio Billi 44 pontos

Sérgio Ribas 27

Guilherme Figueirôa 24

Marcelo Stallone 24

Beto Posses 20

Carlos Silveira 20

Gui Affonso 8

Tom Valle 0

Calendário – Porsche GT3 Cup Challenge

23.mai – Cascavel

27.jun – Velo Città

8.ago – Interlagos

19.set – Goiânia

24.out – Curitiba

15.nov – Interlagos

28.nov – Interlagos