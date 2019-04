Em primeiro treino livre Lewis Hamilton lidera em Mônaco

O primeiro treino livre para o GP de Mônaco de F1, que acontece neste Domingo (24) teve Lewis Hamilton da Mercedes marcando o melhor tempo. Após ter renovado seu contrato com a equipe Alemã por mais três anos, o Inglês mostrou boa forma, não dando chance aos adversários marcando 1:18.750.

Em segundo lugar e surpreendendo a própria equipe foi o mais jovem piloto do grid. Max Verstappen com apenas 17 anos da Toro Rosso marcou 1:18.750, seguido por Daniel Ricciardo com a Red Bull com 1:18.899.

O tetracampeão Sebastien Vettel com Ferrari marcou 1:19.086 ficando na quarta posição. Vettel ficou na vice-liderança grande parte do treino, porém tirou o pé do acelerador e perdeu dois postos a menos de cinco minutos para o fim.

Com o quinto tempo e mostrando o bom momento da Toro Roso, o espanhol Carlos Sainz Jr., seguido pelo venezuelano Pastor Maldonado, da Lotus, e o russo Daniil Kvyat, da Red Bull.

O finlandês Kimi Raikkonen com a outra Ferrari marcou apenas o sétimo tempo, à frente da Mercedes de Nico Rosberg, que terminou mais de um segundo atrás de seu companheiro de equipe, Hamilton.

Entre os brasileiros Felipe Massa terminou na décima posição com 1min19s766, ficando sete postos à frente de seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas. Já Felipe Nasr, da Sauber, teve dificuldades em se “achar” com seu carro e ficou com o 16º tempo, mesmo assim ficando duas posições a frente do seu colega de equipe Marcus Ericsson.



A McLaren que também não vem apresentando um bom momento por conta das adaptações dos motores Honda terminou com Alonso e seu companheiro Jenson Button, ficaram em 11º e 12º lugares, respectivamente.