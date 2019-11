Resultado GP de Mônaco 2015 de F1

Ficamos por aqui com a nossa transmissão do GP de Mônaco. Muito obrigado a todos que acompanharam. A próxma corrida será no dia 7 de junho, daqui a duas semanas, o GP do Canadá, em Montréal. Até lá!

"Não foi uma corrida das mais fáceis. A equipe foi brilhante por toda a temporada até agora, e nós ganhamos e perdemos juntos", disse um chateadíssimo Hamilton, 3º colocado.

"Nós conseguimos alcançar e ultrapassar Lewis quando ele saiu dos boxes, então P2 é um grande resultado", disse o segundo colocado, Sebastian Vettel.

"Eu sei que fui muito sortudo hoje. Lewis pilotou de forma brilhante e mereceu vencer, mas mesmo assim estou feliz", disse um sorridente Rosberg no pódio.

Festa do champanhe para os três pilotos no pódio! Já Hamilton não quis nem saber: guardou o champanhe e saiu da área do pódio, mas foi instruído a voltar por um funcionário da FIA.

Rosberg, Vettel e Hamilton sobem ao pódio montado na reta principal e recebem seus troféus. Hino alemão para Rosberg e para a Mercedes!

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, pediu desculpas pelo erro de estratégia que custou a vitória de Hamilton: "Fizemos Lewis perder a vitória com nossa estratégia (de parar). Nós subestimamos a vantagem e tudo que podemos fazer é pedir desculpas".

Kimi Räikkönen é o 6º, Sergio Pérez é o 7º, Jenson Button consegue os primeiros pontos da McLaren em 8º, Felipe Nasr pontua com o 9º lugar, e Carlos Sainz Jr, mesmo largando dos boxes, fecha os pontuáveis com o 10º posto.

Daniil Kvyat devolveu a ultrapassagem sobre Daniel Ricciardo e chegou em 4º, mandando o australiano para 5º.

Rosberg vence pela terceira vez na carreira em Montecarlo, em sequência! Sebastian Vettel passa em 2º, e Lewis Hamilton chega em 3º!

NICO ROSBERG VENCE O GRANDE PRÊMIO DE MÔNACO DE 2015 DE FÓRMULA 1!!!!!!!!!!!

Volta 78: Última volta! Falta pouco para Rosberg ganhar em Mônaco!

Volta 77: Com duas voltas para o fim, Vettel consegue fôlego e abre 0s9 para Hamilton. Agora Ricciardo pressiona o inglês. Enquanto isso, a direção de prova anuncia que nada será feito após o acidente entre Räikkönen e Ricciardo.

Volta 76: Vettel continua segurando Hamilton e Ricciardo. Belo pega pelo 2º lugar!

Volta 75: Daniel Ricciardo faz a volta mais rápida, com 1min18s0. Ele vai chegando na briga pelo pódio!

Volta 74: Após mensagem do rádio da Red Bull, Ricciardo ultrapassa Kvyat e é o 4º.

Volta 73: Replays mostram que Ricciardo tocou em Räikkönen na Beau Rivage para fazer a ultrapassagem. O finlandês reclama muito no rádio!

Volta 72: Rosberg abre 2s1 de vantagem na ponta, e Hamilton continua pressionando Vettel de forma feroz! Bela briga!

Volta 71: Hamilton ataca com muita vontade pela 2ª posição! Fim de corrida promete!

Volta 70: Safety-Car sai da pista! Bandeira verde em Mônaco!

Volta 69: Incidente entre Romain Grosjean e Max Verstappen está sob investigação. Enquanto isso, o SC se mantém na pista.

Volta 68: Carros que tomaram volta vão poder descontar a desvantagem e voltar na mesma volta do líder. Entre eles, está o brasileiro Felipe Nasr.

Volta 67: Hamilton parou durante o SC, mas não manteve a ponta. Agora terá que voltar com tudo para a assumir a liderança!

Volta 66: NICO ROSBERG SE DEU BEM! O alemão aproveitou as paradas e pulou na frente! Vettel é o segundo e Hamilton cai para 3º! Reviravolta total!

Volta 66: Verstappen sai andando tranquilamente. Com o SC na pista, vários pilotos aproveitam para parar!

Volta 65: O safety-car está na pista pela primeira vez!

Volta 64: BATIDA FORTE! Max Verstappen e Romain Grosjea se chocam na curva 1, e o holandês bate de frente!

Volta 63: Räikkönen foi mais rápido que Kvyat nas últimas quatro voltas. Mesmo assim, o russo segue no 4º lugar.

Volta 62: Verstappen continua pressionando, mas com 0s4 de vantagem, Grosjean mantém a frente.

Volta 61: Grosjean perdeu tempo ao tomar uma volta de Vettel, e Verstappen chegou. Vantagem de apenas 0s3!

Volta 60: Verstappen chegou de vez em Grosjea na briga pela 10ª posição. Vantagem de 0s8.

Volta 59: Räikkönen continua tirando vantagem de Kvyat. Russo se mantém na 4ª posição por 1s5.

Volta 58: Bottas vai aos boxes e põe pneus macios em 3s.

Volta 57: Vantagem de Rosberg para Vettel é de 1s9. O piloto da Ferrari perdeu tempo com retardatários e acabou ficando para trás.

Volta 56: Räikkönen reclama fortemente dos retardatários no rádio. Todos os líderes da prova já sofreram em algum momento do mesmo problema.

Volta 55: Sainz Jr continua pressionando Bottas pelo 12º lugar. Vantagem do finlandês é de 1s7.

Volta 54: Com 54 voltas, Jenson Button foi um dos pilotos que mais gastou combustível, com 59.3 kg.

Volta 53: Hamilton continua soberano. Liderando de ponta a ponta, após fazer a pole, com a volta mais rápida e 12s de vantagem na frente. O inglês vai fazendo barba, cabelo e bigode!

Volta 52: Vettel tenta chegar, mas Rosberg enfim consegue manter um ritmo mais sólido. Vantagem de 2s.

Volta 51: A menor diferença entre dois pilotos na pista é na briga pela 10ª posição, com Romain Grosjean à frene de Valtteri Bottas por 0s8.

Volta 50: Räikkönen, o 5º, tira parte da vantagem de Kvyat, o 4º. Vantagem de 4s4.

Volta 49: Verstappen para de novo, e volta na 13ª posição. Enquanto isso, Rosberg consegue fôlego e abre 2s para Vettel.

Volta 48: Vettel segue pressionando Rosberg pela 2ª posição. Enquanto isso, Hamilton abre 11s2 para seu companheiro de equipe.

Volta 47: Verstappen vai aos boxes, põe pneus supermacios e para em 3s9.

Volta 46: Sainz Jr erra a tangência da Chicane do Porto e sai levemente da pista.

Volta 45: Bottas tenta tirar vantagem de Grosjean, o 10º. Diferença é de 1s9.

Volta 44: Segue a briga entrre Bottas e Verstappen. Os dois se enrolam com retardarários, mas as posições não mudam.

Volta 43: Bottas e Verstappen brigam pela 11ª posição. Vantagem do finlandês é de 0s6.

Volta 42: Fernando Alonso, com problemas, sai da pista na Saint Devote e abandona a prova.

Volta 41: Felipe Massa vai aos boxes. Põe pneus supermacios em 3s6 e volta na 17ª posição.

Volta 40: Replays mostram Räikkönen perdendo a tangência na Chicane do Porto e saindo da pista.

Volta 39: Hamilton para e põe pneus macios em 3s, voltando na frente com uma boa vantagem.

Volta 38: Rosberg vai aos boxes e para em 3s4. Já Räikkönen também para, em 2s9.

Volta 37: Ricciardo para e põe pneus macios em mais uma boa parada da Red Bull, de 2s9.

Volta 36: Vettel vai aos boxes e põe pneus macios em 3s1.

Volta 35: Räikkönen tira mais 0s1 de vantagem, agora Ricciardo está na frente por 0s4, mas a situação continua igual, com o australiano na frente.

Volta 34: Räikkönen continua tirando vantagem de Ricciardo, está 0s5 atrás do alemão, mas não consegue ultrapassar.

Volta 33: Alonso vai aos boxes, troca os pneus e cumpre a punição que sofreu pelo acidente com Hülkenberg na volta 1.

Volta 32: Hamilton continua abrindo. Vantagem dele para Rosberg é de 8s5 na ponta.

Volta 31: Max Verstappen, que vinha sólido na zona de pontuação, teve problemas nos boxes, e a parada durou incríveis 31s. Enquanto isso, Hamilton faz 1min19s748, de novo a volta mais rápida.

Volta 30: Agora quem faz pressão é a outra Ferrari. Kimi Räikkönen reduz a vantagem de Daniel Ricciardo na 4ª posição para apenas 0s7.

Volta 29: Daniil Kvyat vai aos boxes e põe pneus macios. Parada da Red Bull dura 3s1.

Volta 28: Agora é a vez de Rosberg se enrolar com os retardatários. Hamilton aproveita, aperta o rtimo e abre 7s de vantagem na frente!

Volta 27: Os líderes perdem tempo com os retardatários. Assim, Vettel chegou de vez em Rosberg, vantagem de apenas 1s!

Volta 26: Rosberg foi bem na última volta. Mesmo perdendo no setor final, tirou 0s393 de vantagem para Hamilton.

Volta 25: Hamilton diz no rádio que vem andando no limite, e recebe a notícia de que os freios estão em boas condições.

Volta 24: Briga feroz entre Ericsson e Sainz pelo 14º lugar, com o sueco se mantendo na frente.

Volta 23: Com 1min19s807, Hamilton faz a volta mais rápida. É o primeiro piloto a fazer tempos na casa de 1min19s na corrida!

Volta 22: Após ser avisado no rádio que poderia forçar mais o ritmo, Hamilton consegue abrir 4s5 de vantagem para Rosberg na liderança.

Volta 21: Briga pela 11ª posição envolvendo três pilotos. Felipe Nasr segura Romain Grosjean e Valtteri Bottas, e a diferença entre os dois é de 2s7.

Volta 20: Räikkönen diz no rádio que não há como chegar mais perto do carro da frente, de Ricciardo. Diferença entre os dois é de 1s2.

Volta 19: Rosberg e Vettel tem problemas ao se livrarem dos retardatários. Diferença entre os dois é de 1s4.

Volta 18: Romain Grosjean vai aos boxes, e troca para os pneus macios em 3s1.

Volta 17: Carlos Sainz Jr ultrapassa Roberto Merhi na Chicane do Porto e assume a 15ª posição.

Volta 16: Vettel continua 1s5 atrás de Rosberg, mas não consegue a ultrapassagem.

Volta 15: Valtteri Bottas já vai aos boxes para a troca de pneus. A parada dura 3s4.

Volta 14: Räikkönen vem tirando vantagem sobre Ricciardo, na briga pela 5ª posição. Diferença de 1s entre os dois.

Volta 12: Hamilton mantém a vantagem sobre Rosberg em 2s9. Já Vettel tirou mais um pouco de Rosberg, e está 1s5 atrás do compatriota.

Volta 11: Alonso diz no rádio que o carro "escorregou" na freada do acidente com Hülkenberg.

Volta 10: As McLarens entraram na zona de pontuação com o abandono de Maldonado. Button é 9º, Alonso é 10º.

Volta 9: Na briga pelo 2º lugar, Vettel vem chegando, diminuindo a vantagem de Rosberg para 1s9.



Volta 8: Hamilton continua voando, agora abre 2s7 de vantagem para Rosberg, e faz a volta mais rápida com 1min20s187.

Volta 7: Após uma bela briga, Max Verstappen e Pastor Maldonado dividiram a Saint Devote, com o holandês na frente! Logo depois, o veneuelano vai aos boxes com problemas e abandona a prova.

Volta 6: Fernando Alonso é punido com um stop-and-go de 5s, por ter causado o acidente com Nico Hülkenberg na 1ª volta.

Volta 5: Hamilton já abre mais de 2s para Rosberg na liderança. O inglês começou voando!

Volta 4: Com 1min20s720, Lewis Hamilton faz a volta mais rápida da prova.

Volta 3: Carlos Sainz Jr, que largou dos boxes, já é o 16º e pressiona o sueco Marcus Ericsson pelo 15º lugar.

Volta 2: Felipe Massa teve problemas e precisou ir aos boxes para trocar o bico, praticamente encerrando com as chances de pontos.

Volta 1: Hamilton, Rosberg e Vettel mantém as três primeiras posições, enquanto Kvyat toma o 4º lugar de Ricciardo! Enquanto isso, Alonso e Hülkenberg se tocaram, e o alemão foi parar no muro, perdendo a asa dianteira.

COMEÇA O GRANDE PRÊMIO DE MÔNACO DE 2015 DE FÓRMULA 1!

Começa a volta de apresentação! Dentro de instantes teremos a largada!

Todos os campeões do mundo que estão no grid já venceram em Mônaco. Kimi Räikkönen (2005), Fernando Alonso (2006 e 2007), Lewis Hamilton (2008), Jenson Button (2009) e Sebastian Vettel (2011).

Os pilotos já estão se alinhando no grid de largada. Dentro de alguns instantes, começa a volta de apresentação, e depois a corrida!

Por ser uma pista muito fechada, Mônaco sempre traz uma alta possibilidade de Safety Car. Foram 10 nos últimos 15 GP's, 20 nas últimas 15 corridas.

A pista de Montecarlo possui 19 curvas, exige mais de 4000 mudanças de marchas por corrida, e os pilotos passam 21% da prova usando os freios. Por conta de problemas anteriores e das muitas mudanças de marchas, Romain Grosjean teve que trocar o câmbio, perdeu cinco posições no grid e larga em 15º.

Apesar da previsão de chuva que existia para a corrida, temos céu azul com poucas nuvens em Montecarlo. Faltam aproximadamente 35min para o começo da corrida.

A corrida é realizada no Circuit de Monaco, pista que fica nas ruas do principado de Montecarlo, que fecha todos os anos na semana do Grande Prêmio. Usada para corridas desde a década de 1920, ela se caracteriza pelas baixas velocidades e espaços bastante estreitos, que tornam as ultrapassagens altamente complicadas, além das belas imagens dos prédio e iates próximos à pista. O circuito tem extensão de 3.340 km, e a corrida é a que tem mais voltas no calendário atual da F1, 78 (caracterizando 260.520 km totais). A volta mais rápida de sua história é de Michael Schumacher, com 1min14s439, em 2004, na época com a Ferrari.

O Grande Prêmio de Mônaco sedia GP's do Mundial de Fórmula 1 desde a sua primeira edição, em 1950. O maior vencedor da história do circuito é o "Rei de Mônaco", o grande Ayrton Senna, com seis triunfos, cinco deles seguidos (1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993). O brasileiro é o único a conseguir essa marca na história nas ruas monegascas. Logo depois vem o "Mister Mônaco", o britânico Graham Hill, com cinco vitórias no principado, ao lado do alemão Michael Schumacher. O francês Alain Prost tem quatro vitórias, enquanto os britânicos Stirling Moss e Jackie Stewart conseguiram três triunfos cada. Dos pilotos do grid atual, os mais vitoriosos contabilizam dois triunfos em Montecarlo: o espanhol Fernando Alonso (2006 e 2007) e o alemão Nico Rosberg, vencedor das duas últimas corridas por lá (2013 e 2014). Nico é o único piloto a ter um parente vencedor em Mônaco pela F1, já que seu pai, Keke Rosberg, venceu o GP em 1982, ano do seu único título mundial.

A Toro Rosso foi mais uma equipe a causar surpresa com o bom desempenho. Max Verstappen ficou em 9º, e Carlos Sainz Jr seria o 8º, mas foi punido por não ir para a pesagem de seu carro após o Q1 e larga dos boxes. Sobre a punição, o espanhol disse: "Eu não consigo ver a luz ao parar. Não consigo ver aquela luz. Vi muito tarde, mas aí parei na balança na vez seguinte e estava tudo bem, então eu não achei que seria um grande problema. Não conseguimos ver a luz. Foi isso".

A McLaren também surpreendeu no treino classificatório. O inglês Jenson Button larga em 10º, e o espanhol Fernando Alonso um pouco atrás, em 13º. Mesmo com a evolução, Alonso disse que o resultado poderia ter sido mais satisfatório. "Acho que é uma grande pena, porque sabíamos que essa classificação era muito importante, pois se começarmos em 13º amanhã haverá um trem de carros e ficaremos seguindo eles. Temos que melhorar para a próxima. Nesta manhã, na única volta que fiz sem tráfego, fui terceiro. Terceiro não era realista, mas sexto ou sétimo seria possível hoje", ressaltou o espanhol.

A Red Bull foi a grande surpresa do treino classificatório, colocando Daniel Ricciardo em 4º e Daniil Kvyat em 5º. Ricciardo, mesmo com o grande resultado, disse que a situação poderia ter sido ainda melhor. "Deveria ter sido terceiro. Houve uma falha de comunicação no começo da volta e não começamos com toda a potência, e ali já fomos 0s2 mais lentos. Isso talvez bastasse para ser terceiro, então estou um tanto desapontado. Claro que ser quarto é um bom resultado, mas terceiro seria ótimo", disse o australiano.

Já Nasr disse que foi um desempenho esperado, já que o carro da Sauber também não se adaptou bem às características de Montecarlo. "Era o esperado. Falei que ia tentar entrar no Q2, mas perdi 0s1 e não foi o suficiente. Senti que a volta foi próxima do limite, e se arriscasse um pouco mais, poderia quebrar o carro e bater. Fiz o que deu", disse ele.

Após a pior classificação da Williams na temporada, Massa lamentou os problemas de desempenho do carro. "Tirei praticamente tudo do carro. Hoje de manhã a gente já sofreu bastante, e à tarde, na hora da classificação, o nosso carro, onde você precisa apenas da carga aerodinâmica e o motor não conta, acaba não funcionando. Essa é a situação no momento do nosso carro nessa pista", disse o brasileiro à TV Globo.

Os brasileiros tiveram uma tarde de sábado para esquecer. Felipe Massa, da Williams, sofreu com uma pista que não explora as boas características de seu carro e larga apenas em 12º, com 1min17s278, quatro posições à frente de seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, 16º com 1min18s434. Já Felipe Nasr, da Sauber, também deixou a desejar e parte apenas do 15º posto, com 1min18s101, enquanto seu companheiro, o sueco Marcus Ericsson, também ficou para trás, largando da 17ª posição.

Vettel ressaltou a importância da largada nas ruas de Mônaco, que não permitem muitas ultrapassagens. "Não conseguimos brilhar, porque a diferença ainda existe. No fim das contas, não tem desculpa. Eles foram mais rápidos do que nós, nos bateram de forma justa. Espero que possamos fazer uma boa largada para termos condições de batê-los. Caso contrário, a corrida pode ser muito chata desde a primeira parada", disse o alemão da Ferrari.

Já Rosberg tentou explicar os problemas que teve em sua última volta rápida no Q3. "Comecei com um bom ritmo na classificação, o que não tive no resto do fim de semana, mas perdi no final. Não vejo como um problema ficar atrás na primeira volta do Q3. Sabia que Hamilton seria rápido, então tinha que atacar ainda mais. Mudei um pouco o carro, ele estava saindo um pouco de frente, e estava confiante de que daria certo. Mas não deu”, disse o alemão.

Hamilton celebrou a sua primeira pole em Mônaco na Fórmula 1. "Temos muito para fazer amanhã. Vai ser um desafio mental e físico. Estou sentado aqui pensando nos últimos anos, e no que foi bom e no que não foi. A última vez que larguei na pole aqui foi em 2006, na GP2. A performance que conseguimos aqui foi fora de série. Estou feliz pela equipe", disse o inglês.

Na classificação deste sábado (23), o inglês Lewis Hamilton mostrou mais uma vez que reina soberano na temporada, e larga na pole-position, com 1min15s098. Seu companheiro de Mercedes, vice-líder do campeonato e vencedor da última corrida (GP da Espanha), o alemão Nico Rosberg, larga em 2º. Rosberg acabou travando as rodas por duas vezes em sua última tentativa de volta rápida na parte final da classificação, o Q3, não conseguiu melhorar seu tempo e parte ao lado de Hamilton na primeira fila, com 1min15s440. O também alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, evidenciou o bom ritmo que vem tendo no fim de semana em Montecarlo e ficou em 3º, marcando 1min15s849, sendo o único além dos pilotos da Mercedes a fazer tempos na casa de 1min15s. A Red Bull surpreendeu positivamente e colocou seus dois carros entre os cinco primeiros, com o australiano Daniel Ricciardo em 4º, com 1min16s041, e o russo Daniil Kvyat em 5º, com 1min16s182. Logo depois aparece o finlandês Kimi Räikkönen, da Ferrari, com 1min16s427.

Bom dia, amigos da VAVEL Brasil! Começa agora o nosso Live do Grande Prêmio de Mônaco, 6ª etapa do mundial de 2015 da Fórmula 1. A corrida começa às 9h (horário de Brasília).