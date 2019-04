Italiano Lorenzo Savadori conquista etapa de Donington Park na Copa FIM Superstock 100

Luca Savadori (Nuova M2 Racing) foi mais uma vez o piloto mais forte da Copa FIM Superstock 1000. Na etapa deste domingo (24), realizada em Donington Park, na Inglaterra, o italiano alcançou sua terceira vitória no campeonato em quatro corridas, sendo as três de forma consecutiva. Com isso, ele ganha uma tranquilidade ainda maior na liderança do campeonato.

Roberto Tamburini (Team MotoxRacing), que foi quem saiu na pole, acabou largando muito mal e chegou a cair para o quarto lugar durante o inicio da corrida. No final, ele conseguiu se recuperar para chegar em segundo lugar. Apesar de ter marcado a melhor volta no treino classificatório de ontem (23), o seu ritmo não era forte o suficiente para alcançar Savadori. Raffaele de Rosa (Althea Racing) completou o pódio.

Jeremy Guarnoni (Team Trasimeno) cruzou a linha de chegada em quarto lugar, chegando a estar em terceiro nas três primeiras voltas, mas perdendo a posição no pódio para Tamburini. Kev Coghlan (MRS Yamaha) recebeu a bandeira quadriculada em quinto lugar, mesma posição em que largou, ficando nela do inicio ao final da corrida. Ondrej Jezek (Triple-M by Barni) também chegou na mesma posição que largou, sexto.

Kevin Calia, companheiro de equipe do vencedor da corrida, Savadori, ficou com o sétimo lugar no final da corrida. Fabio Massei (EAB Racing Team), Luca Salvadori (Althea Racing) e Tony Coveña (EAB Racing Team) completaram o Top 10. Clique aqui e confira o resultado completo.

A próxima etapa da Copa FIM Superstock 1000 será no dia 7 de junho em Portugal.